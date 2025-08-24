Las tendencias en perfumes de este otoño 2025: aromas intensos y evocadores para la nueva estación

Llega una nueva estación y las fragancias del tocador van cambiando. Montaje de Cristina Sobrino

Las estaciones pasan y al igual que los armarios van cambiando con ellas, los perfumes hacen lo propio. Hay aromas que pertenecen al verano y otras fragancias que viven presas de los meses más fríos.

Ahora que el otoño se acerca, llega el momento de hacer una recapitulación y dejar hueco en el tocador a esos perfumes cuyas notas amaderadas bailan con toques orientales con la capacidad de impregnar la piel y los momentos.

Tendencias olfativas

En tiempo estival, los olores frescos, florales y cítricos se adueñan de cuellos y muñecas y se combinan con aceites corporales, brumas y la eterna presencia del protector solar. A veces, esta mezcla se funde con la piel y se evapora rápido por el calor.

Sin embargo, en esta época que está por llegar, cuando el ambiente se descarga, las fórmulas se vuelven más intensas y duraderas y comienzan a jugar con diferentes ingredientes. De cara a la nueva temporada, estas son las tendencias:

La madera. Las notas de cedro, sándalo y el oud, una resina que se extrae de árboles del género Aquilaria, hacen acto de presencia en las propuestas de perfumería. ¿El resultado? Aromas sensuales a la par que sofisticados que perduran en la piel de forma marcada.



Este tipo de referencias se asocian además mucho con las fragancias masculinas, que de manera habitual suelen tener más profundidad al olfato.





Dulce fusión. Para aquellas que sean amantes de las flores, quizás la opción más adecuada de seguir llevándolas en este formato durante el otoño sea su combinación con un toque de vainilla, caramelo o leche de coco. La presencia de estos ingredientes aporta 'peso' a la apuesta y le da más cuerpo, haciéndola también más envolvente.





Oriente. Los perfumes con un punto especiado regresan durante esta estación. La canela, el azafrán y el haba tonka, un elemento muy preciado en este ámbito porque su olor distintivo, versatilidad, durabilidad, fijación y su capacidad de evocación.





A comer. Los aromas comestibles pasan a ser deseables también en la piel cuando se trata de notas que recuerdan al cacao más intenso, el café o la almendra.





Naturalidad. Al igual que sucede con otras tendencias beauty, la búsqueda de la sutileza también se apodera del mundo de la perfumería y en este ámbito se traduce en forma de olores ligeros, sencillos, auténticos y muy limpios, que remiten incluso en algunas ocasiones a la infancia.

Apuestas ganadoras

Jo Malone

Myrrh & Tonka Cologne Intense, uno de los iconos de la firma Jo Malone. Jo Malone

La casa de fragancias británica es una de las más deseadas del mercado. Sus formulaciones son tan exquisitas como evocadoras y cada una tiene su propia seña de identidad sin perder la de la marca. Olores auténticos que perduran y que dejan huella, o estela, utilizando el término correcto y literal de este concepto.

Sin duda, una de sus apuestas icónicas y más especiales es Myrrh & Tonka, un aroma donde la mirra y la vainilla del haba se funden junto a la resina y la almendra, desembocando en una sensual y embriagadora propuesta que no deja indiferente a nadie.

El frasco de 100 ml. tiene un precio de 195 euros.

Cherubina

Lady Cherubina, de la firma sevillana especializada en novia e invitada. Lady Cherubina

El primer perfume de la firma de moda sevillana, especializada en novias e invitadas, desprende notas orientales y florales que huelen a limpio y recuerdan a infancia. En su corazón, la bergamota, el melocotón, el jazmín, clavo, ylang e iris, en el fondo, un toque avainillado combinado con sándalo y musgo.

Una fórmula femenina y sofisticada que no cae en clichés ni obviedades y con un punto a la elegancia y el glamour de antaño.

Su precio es de 44,10 euros (antes 49 euros).

Tom Ford

Los perfumes de Tom Ford se encuentran entre los más deseados del mercado. El Corte Inglés

Corría 2022 cuando el nombre del Tobacco Vanille comenzó a sonar con fuerza. ¿La razón? Al parecer es la fragancia que usa Harry Styles, o al menos la que utilizaba entonces, cuando la que fuera su estilista durante años, y amiga, Lou Teasdale, subió a su cuenta de Instagram una foto de la casa del cantante donde se atisbaba el frasco.

