Sofía Vergara (53 años): "El aceite de coco es clave en mi rutina. Lo uso todas las noches desde que soy pequeña"

Si enumerásemos una lista de los ingredientes cosméticos más hidratantes y multitarea de todos los tiempos, el aceite de coco no solo encabezaría la lista, sino que probablemente sería uno de los más utilizados.

El motivo de la popularidad de este cosmético, más allá de ser un producto natural, se debe a su efecto regenerador, hidratante, fortalecedor y nutritivo. Este aceite vegetal se encarga de sellar las cutículas, alisando así la estructura del cabello.

Son muchas las personas que lo utilizan y, de hecho, una de ellas es la actriz y modelo Sofía Vergara. Según ha contado a People, es un cosmético que usa desde que es pequeña y "le ayuda muchísimo"

Ventajas del aceite de coco en el pelo

El aceite de coco es una estupenda alternativa para reemplazar los acondicionadores comerciales. No solo gracias a sus vitaminas, como la A, D, E y K y sus minerales como el fósforo, sodio, calcio, magnesio, hierro y potasio, sino que no contiene ninguna sustancia química agresiva.

Sus proteínas, ácidos grasos esenciales y antioxidantes evitan la caída y reparan las fibras dañadas, añadido a su contenido en ácido láurico, que penetra en el cuero cabelludo en profundidad y contribuye al crecimiento del pelo.

Añadido a ello, el contenido en antioxidantes del aceite de coco previene la descomposición de la melanina en la corteza del cabello.

De esta manera se retiene mejor el color y potencia la integridad del mismo, por lo que este producto puede disimular y neutralizar las canas que pueden surgir con el paso del tiempo.

Otro de los usos del aceite del coco para el pelo consiste en controlar el frizz o encrespamiento. De hecho, este producto protege tu melena de las agresiones externas, como el calor y los rayos UV, evitando su debilitamiento y maltrato.

Sin embargo, una de las ventajas del aceite de coco es que no contiene ninguna sustancia química agresiva, sino que está repleto de compuestos naturales que fortalecen la raíz del cabello y le devuelven el brillo perdido.

Es precisamente esta naturalidad la que permite a Sofía Vergara hacer uso de ello habitualmente. Según explicó al medio citado, la actriz y modelo se aplica aceite de coco en cabello seco "todas las noches antes de dormir".

"El aceite de coco es muy natural y es muy bueno. Puedes ponértelo en la cara, en las pestañas… te vas a dormir con ello aplicado y te despiertas completamente hidratada", explica.