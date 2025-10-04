Víctor del Valle, peluquero, lo tiene claro: "Si tienes muchas canas, este tinte es mi opción favorita para rejuvenecer"

Bien por cultura, bien por complejo, durante años, lo habitual ha sido cubrir las canas con tintes oscuros o rubios para aparentar ser más joven.

Sin embargo, en los últimos años y por suerte para muchas, se ha consolidado una tendencia diferente: lucir el cabello canoso con orgullo.

Actrices, modelos e incluso figuras públicas han demostrado que una melena gris o blanca puede ser sinónimo de elegancia, personalidad y estilo.

La mayoría de mujeres comienza a notar canas a partir de los 35 años, según diversos estudios dermatológicos, y aunque muchas siguen tiñéndose, cada vez son más las que deciden no luchar contra la naturaleza.

Eso sí, no basta con dejar crecer las raíces, el secreto está en trabajar la cana y adaptarla a un corte que favorezca, tal y como pretende inculcar el famoso peluquero sevillano Víctor del Valle.

Priorizar la comodidad

Este fue el caso de una clienta que acudió al salón de Víctor del Valle, el reconocido estilista especializado en coloración y transformaciones.

Con más de 60 años y una vida tranquila en el campo, quería un look que encajara con su ritmo de vida. Algo sencillo, fácil de mantener y, sobre todo, natural.

Después de años tiñéndose para ocultar las canas, pero sin gran resultado, su objetivo era dejar de depender de los tintes continuos.

Quería abrazar el blanco de su cabello, pero al mismo tiempo sentirse favorecida, con un aire renovado y rejuvenecedor.

Un corte práctico y favorecedor

El pixie es uno de los cortes más recomendados a partir de cierta edad porque despeja el rostro, aporta dinamismo y rejuvenece de manera inmediata.

En este caso, la elección no fue casual, ya que, al vivir en el campo, la clienta necesitaba un estilo cómodo, que pudiera peinar en pocos minutos y que no requiriera visitas frecuentes a la peluquería.

El pixie, además, permite múltiples acabados. Puede desde lucirse con volumen en la parte superior para un aire juvenil, más pulido para ocasiones especiales o incluso desenfadado en el día a día.

Blanco plateado para iluminar

El siguiente paso fue unificar el color. Dejar crecer las canas sin trabajar el tono puede generar un efecto apagado o amarillento.

Por eso, en este tipo de transformaciones se recurre a matices plateados que neutralizan los tonos cálidos y aportan luminosidad.

El blanco plateado elegido realza las facciones y potencia la luz natural del rostro. En pieles maduras, este tipo de matiz tiene un efecto inmediato al suavizar las líneas de expresión y rejuvenecer visualmente.

Además, el mantenimiento es sencillo. Basta con utilizar champús y mascarillas violetas para conservar el brillo y evitar reflejos indeseados.

Un 'look' que rejuvenece

El resultado creado por Víctor del Valle fue un cambio de look radical: un pixie plateado luminoso, moderno y cómodo, que permitió a la clienta dejar atrás los años de tintes constantes.

Más allá de lo estético, este tipo de transformaciones tienen un fuerte componente emocional al sentirse libre de la esclavitud de las raíces y al mismo tiempo proyectar una imagen fresca y rejuvenecida.

Pero no es un caso aislado. Cada vez más mujeres de más de 60 años optan por este estilo porque combina tres factores clave:

Practicidad : requiere poco tiempo de peinado y no depende de coloraciones frecuentes.

Rejuvenecimiento inmediato: despeja las facciones y aporta frescura al rostro.

Tendencia actual: el cabello blanco o plateado ya no se asocia solo al envejecimiento, sino al estilo y la elegancia.

Este cambio de look demuestra que la belleza no entiende de edad. Abrazar las canas puede ser un gesto de libertad y autenticidad, especialmente cuando se acompaña de un corte favorecedor y un color trabajado que aporte frescura.