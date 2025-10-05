Ana Milán (51), tiene el ejercicio más fácil para eliminar las alas de murciélago: "Para vagas como yo, es magnífico"

París ha vuelto a brillar como la capital de la moda. En el corazón de la ciudad del amor, L'Oreal Paris ha celebrado una nueva edición de Le Défilé, un encuentro en el que embajadoras de la marca, modelos y celebrities se unen para reivindicar la diversidad, la autoestima y el acceso universal al mundo de la belleza.

En él pudimos ver a rostros tan conocidos como el de Kendall Jenner o Jane Fonda; sin embargo, París también disfrutó de la belleza española, con personas como Ana Milán. La actriz lució un vestido satinado blanco, de escote en pico y mangas voluminosas que realzaban su silueta gracias a un corte sirena impecable.

Más allá de la genética, esa silueta refleja que hay trabajo detrás, especialmente, si nos fijamos en sus brazos tonificados. El secreto, según confesó en su pódcast La vida y tal, es un método de entrenamiento que ha incorporado recientemente: el gyrotonic.

En qué consiste la nueva rutina de ejercicio de Ana Milán

El Gyrotonic tiene su origen en la década de los 80, cuando el bailarín profesional Juliu Horvath lo creó a partir de la necesidad de recuperarse de diversas lesiones que sufrió en su carrera.

Su objetivo fue desarrollar una técnica que le permitiera recuperar su fuerza y agilidad, mediante movimientos fluidos y patrones de respiración, combinando el yoga y la meditación.

Para Ana Milán este ejercicio es perfecto, ya que tal y como confesó en una entrevista para Clara en 2016, exceptuando andar, no había ninguna disciplina que le gustase, ni siquiera el gimnasio.

En cambio, el gyrotonic propone un enfoque dinámico y diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora, en una misma disciplina integra giros, espirales y extensiones coordinadas con la respiración, para fomentar una mayor movilidad y flexibilidad.

Su efectividad se basa en que, por primera vez, conecta con todos los puntos muertos y desconocidos del cuerpo, favoreciendo la conciencia global y generando de forma natural un cuerpo más armónico y ágil. Especialmente efectivo cuando nos acercamos a una edad y esta habilidad va perdiéndose.

Tal y como cuentan desde Gyrotonic Madrid, su característica principal es la del movimiento tridimensional, utilizando movimientos esféricos y espirales. En una misma sesión, se pueden trabajar diferentes familias de ejercicios utilizando el proceso natural de aprendizaje sensorial.

Según contó en su pódcast, en solo un mes haciendo el ejercicio ya notaba los cambios. "Me siento Almudena Cid, mira como me muevo y cómo me estiro".

Como ocurre con el yoga o pilates, el gyrotonic es una disciplina que puede estilizar y modelar nuestro cuerpo, incluso, eliminar zonas complicadas como las alas de murciélago.

El gyrotonic no se limita a los movimientos de empuje y tracción que encontramos en el gimnasio, sino que trabaja desde la musculatura profunda, generando fuerza y elasticidad al mismo tiempo.

Al ejecutar ejercicios circulares con resistencia controlada, se activa de manera constante la zona de tríceps, deltoides y espalda alta, esculpiendo la parte superior del cuerpo con suavidad pero con precisión.

Sin embargo, esta disciplina trabaja con todo el cuerpo, no solo en los brazos. No solo activa los músculos más evidentes, sino también la musculatura profunda que sostiene la postura, mejora la movilidad de las articulaciones y favorece la alineación de la columna.

Para "vagas": la electroestimulación

Además, la actriz también confesó en una entrevista que tiene otra forma de tonificar los brazos sin pisar un gimnasio, la electroestimulación.

La electroestimulación es una técnica de fisioterapia y entrenamiento que utiliza impulsos eléctricos aplicados a través de electrodos en la piel para provocar contracciones musculares.

Su objetivo es fortalecer, tonificar o relajar los músculos, e incluso aliviar el dolor, simulando los efectos del ejercicio físico o de la estimulación nerviosa.

En los brazos, la electroestimulación puede mejorar el tono muscilar, estimular la circulación y reducir la grasa localizada. Es una forma mucho más sencilla y según la actriz, "perfecta para vagas como yo".