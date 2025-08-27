La primera línea maquillaje de lujo de Louis Vuitton, 'La Beauté', llega con barras de labios recargables a 140 euros

Fue en 2021 cuando Louis Vuitton anunció que también accedería al universo del maquillaje. Un tiempo más tarde, la maison francesa comunicó que la afamada make up artist Pat McGrath sería la directora creativa de su apuesta beauty, lo que hizo que las expectativas sobre la futura propuesta de belleza de la casa subieran.

Ahora, cuatro años más tarde, por fin desembarca La Beauté, la primera colección de este ámbito del mítico atelier galo.

Con una cuenta atrás en su perfil de Instagram y numerosos vídeos de influencers promocionando el lanzamiento, la firma ha presentado 55 tonos de pintalabios LV Rouge, 10 bálsamos LV Baume y ocho quartets de sombras de ojos LV Ombres.

Uno de los elementos más destacables de la apuesta es el clásico Monogram Canvas, que, como no podía ser de otra manera, ocupa un lugar muy especial.

Durante estos días, en redes sociales, la marca se ha referido al lanzamiento con expresiones como "una oda al empoderamiento del autodescubrimieno"', "herencia reavivada" o "una sofisticación que no pide disculpas".

Detrás de la campaña fotográfica se encuentra el icono fashion Steven Meisel, que ya se ha encargado en numerosas ocasiones de prestar su visión para la casa francesa.

En la web de Louis Vuitton se recogen unas palabras de la maquilladora británica que anticipan la filosofía tras la concepción de estos nuevos artículos: "La belleza es mucho más que un producto. Lo que estamos a punto de desvelar llevará este mundo a una nueva dimensión".

Por el momento, de acuerdo a lo que la firma ya ha compartido, los pintalabios destacan por su pigmentación, muy enriquecida, pero también por su precio.

De hecho, y aunque hasta el día 29 no saldrán a la venta, toda la línea se encuentra en preventa y ya están causando impacto debido al coste. Cada barra alcanza los 140 euros, un detalle que ha generado además comparaciones con otras propuestas beauty de lujo.

Por otro lado, en cuanto a los bálsamos, en su formulación contienen manteca de karité y ácido hialurónico, dos ingredientes clave en este tipo de ecuaciones de belleza en los últimos tiempos. Promete un acabado muy hidratante y luminoso. Su coste es el mismo que el de los labiales.

En cuanto a los cuartetos de sombras, hay dos alternativas que destacan sobre el resto, una que claramente va de la mano de la nueva estación que llega, el otoño, con cuatro tonos entre los que destaca un burdeos; y otra inspirada en la noche, repleta de azules —esta gama cromática vuelve a ser tendencia tras años de ostracismo beauty—. Cada paleta cuesta 220 euros.

Por último, quizás uno de los detalles más interesantes de esta última propuesta de Louis Vuitton sea el hecho de que todos y cada uno de los productos que se mencionan siguen la tendencia sostenible refillable, es decir, son rellenables una vez se haya agotado el contenido original de cada barra de labios, bálsamo o sombras.

En concreto, la recarga de los dos primeros artículos tiene un precio de 60 euros y del segundo, de 80. Con esta acción, la casa se suma a una iniciativa eco cada vez más presente en el mundo de la belleza.

Ahora tan solo queda esperar al próximo 29 de agosto, cuando la campaña llegará al mercado de forma oficial, exponiéndose al criterio de los amantes del sector que ya suspiran por probar la apuesta de la maison francesa en alianza con la admirada McGrath, un tándem que se presume infalible.