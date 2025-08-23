Una farmacéutica confiesa la única crema que usaría para una mirada joven y sin bolsas a los 50: "Efecto lifting inmediato"

A partir de los 50, la piel pide menos promesas y más resultados. Lo que antes era un neceser repleto de sérums, mascarillas y cremas específicas, se transforma en una selección minimalista de productos que realmente funcionan. Es una realidad que no todas las mujeres comprenden y terminan sin adaptarse a ese cambio vital.

En este aspecto, la farmacéutica Regina Pallás con más de 20 años de experiencia, ha revelado cuál es la única crema que tendría sí o sí en su rutina de cuidado facial para mantener una mirada joven y sin bolsas.

La además directora técnica de HD Cosmetic Efficiency, quien tiene claro que a partir de los 50-60, su indispensable sería un contorno de ojos con efecto lifting y protección solar SPF50. Una fórmula que, según explica, actúa como un tratamiento 360º para prevenir, corregir y proteger una de las zonas más delicadas del rostro.

El concepto de belleza a partir de los 50 se aleja de las rutinas de 10 pasos para centrarse en productos multifunción, con base científica y resultados visibles. La propia Pallás lo resume así: "No se trata de tener el frasco más caro, sino el más adecuado para tu piel hoy".

Junto al contorno de ojos y la fotoprotección, la farmacéutica sugiere incluir en el neceser un sérum o crema con activos de acción epigenética. Estos compuestos no solo ralentizan el envejecimiento, sino que pueden revertir algunos de sus signos visibles, mejorando la vitalidad y el confort de la piel.

Cuidar la mirada a partir de los 50

La piel que rodea los ojos es hasta 10 veces más fina que la del resto del rostro. Esto significa que pierde firmeza antes, se deshidrata con mayor facilidad y muestra más rápido las señales del paso del tiempo: arrugas marcadas, flacidez, bolsas y ojeras persistentes.

"En esta etapa es fundamental escoger productos con activos reafirmantes y tensores que aporten un efecto lifting inmediato y mejoren visiblemente las arrugas del área periocular", explica Pallás.

Si hablamos de efectividad real, la farmacéutica apunta a ingredientes clave que no deberían faltar en un buen contorno de ojos para pieles maduras:

Extracto de Scutellaria baicalensis. Tiene un efecto reafirmante y antioxidante .

. Biopolímeros tensores, estiran suavemente la piel para un resultado inmediato.

para un resultado inmediato. Péptidos. Estimulan la síntesis de colágeno y mejoran la firmeza .

. La cafeína activa la microcirculación y reduce las bolsas .

. El ácido hialurónico hidrata en profundidad y rellena arrugas .

. Retinol encapsulado o bakuchiol, suavizan líneas de expresión sin irritar.

Además, la experta recomienda usar aplicadores metálicos o de cerámica. No es un simple capricho, ya que el efecto frío descongestiona, potencia la absorción y alivia la hinchazón en cuestión de segundos.

La protección solar diaria: un imprescindible

Si hay un paso en el que coinciden todos los expertos en dermatología y cosmética, es la protección solar. No importa si tienes 30 o 70 años: el sol es el principal causante del envejecimiento cutáneo.

En el caso de las pieles maduras, la exposición solar acumulada durante décadas se traduce en manchas oscuras, arrugas profundas, pérdida de elasticidad y mayor riesgo de lesiones cutáneas.

Por eso, la recomendación es clara: fotoprotectores de amplio espectro (UVA, UVB, luz azul e infrarrojos) con SPF50 y fórmulas ligeras, con o sin color, que se reapliquen cada dos o tres horas. Y no solo en el rostro: también en cuello, escote y manos, zonas muy olvidadas pero igual de expuestas.

Cómo aplicar el producto en el rostro

La aplicación del producto también es muy importante para una mirada joven y unos resultados evidentes. No basta con comprar el producto correcto, la forma de aplicarlo también marca la diferencia:

Usar la cantidad justa: un grano de arroz para cada ojo es suficiente.

Aplicar con movimientos suaves: desde el lagrimal hacia la sien, sin estirar la piel.

Incluir el párpado superior: siempre que el producto lo indique.

Masajear con el aplicador frío para potenciar el efecto descongestionante.

Por otro lado, ser constantes también es fundamental para hidratar y proteger el rostro frente a los signos de envejecimiento. A esta edad, más que borrar cada arruga, el objetivo es mantener una mirada luminosa, descansada y firme.

Un buen contorno de ojos con efecto lifting, sumado a una protección solar rigurosa, no solo mejora el aspecto inmediato, sino que previene el deterioro futuro.