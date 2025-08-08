Efecto 'sunkissed': los trucos para lucir una piel radiante besada por el sol de forma saludable este verano

La cantante Dua Lipa es un buen ejemplo de esta estética llevada al mundo de las celebridades. IG vía @dualipa

Las tendencias de belleza evolucionan de forma tan rápida como las de moda. Se mueven al mismo ritmo: uno de carácter frenético y a veces imprevisible. Sin embargo, hay veces que algunas técnicas de maquillaje permanecen casi intactas.

Durante años, el efecto mate fue lo más. Recrear beauty looks de alfombra roja para ir a trabajar o estudiar estaba a la orden del día. No obstante, desde hace un tiempo, el efecto glowy es lo que impera en el acabado de la tez, los ojos y los labios.

Quizás el concepto que mejor defina la onda de belleza del momento en este sentido sea el de sunkissed, es decir, la apariencia de un rostro besado por el sol. Eso sí, dejando de lado la sobreexposición al astro rey. Lo prioritario siempre es la salud.

Hay que tener en cuenta una serie de pautas clave para lograr el mismo resultado que persiguen algunas de las celebrities del momento, como Hailey Bieber, Dua Lipa o Sofia Richie.

La previa. Tener una buena rutina de skin care es fundamental para que cualquier maquillaje asiente bien y sea lo más duradero posible.

Por otro lado, lo idóneo siempre es seguir un plan personalizado elaborado por un dermatólogo o experto en dermocosmética. Igualmente, es crucial no caer en hábitos excesivos: lo básico siempre es usar un buen limpiador, una crema hidratante y fotoprotección.

Base ligera y luminosa. Al buscarse un acabado natural, que prácticamente se funda y mimetice con la piel, lo ideal sería apostar por un producto ligero y que aporte un brillo sutil. Siempre hay que tener en mente que el rostro no debería parecer recargado.

El bronceador. En este caso hay que considerar su aplicación de forma estratégica. Habría que emplearlo en aquellos puntos que de forma natural realzaría más el sol. ¿Cuáles son? La parte alta de las mejillas, el puente de la nariz, la frente, la zona de las sienes y la barbilla. Por supuesto, al estar bastante presente, es imprescindible difuminarlo lo mejor posible.

El poder del rubor. Aunque el bronzer es el must del efecto sunkissed, el colorete también juega un papel muy importante. De hecho, puede estar incluso a la altura del rol del anterior, ya que esta estética no busca tanto un aspecto moreno, sino más bien algo rojito o sonrosado.

Como consejo, escoge tonos melocotones o corales. Aplica tu favorito sobre los pómulos y llévalo a toquecitos hasta la nariz, sobre la misma, y elévalo a la parte de las sienes para integrarlo con el resto de productos que hayas empleado previamente.

Brillo casual. Para lograr ese momento glow intrínseco a este acabado que protagoniza el verano, la presencia del highlighter es irrefutable. Si se apuesta por la naturalidad, habría que evitar aquellas opciones con partículas reflectantes o shimmer.

Un toque cálido. De cara a alcanzar este beauty look, sería idóneo incluir detalles en dorado, cobre o tierra. Se podría hacer un ahumado ligero y muy bien integrado para adornar el párpado, u optar por la tendencia de llevar máscara de pestañas en color marrón, alargándolas de forma más discreta.

Fake freckles. Aunque no es necesario lucirlas, en esta aesthetic encajan también a la perfección las pecas. Si el sol no ha hecho de las suyas sobre tu piel, puedes recrearlas con algún lápiz de ojos o alguna propuesta específica para este cometido. Muchas chicas también se valen de la henna para replicarlas.

Terminando. Para el momento labios, la tendencia de los blurred lips casaría a la perfección, buscando ese resultado de mordida tan deseable.

Por último, para que el maquillaje soporte el paso de las horas y las altas temperaturas, es aconsejable sellarlo con un espray fijador que no provoque un aspecto acartonado, sino uno más jugoso. Y, como no podía ser de otra forma, llevar una bruma para ir retocando cada cierto tiempo la protección solar.

El efecto sunkissed, junto a otras apuestas de belleza como las ghost lashes o el laminado de cejas, supone una evolución del clean look, una estética en la misma línea pero algo más encorsetada y medida. Ahora se busca una naturalidad que resulte más real, no tan impostada, si es que acaso este galimatías tiene algún sentido.