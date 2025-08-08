Alberto Dugarte, maquillador de Ana Obregón: "Las pieles maduras necesitan cremas hidratantes a base de agua"

A medida que pasa el tiempo, nuestra piel experimenta una serie de cambios naturales, como la pérdida de elasticidad, la aparición de arrugas y la disminución de la producción de colágeno y ácido hialurónico, que afectan directamente a su firmeza y apariencia.

Es precisamente este motivo el que explica por qué la piel madura necesita unos cuidados especiales para mantenerse saludable. Uno de los aspectos más importantes en esta etapa es, según los expertos, la hidratación.

Una buena hidratante es capaz de mejorar la apariencia y reforzar la función protectora de una piel madura; sin embargo, no todas son igual de eficaces. Según el maquillador de Ana Obregón, Alberto Dugarte, la mejor opción son aquellas a base de agua.

Las ventajas de las cremas hidratantes a base de agua

"Uno de los factores más notorios en una piel madura es la pérdida de colágeno y volumen", escribe Dugarte en su página web. "Con el paso de los años, va perdiendo la firmeza y, para mantenerla, la hidratación es fundamental".

De acuerdo con el experto, la hidratación interna —beber suficiente agua y consumir una dieta rica en frutas, verduras y ácidos grasos omega-3— es tan importante como una hidratación externa —mediante cremas y sueros con ingredientes humectantes como el ácido hialurónico—.

A la hora de maquillarnos, la crema hidratante también juega un papel crucial, ya que evita que los productos aplicados se cuarteen o se asienten en las arrugas.

En este sentido, la crema específica que recomienda el experto son aquellas formuladas a base de agua. Son ligeras, frescas y no grasas, lo que supone una piel hidratada sin sentir pesadez ni obstrucción en los poros.