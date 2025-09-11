Este es el corte de pelo que lleva Mariló Montero (60 años) que rejuvenece y enmarca el rostro

Mariló Montero, en Las Top 100 Mujeres Líderes de España, una iniciativa de 'Magas', de El Español, el pasado mes de febrero. GTRES

En los últimos días, la presentadora de televisión Mariló Montero se ha convertido en la protagonista irrefutable de numerosos titulares. La nueva concursante de MasterChef Celebrity 10 acudió a La Revuelta para hablar precisamente de su participación en el concurso; sin embargo, su visita acabó en una conversación sobre política y, sobre todo, tauromaquia.

Para las amantes de la moda y de la belleza, este no fue el único tema por el que la presentadora llamó la atención. Y es que, a sus 60 años, la española sigue igual de estupenda que cuando debutó como presentadora en Costa Rica, en 1987.

Sus secretos deben ser muchos; sin embargo, nosotras solo podemos hablar del más evidente, su corte de pelo. Montero luce un 'long bob' a capas que "aporta sofisticación, rejuvenece y enmarca el rostro de manera muy rejuvenecedora", explica el estilista Pablo Bogado a InStyle.es.



En qué consiste el 'long bob' de Mariló Montero

"El corte de pelo long bob es uno de los estilos más demandados en las peluquerías en los últimos años", explican los expertos de Llongueras. "El motivo es que favorece a todo tipo de rostros, especialmente a los más redondeados y cuadrados, ya que los alarga visualmente".

Se trata de un cabello versátil que se caracteriza por tener una longitud mayor que el bob clásico, cayendo entre la barbilla y los hombros, o justo por encima de estos. "Es perfecto para aquellas mujeres que quieren mantener el largo del cabello, pero dándole un twist de estilo".

El corte bob se caracteriza por enmarcar el rostro con un largo a la altura de la mandíbula que aporta un aire de lo más rejuvenecedor y, como señala la Mª José Llata, directora de Peluquería Llata Carrera, "resultan muy favorecedores".

"Estos cortes que juegan con piezas de encuadre facial más cortas o largas, más suaves o más definidas, se pueden adaptar para resaltar las mejores características de prácticamente todas las formas de la cara", explica.

De forma general, este corte de pelo se consigue gracias a un escalado bien trabajado con unas capas muy sutiles; sin embargo, en el caso de Mariló, estas capas son más marcadas.

Las capas de la presentadora consiguen que este corte tenga aún más poder rejuvenecedor, ya que crean movimiento y volumen, a la vez que dan una sensación de cabello más vivo y dinámico.

Este movimiento crea un efecto de volumen y dinamismo que suaviza el rostro, resalta los rasgos faciales y disimula las líneas de expresión. Además, las capas aportan textura y ligereza, lo que produce un efecto 'lifting'.

De acuerdo con los expertos de Llongueras, es un corte de pelo muy versátil que favorece tanto a los cabellos lisos, como es el caso de la presentadora, pero también a los rizados u ondulados.

En cuanto al mantenimiento, el estilista Bogado recomienda "un retoque cada 6 a 8 semanas para mantener la forma y que las capas sigan jugando a nuestro favor", de esta forma, siempre se verá pulido.