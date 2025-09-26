Gema Herrerías, farmacéutica: "Si tuviera que elegir un solo producto sería esta crema contra arrugas y manchas"

En el mundo de la cosmética, las falsas promesas abundan más de lo que se debería permitir. Eslóganes que afirman alcanzar la eterna juventud y rutinas de belleza tan largas que es imposible seguir para cualquier persona de a pie.

Sin embargo, cada vez más expertas coinciden en que la clave no está en acumular productos, sino en elegir aquellos que realmente funcionan.

Una de las voces más expertas en materia de dermocosmética, la farmacéutica Gema Herrerías, tiene claro que si tuviera que simplificar su rutina y quedarse con un único cosmético, sería con una crema que combate arrugas, manchas y protege la función barrera de la piel.

"Más allá de la protección solar, que todas sabemos que es imprescindible, si yo tuviera que elegir un solo producto, sería esta crema", asegura Herrerías.

La experta habla de la crema Función Barrera Fórmula Plus de su propia firma Gh, un producto de alta cosmética con un enfoque multifunción que ya se ha convertido en objeto de deseo.

Una crema diferente

El gran valor de esta crema, según explica la experta, está en que no apuesta por un solo ingrediente estrella, sino por una fórmula global que cuida la piel en varios frentes a la vez, lo que la convierte en un aliado universal, válido para todas las edades y tipos de piel.

Su composición incluye:

Dos péptidos de última generación , que estimulan la producción de colágeno y elastina para mejorar firmeza y suavizar arrugas.

, que estimulan la producción de colágeno y elastina para mejorar firmeza y suavizar arrugas. Exosomas , uno de los activos más innovadores de la cosmética actual, que ayudan a la regeneración celular y al rejuvenecimiento cutáneo.

, uno de los activos más innovadores de la cosmética actual, que ayudan a la regeneración celular y al rejuvenecimiento cutáneo. Niacinamida , el ingrediente revelación para tratar la pigmentación y mejorar el tono de la piel.

, el ingrediente revelación para tratar la pigmentación y mejorar el tono de la piel. Cinco tipos de ácido hialurónico , que hidratan en profundidad, rellenan arrugas y aportan jugosidad inmediata.

, que hidratan en profundidad, rellenan arrugas y aportan jugosidad inmediata. Omega 3, 6 y 9, esenciales para restaurar y mantener la función barrera, clave para la salud de la piel.

Con esta combinación, la crema no solo hidrata y nutre, sino que también repara, reafirma, ilumina y unifica el tono. "Es un todo en uno", resume Herrerías.

La función barrera

Uno de los aspectos en los que más insiste la farmacéutica es la importancia de proteger y reforzar la función barrera de la piel.

Esta barrera natural es la que evita la pérdida de agua y protege frente a agresores externos como la contaminación, el frío o los tratamientos irritantes.

"Cuando la barrera cutánea está debilitada, la piel se vuelve más sensible, aparecen rojeces, deshidratación, arrugas más marcadas y manchas", explica.

Por eso, un cosmético que trabaje en fortalecerla no solo mejora el aspecto inmediato de la piel, sino que también actúa a largo plazo. En este sentido, la Función Barrera Fórmula Plus está diseñada para ser tanto un tratamiento antiedad como un seguro de salud cutánea.

Cómo y cuándo usarla

La versatilidad es otra de las grandes ventajas de crema Función Barrera Fórmula Plus. Puede aplicarse tanto de día como de noche, sola o combinada con otros tratamientos.

La propia Gema Herrerías confiesa que le gusta utilizarla por las mañanas, dejando las noches para rutinas con retinol o ácidos exfoliantes.

Además, es especialmente recomendable en situaciones en las que la piel está reactiva o desequilibrada. Por ejemplo, cuando se empieza a usar retinol, después de exposiciones solares prolongadas o en climas extremos que deshidratan la piel.

La forma de aplicarla no difiere de la de cualquier otra crema hidratante. Basta con extender una pequeña cantidad por rostro, cuello y escote, masajeando suavemente hasta su completa absorción.

Sérum Gh antiox-C Gh Gema Herrerías

La experta y creadora de la firma Gh subraya que, esta crema, no está pensada solo para mujeres con piel madura. "Da igual la edad que tengas o si tu preocupación principal son las arrugas, las manchas o la flacidez: este es un producto básico que se adapta a todas las necesidades", afirma.

Por eso, si se busca simplificar al máximo la rutina de cuidado facial, este sería el cosmético perfecto para acompañar a la protección solar. Una fórmula que no solo protege, sino que también corrige y previene.