El sorprendente desayuno que Susanna Griso (55 años) toma a diario: "Es mi fórmula mágica"

Hace mucho tiempo que los nutricionistas tratan de romper el mito popular acerca de que el desayuno es la comida más importante del día. Esta ingesta, que como su propio nombre indica, rompe con el ayuno de toda la noche, no es intrínsecamente superior a otras, sino igual.

Este mito se refuerza aún más cuando hablamos de diferentes tipos de desayuno. Según diferentes nutricionistas, esta primera comida del día puede convertirse en la peor dependiendo de los alimentos que elijamos: los dulces y procesados provocan picos y caídas bruscas de glucosa, lo que lleva a una pérdida de energía, aumento del hambre y antojos.

La energía a primera hora es fundamental, y así lo saben personas como Susanna Griso, que deben estar al frente de una cámara durante horas, aguantando el tipo. Por ello, para ella el desayuno es crucial, y según ha confesado, su fórmula mágica es la granola.

Los beneficios de la granola

La granola es una mezcla horneada y crujiente de copos de avena, frutos secos, semillas y frutas deshidratadas que se consume comúnmente en desayunos y concretamente en España, cada vez es más popular.

En el caso de la presentadora, tal y como cuenta en un vídeo de TikTok, la granola casera que ella misma prepara es la responsable de mantener su energía a lo largo del día.

El hecho de que su granola sea casera es muy importante y es que, este desayuno ha estado envuelto a una serie de críticas en los últimos años y no todos los tipos son igual de saludables.

Los expertos señalan que muchas de estas granolas que se pueden encontrar en establecimientos contienen ingredientes que empeoran considerablemente sus valores nutricionales.

Según este artículo de la revista Parade, el médico Kamal Wagle, dice que "muchas recetas de granola tienen algunos ingredientes que pueden provocar daños a corto y a largo plazo en el cerebro y en la salud general cuando se consumen de manera constante".

No obstante, esto no ocurre con la granola casera. Este desayuno ofrece una combinación equilibrada de carbohidratos complejos, proteínas y grasas saludables, lo que proporciona energía sostenida y ayuda a mantener la saciedad por más tiempo.

Uno de los principales beneficios de la granola casera es que permite el control total sobre los ingredientes. A diferencia de las opciones de supermercado, que incluyen azúcares refinados o aceites poco saludables, la preparación en casa da la opción de elegir.

De hecho, nosotros desde casa podemos, incluso, decidir con qué combinar esta granola y la opción más saludable es la que también parece que escoge Susanna Griso: con yogur natural.

La granola con yogur natural, además de ofrecer energía sostenida, es capaz de mejorar la salud digestiva gracias a la fibra, aportar proteínas para saciedad y proporcionar vitaminas y minerales esenciales, como calcio, magnesio y vitaminas del grupo B.

La base de cualquier granola son los copos de avena. Para aderezarla, se pueden usar nuestros frutos secos y frutas deshidratadas favoritas, pero las más populares son almendras, nueces, avellanas, anacardos y cacahuetes.

Ocurre lo mismo con los condimentos, que es la parte a la que más atención debemos prestar para hacer granola casera y saludable. Para endulzar se puede usar miel o sirope, pero también se puede usar pasta de dátiles y evitar todo tipo de azúcar.