Tina Beauty, maquilladora: "Si tienes labios finos y quieres más volumen, difumina el lápiz con los dedos hacia dentro"

El maquillaje ha sido, es y seguirá siendo nuestro gran aliado a la hora de disimular imperfecciones y, a su vez, resaltar nuestros rasgos de la mejor manera. Un solo producto, usado de la forma correcta y con la mayor precisión, puede transformar el rostro en cuestión de minutos.

Si hay una experta que sabe cómo marcar la diferencia con gestos sencillos es Tina Beauty, la maquilladora que acumula más de 871.000 seguidores en Instagram y que se ha ganado un lugar en la rutina de belleza de miles de mujeres gracias a sus trucos fáciles y efectivos.

En uno de sus últimos vídeos virales, la profesional revela el secreto definitivo para dar volumen a los labios finos sin necesidad de recurrir a rellenos: un producto asequible, rápido de aplicar y con un resultado natural que está conquistando a sus seguidoras.

El atractivo del contenido de Tina Beauty está en la sencillez. Sus tips no requieren de técnicas complicadas ni de maletines cargados de cosméticos. "Pequeños trucos que marcan la diferencia en tu makeup", anuncia en uno de sus vídeos más compartidos.

Sus seguidoras agradecen que, con apenas unos gestos, el maquillaje se transforme en un aliado que favorece sin enmascarar. La experta siempre demuestra que la naturalidad sigue siendo la tendencia más buscada.

Volumen en labios finos sin retoques

Entre todos sus consejos, hay uno que ha generado especial interés por ser un complejo muy común en muchas mujeres y es cómo dar volumen a los labios finos sin pasar por el quirófano ni recurrir al ácido hialurónico.

La técnica es tan simple como efectiva. Tina recomienda utilizar un perfilador marrón-nude:

Primero se delinea el contorno del labio , siempre siguiendo su forma natural.

, siempre siguiendo su forma natural. Después, con la yema del dedo, se difumina suavemente el trazo hacia dentro.

hacia dentro. Como resultado, conseguirás un labio con mayor definición y volumen visual, pero con un acabado sutil y nada artificial.

"Si tienes el labio fino y quieres conseguir volumen, solo debes usar este producto y tendrás un resultado muy natural", asegura.

Este truco ya se ha convertido en el favorito de muchas usuarias que buscan un maquillaje discreto pero favorecedor. La clave está en que no se perciba como un delineado marcado, sino en un efecto de sombra que aporta dimensión.

Alternativa al relleno de labios

Actualmente, los retoques estéticos están a la orden del día, la propuesta de Tina Beauty supone una alternativa para quienes no quieren pasar por agujas ni tratamientos invasivos.

El delineador en tonos marrones y nude crea un efecto óptico que aporta grosor a los labios, sin riesgos ni permanencia. Además, es un producto económico y accesible, disponible en cualquier perfumería o firma low cost.

Este tipo de técnicas refuerzan una tendencia creciente en belleza, la de apostar por el maquillaje inteligente como sustituto temporal de procedimientos estéticos.

Más allá de la técnica, el trasfondo del consejo de Tina Beauty confirma lo que muchas firmas y profesionales repiten: la naturalidad es la gran tendencia en maquillaje. Los labios hiperperfilados y las cejas excesivamente marcadas van quedando atrás frente a propuestas más discretas, que realzan sin transformar por completo.

Ese equilibrio entre potenciar y respetar los rasgos propios es lo que genera mayor conexión con las usuarias. Al fin y al cabo, lo que buscan la mayoría de mujeres es verse mejor sin dejar de reconocerse frente al espejo.