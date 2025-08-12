María José Llata, peluquera: "Este es el tinte que usa Carolina de Mónaco (68 años) para neutralizar sus canas"

Carolina de Mónaco sigue siendo, a sus 68 años, considerada como una de las mujeres más elegantes del panorama internacional. Es reconocida mundialmente por su imagen impecable y por ser la digna heredera de la sofisticación de su madre.

Prueba de ello son sus apariciones públicas, que no dejan indiferente a nadie y, sobre todo, la capacidad que tiene de lucir como si el paso del tiempo no le afectase. Si hay algo que lo desvela es, sin duda, su color de pelo.

La princesa de Mónaco luce sus canas con seguridad, elegancia y, sobre todo, con ayuda de un proceso correcto de transición. De acuerdo con los expertos, su técnica podría ser el go grey, un método que también utilizaría la reina Letizia.

Qué son las mechas 'go grey'

Carolina de Mónaco comenzó su transición hacia el cabello gris hace cuatro años y, de hecho, se unió a una tendencia que podemos ver en nuestro propio país, con la reina Letizia.

Según los expertos, como explica la peluquera Mª José Llata a Lecturas, las técnicas empleadas por la hija de Grace Kelly podrían ser el balayage en tonos grises o las mechas go grey, que consiguen esa transición hacia el pelo blanco con un resultado muy luminoso y favorecedor.

Alberto Sanguino, experto de Llongueras, define las go grey como unas "mechas súper finas tricotadas con plata" que se utilizan para que una mujer que estaba teñida se deje las canas, luciendo un cabello gris.

En otras palabras, las mechas go grey consisten en pequeños mechones grises y blancos que realzan el pelo canoso, cubriendo los cabellos más oscuros y consiguiendo un resultado más uniforme y homogéneo en toda la melena, explican desde Garnier.

Por su parte, Carlos Fernández de Franck Provost señala que "el origen de este tipo de mechas se encuentra en las mujeres que después de la pandemia se han dado cuenta de que les favorece su cabello natural. No se imaginaban que sería tan estético".

Al igual que el balayage, la técnica crea luces y sombras en todo el cabello. Las secciones de mechas se mezclan perfectamente entre otras para romper los bloques de color y garantizar que el cabello luzca multidimensional.

Carolina de Mónaco, en el Festival de Cannes de 2023. Gtres

De acuerdo con Mª José Llata, estas mechas "permiten una transición más suave y favorecedora hacia el cabello completamente canoso, reduciendo la necesidad de retoques frecuentes".

Las mechas go grey requieren un compromiso bastante bajo y prácticamente no requiere esfuerzo de "cuidado" porque la técnica generalmente preservará su crecimiento natural.

No obstante, desde Llongueras recuerdan que es muy útil usar champús y acondicionadores para cabellos blancos, que quitan el pigmento amarillento del cabello. Además, las raíces —que ya estarán con canas naturales— se verán limpias y más brillantes.