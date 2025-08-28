María Marcos, dermatóloga, alerta sobre la manicura semipermanente: "El problema es dejar el esmalte más de 2 semanas"

La manicura semipermanente se ha convertido en uno de los rituales de belleza que más se ha normalizado en los últimos años. Es raro no ver diseños increíbles en las uñas de las más atrevidas o, simplemente, personas con sus manos perfectamente cuidadas.

Su duración, su brillo impecable y la comodidad de no tener que retocarla cada pocos días la han hecho imbatible frente al esmalte tradicional. Sin embargo, no todo es tan perfecto como parece. Así lo advierten los expertos en dermatología,

Estos empiezan a advertir sobre los riesgos de su uso continuado, y uno de los avisos más contundentes lo ha lanzado la dermatóloga María Marcos, del Grupo Pedro Jaén.

En declaraciones recientes para la revista Telva, la especialista ha puesto el foco en lo que ocurre cuando se abusa de esta técnica y, sobre todo, en el peligro de retirarla de forma inadecuada: "El problema de retirar el esmalte mediante el limado es que es muy agresivo con las uñas, volviéndolas más finas, frágiles y secas", señala.

En este sentido, la doctora Marcos insiste en que lo más importante es aprender a "escuchar" a nuestras uñas. Si aparecen manchas blancas, estrías o un aspecto opaco, es señal de que necesitan una pausa.

Los riesgos del esmalte semipermanente

Todas las ventajas que ofrece el esmaltado semipermanente puede convertirse en su talón de Aquiles. Según la doctora Marcos, "dejar el esmalte más de dos semanas en la manicura o tres en la pedicura genera sequedad, manchas y fragilidad". Y muchas veces, tras el verano, cuando las uñas ya han sufrido el impacto del sol, el cloro y la sal, el efecto se agrava aún más.

La retirada del esmalte semipermanente es el punto más crítico. Mientras que lo ideal sería hacerlo en un centro especializado, muchas personas optan por limar la superficie de la uña en casa para eliminarlo más rápido. Y aquí surge el verdadero problema.

"El limado excesivo se lleva por delante capas superficiales de la uña, dejándola debilitada y sensible. El resultado son uñas más finas, quebradizas y con una sequedad difícil de recuperar", advierte la experta. Una agresión que puede provocar molestias durante semanas y que, además, deja las uñas más expuestas a roturas y descamaciones.

¿Cada cuánto tiempo debe retirarse el esmalte?

La recomendación de los dermatólogos es clara: no prolongar la manicura semipermanente más de dos semanas en manos ni más de tres en pies. Superar estos plazos aumenta el riesgo de manchas, pérdida de brillo y aparición de surcos.

Además, es imprescindible dejar descansar la uña entre una manicura y otra. "El tiempo mínimo debería ser de dos o tres días, aunque en uñas muy resecas o con manchas conviene esperar incluso más", apunta la doctora Marcos.

Pero, uno de los errores más comunes es pensar que las uñas necesitan aire. En realidad, no respiran. Pero sí se benefician de periodos de descanso en los que no estén cubiertas de productos químicos. "Durante esos días podemos hidratarlas con aceites naturales o sérums específicos, lo que permite que recuperen su fuerza y flexibilidad", explica la dermatóloga.

Cómo recuperar unas uñas dañadas

La buena noticia es que existen tratamientos efectivos para revertir los daños. Según los expertos, estos son los cuidados más recomendados:

Aceites vegetales : el aceite de oliva o de almendras, ricos en vitamina E, ayudan a devolver hidratación a uñas y cutículas.

: el aceite de oliva o de almendras, ricos en vitamina E, ayudan a devolver hidratación a uñas y cutículas. Ingredientes de farmacia : productos con ácido hialurónico, glicerina o vitamina E son excelentes aliados para rehidratar.

: productos con ácido hialurónico, glicerina o vitamina E son excelentes aliados para rehidratar. Evitar endurecedores agresivos : lejos de fortalecer, muchos dejan la uña más rígida y quebradiza.

: lejos de fortalecer, muchos dejan la uña más rígida y quebradiza. Hidratación diaria : aplicar aceite o crema específica en uñas y cutículas antes de dormir es un gesto sencillo que marca la diferencia.

: aplicar aceite o crema específica en uñas y cutículas antes de dormir es un gesto sencillo que marca la diferencia. Protección frente al agua y detergentes: usar guantes en tareas domésticas evita que las uñas se resequen más.

También debes tener muy en cuenta que no todas las uñas responden igual. Como subraya la doctora Almudena Nuño, dermatóloga y CEO del Instituto de Medicina y Dermatología Avanzada, "la semipermanente se adhiere mucho a la uña, y retirarla siempre implica dañar en mayor o menor medida su superficie. Su efecto depende de cada persona y de la calidad de la lámina ungueal".

Por eso, quienes ya tienen uñas frágiles, con tendencia a descamarse o a romperse, deberían limitar el uso de esta técnica o espaciarla en el tiempo.