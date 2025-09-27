David Francés, maquillador, tajante: "Jamás maquilles el párpado con colores satinados si tu piel es madura"

Se acerca una temporada repleta de bodas y eventos en las que a todas nos gusta lucir espectaculares, con un maquillaje impecable, a nuestra altura.

Sin embargo, incluso el look más trabajado puede arruinarse por un error tan habitual como inadvertido. Así lo advierte David Francés, uno de los maquilladores más reconocidos en nuestro país.

Con experiencia en pasarelas, editoriales y celebrities, el experto advierte: "Jamás hay que levantar el párpado con un color satinado en pieles maduras, ya que marca muchísimo la arruga", sentencia.

Una advertencia que se ha vuelto viral en el mundo beauty y que, sobre todo, desmonta un mito: no siempre los brillos rejuvenecen.

Este otoño, la máxima es sencilla: una piel natural, mirada mate con destellos estratégicos y labios intensos. Una fórmula que, según el experto, nunca falla para brillar en cualquier evento.

El error que envejece

Francés explica que, aunque las sombras nacaradas o satinadas pueden resultar atractivas en el expositor, en la práctica son traicioneras en párpados con líneas de expresión.

"El brillo refleja la luz de forma desigual, y en un párpado maduro eso resalta la arruga en lugar de suavizarla", aclara el maquillador.

Por eso, insiste en evitar este gesto tan común, sobre todo en maquillajes de invitada, donde se busca sofisticación y frescura.

En su lugar, recomienda apostar por sombras mates en tonos neutros o cálidos, que unifiquen y eleven visualmente la mirada sin añadir textura extra.

Qué hacer si quieres brillo

Eso no significa que las pieles maduras deban renunciar por completo al acabado satinado. Francés matiza:

"Hay puntos estratégicos donde sí se pueden aplicar, como el centro del párpado móvil. Ahí el efecto es luminoso sin marcar la arruga".

Este uso controlado aporta un destello elegante y favorecedor sin caer en excesos. El truco está en colocar la luz justo donde el ojo lo agradece, y no en zonas de pliegue o cuenca, que acentúan el paso del tiempo.

Tendencias de maquillaje este otoño

Más allá de la advertencia, David Francés comparte las claves que marcarán la temporada en los beauty looks de invitada:

Sombras mates en marrones, camel y teja . Los tonos tierra siguen reinando, pero con un acabado más sofisticado y menos brillante.

. Los tonos tierra siguen reinando, pero con un acabado más sofisticado y menos brillante. Combinaciones atrevidas con lilas y malvas. La mezcla con grises malva aporta modernidad sin perder elegancia.

atrevidas con lilas y malvas. La mezcla con grises malva aporta modernidad sin perder elegancia. El naranja Aperol . Será el color sorpresa en desfiles y eventos, perfecto para invitadas audaces que buscan destacar.

. Será el color sorpresa en desfiles y eventos, perfecto para invitadas audaces que buscan destacar. Labios en guinda y marrones malva. Colores intensos que aportan fuerza al look, frente al clásico nude.

La piel cobra un papel protagonista. Este otoño, hay que apostar por una piel luminosa, nada recargada, siendo este uno de los grandes lemas de Francés:

"El maquillaje debe embellecer, no disfrazar". Para lograrlo, insiste en la importancia de no saturar la piel con demasiada base.

"La piel tiene que estar traslúcida, jugosa, luminosa y unificada. Nunca sobrecargada", explica. Su recomendación es apostar por bases ligeras con acabado natural y potenciar con correctores estratégicos solo donde sea necesario.

Trucos para un maquillaje duradero

El maquillador también ha compartido los secretos que garantizan que un beauty look sobreviva a horas de fiesta sin perder frescura:

Sombras trabajadas con brocha y selladas con los dedos . El calor de la piel fija mejor el pigmento.

. El calor de la piel fija mejor el pigmento. Delineado en dos pasos . Primero lápiz waterproof y después sellado con sombra para prolongar su duración.

. Primero lápiz waterproof y después sellado con sombra para prolongar su duración. Fijador en spray en la ojera . Un truco poco conocido que evita la transferencia del maquillaje a la línea inferior.

. Un truco poco conocido que evita la transferencia del maquillaje a la línea inferior. Toque final con laca. Sí, la de pelo: un ligero difuminado al final fija todo el rostro.

Pero Francés insiste en que no existen fórmulas universales. Cada piel, cada edad y cada personalidad requieren un enfoque distinto.

"No se trata de seguir modas al pie de la letra, sino de adaptar las tendencias a la esencia de cada mujer”, sostiene. Para él, la psicología juega un papel crucial: el maquillaje debe potenciar, no disfrazar.

En jóvenes, menos brillo

Mientras que en pieles maduras hay que evitar los excesos de brillo, en rostros más jóvenes el maquillador concede mayor flexibilidad.

"En pieles jóvenes casi todo favorece. Pero aun así, nunca me ha gustado el exceso de brillo, y menos en otoño", advierte.

Esto significa que las nuevas generaciones también deben apostar por la moderación y entender que la elegancia reside en el equilibrio.

El mensaje de David Francés es que la belleza está en los detalles y en la coherencia. En pieles maduras, el error más grave es abusar del satinado en zonas equivocadas. En pieles jóvenes, el exceso de brillo puede resultar igual de poco favorecedor.