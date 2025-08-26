Selena Gómez honra sus raíces mexicanas con Rare Beauty: el dúo de colorete y 'lip gloss' más picante

Imagen de la campaña de lo último de la marca de belleza. IG vía @rarebeauty

Selena Gomez sigue arrasando. La polifacética artista también es una empresaria de éxito gracias a su marca de belleza, Rare Beauty, con la que acaba de lanzar una colaboración de la mano de Tajín® que se ha traducido en un dúo formado por una nueva edición del colorete Soft Pinch Liquid Blush y del Positive Light Luminizing Lip Gloss.

La compañía mexicana, especializada en condimentos, cumplirá 40 años el próximo mes de diciembre y se dedica a la comercialización de sazonadores que combinan chile, limón y sal de mar. El acompañamiento perfecto para verduras y hortalizas, además de para carnes.

Pero, ¿cómo ha surgido esta suerte de remezcla beauty y gastronómica? La protagonista de producciones como Solo Asesinatos en el Edificio o Emilia Pérez explica en su cuenta de Instagram que, cuando rememora su infancia, encuentra en esos recuerdos las propuestas especiadas, "por lo que se podría decir que se trata de algo que lleva mucho en el horno…".

No obstante, según el perfil en la misma red social de Tajín®, este mix and match lleva forjándose desde hace un año y ahora por fin ha visto la luz. Como viene siendo habitual con cada lanzamiento de Rare Beauty, el pack, que incluye un colorete líquido y un lip gloss, ya se ha agotado. Su precio en el mercado norteamericano es de 30 dólares, es decir, 25,76 euros.

El dúo

La propuesta de belleza, que se presenta en un packaging representativo de los colores del país mexicano, contiene uno de los productos más icónicos de Rare Beauty el Soft Pinch Liquid Blush en su versión Chamoy, haciendo un guiño al condimento en clave de color, un marrón rojizo con variados matices y mucha profundidad.

Imagen de los dos productos de esta nueva colaboración. IG vía @rarebeauty

Este artículo de la firma destaca por ser muy pigmentado y tener que emplear solo unas gotitas en cada aplicación para que la fórmula obre su magia. Sobre esta tonalidad en concreto, desde su página web destacan lo siguiente: "Le da a la piel un rubor suave y saludable y se integra a la perfección en el rostro fundiéndose sobre el resto de capas".

Por otra parte, el Positive Light Luminizing Lip Gloss en la tonalidad Clásico, un terracota con toques cobrizos y dorados con un punto de shimmer, otorga un acabado similar al cristal en los labios. También hidrata durante horas y da un aspecto jugoso.

Detalle del resultado del 'lip gloss'. IG vía @rarebeauty

Como parte de esta colaboración, se harán una serie de donaciones a la National School of Ceramics en honor al trabajo que Tajín® hace con la organización.

Declaración de intenciones

Además de una nueva apuesta comercial, que ya se ha demostrado como exitosa, la alianza entre la artista y esta empresa supone toda una declaración de intenciones, sobre todo teniendo en cuenta la situación política de los inmigrantes que azota Estados Unidos desde la reelección de Donald Trump.

El dirigente republicano ha fundamentado parte de su programa en una especie de caza de brujas contra ellos. En concreto, de acuerdo a Statista, en Norteamérica vivían en 2023 unos 12 millones de mexicanos.

Durante su primer gobierno, el mandatario deportó a 1,5 millones de personas, de acuerdo al Migration Policy Institute. En su primer mes de esta segunda legislatura, las cifras ya alcanzaban las 37.660.

Sin duda, este movimiento por parte de Selena Gomez es una forma de demostrar su compromiso no solo con la comunidad mexicana, de la que es descendiente, sino con todas aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión, en el más amplio sentido de la misma, debido a las circunstancias propiciadas por Trump y su equipo.