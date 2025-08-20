Los trucos de belleza que aprendimos a lo largo de los años de las protagonistas de 'Sexo en Nueva York'

Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha en una de las escenas más icónicas de la serie. HBO

Sumergirse en el mundo de Sexo en Nueva York sigue siendo tan apetecible ahora como cuando se estrenó la serie en 1998. Prueba de ello es que muchas de las fans no descubrieron la producción hasta más tarde por una cuestión de edad.

Y, sin embargo, su impacto ha continuado siendo brutal. De hecho, el tirón que ha seguido teniendo años después trajo consigo primero las películas inspiradas en las cuatro protagonistas, y de forma más reciente el reboot And Just Like That... que llegará a término con esta última temporada.

Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha han enseñado a los espectadores cómo afrontar según qué situaciones vitales a lo largo de las seis temporadas de la apuesta de HBO. De hecho, una sensación general para aquellos que la han visionado varias veces, es la de percibir las tramas y los personajes desde una perspectiva diferente en cada ocasión.

No obstante, y aunque se habla de las cuatro como auténticos iconos de estilo, lo cierto es que no solo sobre moda se puede aprender de ellas, sino también de belleza.

Carrie

Comenzar por Carrie es fundamental. Desde el primer episodio quedó claro quién iba a marcar el ritmo de la serie. Con una premisa atrevida, divertida, sensual y vanguardista, la protagonista se presentaba a sí misma y a su mundo, con la correspondiente intervención de Mr. Big desde el inicio.

Al margen de contar con un vestidor cuyo origen a nivel económico es bastante difícil de descifrar, sobre todo desde aquel episodio en el que se desvela que la columnista acumula zapatos por valor de 40.000 dólares, la parte beauty que la experta en relaciones más explotaba era su melena.

¿Y qué se puede aprender de ello? En primer lugar, que cambiar y arriesgar con el cabello está bien. Y que, por supuesto, el pelo crece. Además, siempre prevaleció la idea de que Carrie aprendió a abrazar su pelo rizado incluso cuando la tiranía de las melenas hiperlisas comenzaba a imperar, heredera de los famosos blow out que han vuelto a ser tendencia.

A la estrella del show se la ve a lo largo de la temporada jugar con propuestas ultralargas, coletas con volumen, cortes tipo bob, mechas rubias y castañas… Al igual que sucede en el apartado fashion, también en este todo es posible para la periodista.

Miranda

A pesar de que la pelirroja tiene una colección de bolsos y zapatos nada desdeñable, sin duda, lo que más destaca de cualquiera de sus stylings es su pelo, que es algo que define mucho la personalidad de cada una de las protagonistas.

En las primeras temporadas de la serie, el personaje de Miranda queda algo más opacado a nivel de moda y belleza. Sin embargo, a partir de la segunda y tercera entrega de episodios comienza a brillar.

En parte, esto se debe a cómo empiezan a trabajar sus looks, ya que, tanto a nivel de vestuario como maquillaje, los tonos que más le favorecen de acuerdo a su colorimetría hacen acto de presencia: violetas, verdosos, azules, granates, los anaranjados y propuestas cálidas propias del otoño.

Collage de algunos de los estilismos de Miranda Hobbes. Montaje de Cristina Sobrino

¿El mejor tip? Conocer bien los rasgos, facciones y puntos fuertes de cada cual para poder sacarse el máximo partido.

Charlotte

Puede que la jovencita de buena familia Charlotte York sea la más diferente de las cuatro. Sus outfits suelen ser los más lights, a excepción de aquel momento en el que se sale un poco de su personaje, estilísticamente hablando, y apuesta por un increíble vestido negro con escote halter y una espalda de infarto para acudir a una boda.

En cuanto a su parte beauty, la enseñanza de la experta en arte reside en eso de que menos es más. Respecto a su maquillaje y peluquería, lo normal es verla con apuestas muy discretas, bases ligeras, poco abuso de colores llamativos y una melena que luce tan perfecta como natural.

Quizás si hubiera que encasillarla en alguna tendencia, sería en la ahora bautizada como old money. Es una chica muy Ralph Lauren, al igual que Natasha, de ahí las teorías del fandom de que Mr. Big y ella habrían hecho muy buena pareja.

La Charlotte York de Sexo en Nueva York habría encajado a la perfección con esa búsqueda de lo casual en belleza que ahora se ha convertido en un must. Ese esfuerzo comedido, que no se nota demasiado, pero que aporta el toque justo para marcar la diferencia.

Charlotte siempre lucía propuestas de belleza limpias y minimalistas, en la línea de su imagen de 'niña bien'. Montaje de Cristina Sobrino

Además, lo mejor de ella es que mezclaba esa estética más minimalista en el plano beauty con líneas limpias al vestir pero con un toque de color en sus looks. Porque menos es más, pero siempre se ha de tener un extra para brillar.

Samantha

A pesar de que Carrie es el personaje principal de la serie, sin duda la presencia de Samantha era indispensable, porque ella representa la verdadera esencia de Sexo en Nueva York. La exitosa relaciones públicas es divertida, auténtica, adelantada a su tiempo y, desde su peculiar forma de ser, sabe cuidar a sus amigas como nadie. Y sin juzgar.

Junto al personaje de la escritora, la publicista era una de las que se marcaba los looks más arriesgados, aunque sus maquillajes nunca terminaban de ser excesivos.

Quizás lo que más destacaba de ella a nivel de belleza era el hecho de que optaba en bastantes ocasiones por usar labiales rojos, un recurso que, al margen de su rol, no se emplea en exceso en el resto de chicas. Su mirada, normalmente, iba adornada con sutiles ahumados en tonos tierra.

Sin embargo, la lección que se puede extraer de ella va más allá de lo que está guardado en el neceser. En concreto, habría que trasladarse al tercer capítulo de la segunda temporada, The Freak Show. En este episodio, la empresaria se plantea pasar por el quirófano para hacerse algún que otro retoque y se da cuenta de lo que supondría a diferentes niveles.

El icónico personaje de Samantha Jones. Montaje de Cristina Sobrino

Apostar por ciertas intervenciones de carácter estético está bien, si la persona así lo considera, pero siempre hay que tener en cuenta las razones que llevan a tomar esa decisión y las implicaciones que tiene hacerlo.

¿Va a ser una solución a un complejo o en realidad este podría solventarse con ayuda psicológica?, ¿se hace por iniciativa propia o por presión social?, ¿se va a convertir el optar por este tipo de procedimientos en una especie de adicción?

En cualquier caso, además de esto, de Samantha, sin duda, lo que se aprende es a ser libre.