Y sí, se trata de una apuesta para ellos, pero es posible transgredir esa línea de la etiqueta de género, que en el sector de la belleza se va diluyendo. Es intensa y especial, quizás no para todos los gustos, pero cargada de esencia y cálida, opulenta y con un toque especiado, además de muy British.

En su formulación, haba tonka cremosa, vainilla, cacao, acordes de frutos secos y savia de madera dulce.

Su precio en El Corte Inglés es de 260 euros

Chanel

Chanel Sephora

El propio packaging desvela la esencia de Chanel Nº5 L'eau, una propuesta fresca, sencilla y elegante de la maison francesa, en la que todo queda al descubierto. Las notas cítricas combinan con las florales dando lugar a un aroma jovial que además se funde con referencias amaderadas de cedro y vegetales de vetiver con un toque de almizcle.

El precio del frasco de 100 ml. en Sephora es de 180 euros.

Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent

Black Opium de Yves Saint Laurent se ha convertido ya en un clásico de las temporadas de otoño e invierno gracias a su perfecta mezcla de café y vainilla, un mix and match olfativo tan antagónico como bien avenido que seduce a aquellas que usan el perfume y a los que caen rendidos tras su estela.

Además de estos ingredientes, para conseguir una fórmula más femenina y vibrante, la sampaguita y el azahar también están entre sus claves.

El precio de la propuesta de 50 ml. es de 119 euros.

BYREDO

Eau Oud Immortel, de BYREDO. BYREDO

Detrás de este nombre de marca que se ha convertido en objeto de deseo de aquellas que marcan las tendencias y de las que las siguen, se encuentra Ben Gorham.

El perfumista es sueco de nacimiento y de madre india, algo que, sin duda, le ha marcado a la hora de crear sus composiciones, marcadas por la potencia de las especias y la discreción, una suerte de galimatías olfativo que resulta un éxito.

Oud Immortel, además de la resina que le da título y que se menciona en los Vedas sánscritos, también tiene notas ahumadas gracias al incienso y el cardamomo. Igualmente, contiene palo rosa brasileño, papiro y pachulí, que, de acuerdo a la web de la firma, aportan calidez y profundidad terrosa. Por último, la propuesta la cierran las hojas de tabaco y el musgo.

El precio del frasco de 100 ml. es de 240 euros.

Giardini Di Toscana

La apuesta que triunfa en redes sociales. Douglas

Dulce, dulce y más dulce. Y siempre comestible, palatable. Así es Bianco Latte, una de las últimas obsesiones en el plano de la perfumería en redes sociales, una nube de vainilla, leche y miel totalmente envolvente.

Tiene un precio de 125 euros en Douglas.

Prada

Prada Paradoxe, disponible en El Corte Inglés con descuento. El Corte Inglés

Si hace unos años el Candy de Prada ocupaba los neceseres y tocadores de muchas chicas, desde hace un tiempo el Paradoxe le ha tomado el relevo. Con Emma Watson como imagen, esta fragancia de la casa italiana con la clásica forma de su logo encuentra en las notas florales su clave.

Sin embargo, el toque de almizcle consigue arrebatar este aroma de las garras de la primavera para introducirla de lleno en el otoño.

Se puede adquirir por 100,20 euros (antes 167 euros) en El Corte Inglés.

Guerlain

100 años de historia contenidos en el frasco de Guerlain. Guerlain

Jacques Guerlain dijo que llevar Shalimar era sinónimo de dejarse llevar por los sentidos. Ahora, cien años después del lanzamiento de esta fragancia, enseña de la maison, sigue significando lo mismo.

El perfume, la primera propuesta ambarina de la marca, creada en 1925, celebra su centenario con la llegada de Shalimar L'Essence, una nueva alternativa más intensa en la que la vainilla es la total protagonista.

El frasco de 90 ml. tiene un precio de 158 euros.

Lancôme

La edición más sexy de La Nuit Trésor. Zalando

Uno de los olores más reconocidos de Lancôme es el de La Nuit Trésor, que cuenta con diferentes ediciones. Una de las más potentes es la que lleva por apellido Vanille Noire, una apuesta donde de nuevo brilla este ingrediente, que destila sensualidad junto a las notas de cuero de la esencia.

En su formulación también está presente el oud, la miel y el azúcar, así como toques florales a partir de rosas y un punto empolvado, una mezcla donde el toque de oscuridad se entrelaza con la dulzura, la ecuación perfecta para la noche.

En Zalando se encuentra el frasco de 100 ml. por 103,95 euros (antes 129,95 euros).