Bart Reverte, maquillador, tajante: "El mayor error al intentar agrandar la mirada con maquillaje es cerrar el ojo"

Con el paso de los años, la piel cambia y también lo hace la forma en la que debemos maquillarnos para resaltar nuestros rasgos. A partir de los 40, uno de los problemas más habituales es el párpado caído, ese exceso de piel en la zona del ojo que hace que la mirada pierda definición y frescura.

Lo que muchas mujeres no saben es que existe un error muy común al aplicar la sombra de ojos que, lejos de mejorar, acentúa aún más este efecto. Así lo advierte Bart Reverte, maquillador profesional y referente en redes sociales por sus consejos prácticos y realistas.

El error más común al maquillar ojos con párpado caído es aplicar la sombra mirando hacia arriba o con el ojo cerrado. La corrección es simple pero poderosa: trabajar siempre con el ojo abierto, mirando de frente, y con pinceles pequeños.

Se trata de un cambio de gesto, más la elección adecuada de productos (sombras mates, eyeliner fino, máscara estratégica), es posible levantar la mirada y rejuvenecer la expresión en cuestión de minutos.

El maquillaje no entiende de edad, solo de técnicas. Y con los consejos de expertos como Bart Reverte, cualquier mujer puede volver a sentirse cómoda y segura frente al espejo.

El gran error de maquillaje

"Para evitar el párpado caído, no coloques la sombra en tu cuenca levantando la barbilla o cerrando el ojo. Colócala con un pincel pequeño mirando de frente", señala Reverte en sus redes sociales.

El problema de maquillar con el ojo cerrado o la cabeza inclinada hacia atrás es que, al abrir la mirada en posición natural, el efecto desaparece por completo. Es decir, la sombra se esconde bajo el pliegue del párpado y el trabajo realizado no se aprecia.

Según el maquillador, la clave está en aplicar la sombra con el ojo abierto, frente al espejo y con la mirada relajada. De esta forma, la sombra se sitúa justo en el lugar correcto: ligeramente por encima del pliegue, creando la ilusión de un párpado más levantado y un ojo más grande.

La técnica paso a paso para agrandar la mirada

Si tienes el párpado caído y quieres que tu maquillaje realce la mirada, sigue estas indicaciones de Bart Reverte:

Prepara la piel del párpado. Hidrata bien la zona y aplica una prebase ligera. Esto evitará que la sombra se acumule en los pliegues y prolongará su duración. Trabaja con un pincel pequeño. Los pinceles grandes difuminan demasiado y hacen que pierdas precisión. Uno pequeño y firme te permitirá colocar la sombra justo donde debe estar. Maquilla con el ojo abierto. Frente al espejo, sin levantar las cejas ni la barbilla. Aplica la sombra mate justo por encima del pliegue natural, simulando una nueva cuenca. Extiende hacia afuera. Una vez colocada la sombra, puedes levantar ligeramente la barbilla para difuminarla y extenderla hacia la esquina externa del ojo. Elige sombras mates en tonos medios. Los tonos satinados o brillantes en esta zona acentúan la caída del párpado. Opta por marrones o beiges mates que creen profundidad sin marcar arrugas.

¿Qué pasa con el 'eyeliner'?

El delineado es otro de los puntos conflictivos cuando el párpado empieza a caer. Muchas mujeres cometen el error de trazar líneas gruesas, lo que reduce aún más el espacio del párpado móvil. La recomendación del experto es clara:

Haz un trazo fino, pegado a las pestañas, que aporte definición sin recargar.

Si quieres intensificar la mirada, maquilla la línea de agua superior en lugar de insistir con un delineado ancho.

Para el final del ojo, evita rabillos demasiado largos o curvados hacia arriba, ya que pueden perderse con la caída natural del párpado. En su lugar, conecta suavemente la línea del delineado con la sombra aplicada en la cuenca.

Si quieres un truco profesional, usa una pequeña cinta adhesiva en la esquina externa: al retirarla, obtendrás un acabado limpio y definido sin riesgo de errores.

Cambia el maquillaje después de los 40

El párpado caído no es un problema exclusivo de las mujeres maduras, pero sí se hace más evidente a medida que pasan los años. La pérdida de colágeno y elasticidad provoca que la piel se descuelgue, lo que exige adaptar las técnicas de maquillaje.

"Es normal que te cueste más maquillarte que hace 20 años", recuerda Reverte. La buena noticia es que con simples ajustes, como los que propone, es posible devolver frescura y luminosidad a la mirada.

Además del gesto de levantar la barbilla o cerrar el ojo al aplicar la sombra, hay otros fallos habituales que conviene evitar:

Abusar de sombras brillantes : resaltan las arrugas y marcan más la caída.

: resaltan las arrugas y marcan más la caída. Olvidar las pestañas : rizar y aplicar máscara solo en las superiores abre instantáneamente la mirada.

: rizar y aplicar máscara solo en las superiores abre instantáneamente la mirada. No unificar el tono del párpado : aplicar una base clara antes de la sombra ayuda a neutralizar rojeces y venitas.

: aplicar una base clara antes de la sombra ayuda a neutralizar rojeces y venitas. Delinear solo en negro: a veces, un marrón oscuro o gris es más favorecedor y suaviza los rasgos.

Un buen maquillaje de ojos no solo embellece, también aporta seguridad. Muchas mujeres confiesan que el párpado caído les genera frustración, ya que sienten que su mirada "desaparece" al maquillarse.