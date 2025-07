Lola Índigo, 33 años, sin filtros sobre su piel: "Tuve acné de joven y este producto me cambió la vida"

Lola Índigo no solo arrasa en los escenarios, también lo hace en el mundo beauty. La cantante, convertida en un referente de estilo para miles de jóvenes, ha revelado paso a paso su rutina de maquillaje de verano, para tener siempre un aspecto radiante, pero nada sobrecargado.

Sus trucos para conseguir una piel luminosa, natural y con efecto bronceado están causando sensación gracias a un vídeo-tutorial publicado para Vogue. ¿Lo mejor? No necesitas ser una experta ni tener un maletín lleno de productos.

Tan solo siguiendo sus sencillos pasos de maquillaje, podrás tener ese look fresco, jugoso y veraniego que caracteriza a la artista en su día a día.

"A mí no me encanta maquillarme, así que aplico pequeños truquitos para verme bella", reconoce la artista al inicio del vídeo. Y ahí está la clave: menos es más, pero bien aplicado.

Si algo deja claro la artista es que no hace falta tener una colección infinita de maquillaje para lograr un efecto buena cara: solo necesitas los productos adecuados y saber aplicarlos con intención.

Hidratación, el primer paso imprescindible

El ritual de Lola comienza con un gesto básico que muchas veces olvidamos en verano: hidratar la piel. La cantante lo tiene clarísimo: "Lo primero que hago es hidratarme el rostro con una crema hidratante, para que quede la piel jugosa y 'brillantita'. Esto te quita todos los males".

No le falta razón. Una buena crema hidratante es la base perfecta para cualquier maquillaje, ya que evita que el producto se cuartee, mejora la adherencia y deja ese acabado glow que tanto nos gusta en verano.

Su secreto para una piel lisa

Después de hidratar, llega su producto estrella. El Microbiur de Kiehl’s ha sido, en palabras de la propia artista, "lo que me ha salvado la existencia". ¿Por qué? Porque disimula los poros como por arte de magia.

"Tuve acné de adolescente y esto, cuando te lo aplicas, te deja la piel toda lisa. Es de proteína de lenteja… suena a super healthy", comenta entre risas.

Este producto, que actúa como prebase alisadora, es perfecto para quienes buscan un acabado más uniforme sin recurrir a bases pesadas.

'BB cream' con protección solar

Para Lola, el maquillaje debe ser ligero y funcional. Por eso, en lugar de una base clásica, utiliza una BB cream con SPF. “Esto es una maravilla porque hay que protegerse del sol siempre. No solo en verano, en invierno también”, afirma.

Con esta elección consigue unificar el tono, aportar un leve toque de color y proteger la piel de los daños solares. Y todo con un acabado natural, perfecto para los días de calor.

'Eyeliner' estratégico y sombras cálidas

Uno de los pasos más personales de su rutina es el maquillaje de ojos. Lola Índigo apuesta por una prebase con color, que fija el eyeliner y evita que se corra con el sudor. Después, viene lo más delicado: el delineado.

"El eyeliner es como una lotería. A ver si hoy es el día bueno", bromea. Su técnica: "No me lo aplico desde el final del rabillo, sino desde un poquito antes y no me lo hago hasta el final del ojo, sino hasta la mitad".

El resultado es un efecto rasgado y estilizado, muy favorecedor. Además, revela que usa sombras en tonos tierra y naranjas porque resaltan su color de ojos verde: "Desde que me lo dijeron, no uso otra cosa".

Corrector estratégico y labios con truco

El corrector juega un papel clave en su rutina. No solo lo usa para disimular ojeras, sino también para realzar los labios: "Me pongo un poquito en las comisuras y el arco de cupido, así al hacerme el delineado del lápiz, tenga más fuerza".

Otro truco que revela la artista es aplicar el corrector desde un poco antes de la patilla, lo que ayuda a dar ese efecto lifting y rostro más alargado. También lo pone en la punta de la nariz para reforzar el efecto bronceado.

Tinte labial para labios y mejillas

Uno de sus favoritos es el tinte labial, que utiliza tanto en la boca como a modo de colorete: "Me lo pongo en el centro del labio superior e inferior y también en las mejillas. Da ese efecto buena cara y bronceado inmediato".

Este truco exprés es perfecto para el verano y da un aire fresco en segundos sin necesidad de brochas.

Rímel y cejas con personalidad

En cuanto a las pestañas, Lola confiesa que en videoclips se corta las postizas a la mitad y, al igual que con el eyeliner, se las coloca desde el centro del ojo hacia fuera para intensificar la mirada sin sobrecargarla. Para el día a día, solo aplica rímel en los extremos de las pestañas.

Y sobre sus cejas no hay dudas: le gustan anchas y despeinadas. Para conseguirlo, utiliza un rotulador de punta fina con el que dibuja pelitos hacia arriba: "Creo una asimetría que en realidad no tengo, pero así me gusta más".

La propuesta de maquillaje de Lola Índigo es fácil, versátil y favorecedora, ideal para quienes quieren verse bien sin complicarse. Lo más destacable es su enfoque natural y realista; no busca esconder, sino potenciar.

Si algo deja claro la artista es que no hace falta tener una colección infinita de maquillaje para lograr un efecto buena cara: solo necesitas los productos adecuados y saber aplicarlos con intención.