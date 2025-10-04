Susana Marín, maquilladora de pieles maduras, tajante: "Deja de usar corrector de ojeras, te marca más las arrugas"

La zona de las ojeras es una de las más detestadas por hombres y mujeres, especialmente si la piel es oscura o ya se han marcado las líneas de expresión.

Encontrar un corrector que no marque las arruguitas ni reseque la piel a partir de cierta edad es, para muchas mujeres, casi misión imposible.

Sin embargo, la maquilladora profesional, @redcarpetsecret, ha compartido en su cuenta de TikTok un truco que está revolucionando a las mujeres de más de 50.

La profesional sustituye el clásico corrector de ojeras por una CC Cream. El resultado, según ella y como se puede ver en el vídeo, es espectacular.

Esta, se enmarca en una tendencia más amplia, la de apostar por la naturalidad, ya que cada vez más mujeres a partir de los 50 buscan fórmulas que respeten la piel, realcen sus rasgos y huyan de los acabados demasiado cargados.

Cuidado con el corrector

El corrector es, junto al rímel y la barra de labios, uno de los productos de maquillaje más utilizados en el día a día. Pero, cuando llegan los 50, puede convertirse en un arma de doble filo.

Las fórmulas tradicionales tienden a resecar, acumularse en los pliegues o dejar un tono artificial que no favorece. Tal y como señala la maquilladora en su vídeo:

"Muchas veces es misión imposible encontrar un corrector que no nos marque las arruguitas en la ojera, reseque la zona o deje un color poco favorecedor".

A esto se suma un cambio en la textura de la piel con el paso de los años: más fina, menos elástica y con mayor tendencia a marcar líneas de expresión. El resultado es que lo que debería disimular las ojeras termina acentuándolas.

Cómo maquillar las ojeras

La profesional detrás de la cuenta @redcarpetsecrets ha encontrado una solución sencilla que se ha vuelto viral.

En lugar de buscar el corrector "perfecto", propone aprovechar un producto que muchas ya tienen en su neceser: la CC Cream.

#correctordeojeras #maquillajepielesmaduras #ojerastips ♬ sonido original - Secretos de Alfombra Roja @redcarpetsecrets Muchas veces es misión imposible encontrar un corrector que no nos marque las arruguitas en la ojera, reseque la zona o deje un color poco favorecedor. Por eso quería compartir este truco para aprovechar al máximo la CC Cream, me parece un producto buenísimo para la zona alrededor del ojo. A mi me gusta aprovecharla mi CC cream de @ErborianUSA para la zona de la ojera por que sus pigmentos inteligentes se adaptan a tu piel, corrigen y además hidratan gracias a la centella asiática. La ojera suave, hidratada y con un color que me encanta 😍 #mujeresdemasde40

Su recomendación es clara: "Para unas ojeras perfectas a partir de los 50, y si estás harta de utilizar corrector porque no te ves bien, a lo mejor solo necesitas probar esto. Utiliza una CC Cream y aplícala en la ojera, en la zona alta del pómulo y también en el párpado superior. Difumínalo muy bien y alucina con el resultado".

CC Cream vs. corrector

Las CC Creams (Color Correcting Creams) son cremas ligeras con color diseñadas para unificar el tono de la piel, hidratar y aportar luminosidad.

Frente al corrector clásico, que suele ser más denso, ofrecen varias ventajas a partir de los 50:

Textura ligera : se integra mejor en la piel sin marcar líneas de expresión.

: se integra mejor en la piel sin marcar líneas de expresión. Hidratación extra : muchas fórmulas incluyen ácido hialurónico o ingredientes calmantes.

: muchas fórmulas incluyen ácido hialurónico o ingredientes calmantes. Acabado natural : corrige las imperfecciones sin dejar un efecto “máscara”.

: corrige las imperfecciones sin dejar un efecto “máscara”. Versatilidad: puede aplicarse en distintas zonas del rostro para iluminar y unificar.

En palabras de la maquilladora, es un producto "buenísimo para la zona alrededor del ojo", ya que aporta frescura y luz sin necesidad de cargar demasiado la piel.

Paso a paso

Para poner en práctica este consejo de @redcarpetsecrets, basta con seguir estos tres sencillos pasos:

Elige una CC Cream adecuada: opta por una fórmula hidratante, con protección solar y un tono lo más parecido posible al de tu piel.

Aplica en tres zonas clave: - En la ojera, para neutralizar el color oscuro. - En la parte alta del pómulo, para dar luminosidad y efecto lifting. - En el párpado superior, para unificar el tono y preparar la zona antes de las sombras.

Difumina con suavidad: puedes hacerlo con la yema de los dedos, una brocha pequeña o una esponja húmeda. El truco está en no arrastrar, sino dar ligeros toquecitos hasta que la piel absorba el producto.

El resultado es un efecto buena cara inmediato, con menos arrugas marcadas y una mirada más fresca.

A partir de los 50, la naturalidad es lo que más favorece. Bases ligeras, iluminadores sutiles y labiales hidratantes sustituyen a productos más densos que pueden marcar las líneas de expresión. La prioridad no es ocultar, sino potenciar la frescura del rostro.