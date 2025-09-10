La entrenadora de Vicky Martín Berrocal (52) que perdió 18 kilos en 6 meses, tajante: "Le mejoró hasta la piel"

Aunque la sociedad está avanzando enormemente, aun sigue sorprendiendo que ciertas personas apuesten por una transformación física total y adelgacen. Un tema que se acentúa cuando quien lo hace es un rostro tan conocido como Vicky Martín Berrocal.

A sus 52 años, la diseñadora sevillana asegura haberse "reeducado" y llevar un estilo de vida mucho más saludable y activo, en el que una dieta equilibrada y una rutina de entrenamiento, pero tampoco renuncia a algún capricho.

No ha habido dietas milagro ni sacrificios extremos. Así lo confirma su entrenadora, Crys Díaz, la responsable del drástico cambio de otras famosas como Blanca Suárez o Violeta Mangriñán.

La experta, para Vicky, diseñó un reto integral que cambió su cuerpo y también su manera de relacionarse con la comida y el ejercicio.

El resultado: 18 kilos menos en tan solo seis meses, más energía, una piel más luminosa y, sobre todo, una mentalidad completamente renovada.

El reto de Vicky Martín Berrocal

Lo que comenzó como un propósito de año nuevo se convirtió en un estilo de vida. Vicky quería sentirse bien consigo misma, recuperar la energía y reconciliarse con su cuerpo.

"He tenido una 40 y he estado muy bien, y he tenido una 46 y he defendido eso. Esa es la actitud", confesaba en redes sociales.

Reconocer que había mantenido una relación tóxica con la comida fue el primer paso. El segundo, pedir ayuda profesional y comprometerse con un plan realista.

Ahí entró en juego Crys Díaz, conocida por sus rutinas que combinan fuerza, resistencia y cardio adaptadas a cada persona.

Fuerza, cardio y constancia

A diferencia de los planes exprés que prometen resultados inmediatos, la estrategia de Crys Díaz se basó en la constancia y el compromiso. La entrenadora diseñó un programa variado con sesiones de fuerza, ejercicios cardiovasculares y entrenamientos de resistencia.

Según la propia Crys, "el 6 de enero este cañón empezó un reto de entrenamientos y alimentación saludable con nosotros. ¿Resultado? 18 kilos menos, más feliz, más energía, mejor piel, mejor todo".

Vicky Martín Berrocal en un photocall. Gtres

Este enfoque integral no solo permitió a Vicky perder peso, sino también tonificar su cuerpo, ganar agilidad y aumentar su metabolismo basal, algo que solo se consigue trabajando la fuerza.

Comer más y mejor

Otro de los pilares de este cambio fue la alimentación. Vicky dejó atrás las dietas restrictivas y apostó por un plan equilibrado, rico en frutas, verduras, proteínas magras y recetas sencillas que podía replicar en su día a día.

Hizo suyo un hábito que recomiendan los nutricionistas: realizar cinco comidas diarias para evitar los atracones nocturnos. Entre sus favoritos estaban:

Desayunos con tostadas integrales y fruta fresca.

Meriendas ligeras como yogur con fresas y frutos secos.

Cenas saludables como gazpacho con huevo duro.

Pero, sobre todo, dejó de utilizar la comida como un premio y entendió que la clave estaba en la flexibilidad y el equilibrio.

Cambio de mentalidad

Lo que más ha inspirado del proceso de Vicky Martín Berrocal es que no se trataba de estar delgada a cualquier precio. Su objetivo era sentirse fuerte, sana y feliz.

La diseñadora nunca ha ocultado sus inseguridades ni sus contradicciones. "Soy Vicky Martín Berrocal. Tengo una talla 42 y tengo celulitis. Y, además, soy esta… Una persona de sentimientos débiles, pero con carácter fuerte", escribió en sus redes.

Ese enfoque real y cercano es lo que la ha convertido en un referente para tantas mujeres que buscan un estilo de vida saludable sin obsesionarse con la báscula.

Otro de los factores diferenciales fue la comunidad que Vicky creó en torno a su proceso. A través de sus redes sociales compartió entrenamientos, recetas y reflexiones, animando a sus seguidores a sumarse al reto.

Esto no solo le dio motivación extra, sino que también generó un ambiente de apoyo y complicidad con quienes estaban atravesando un camino similar. Porque cuando se trata de cambiar hábitos, la compañía y la motivación colectiva lo son todo.