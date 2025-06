Dafne Sierra, alto y claro tras probar el maquillaje más barato: "Esta es la mejor base que he probado nunca"

En un entorno digital saturado de productos de belleza premium y colaboraciones pagadas, la influencer Dafne Sierra ha captado la atención de miles de seguidores al recomendar con entusiasmo una base de maquillaje low cost.

En uno de sus vídeos más recientes, compartido a través de sus redes sociales, Sierra afirma haber encontrado "la mejor base que he probado nunca" por tan solo tres euros.

"Necesito compartir esto con vosotros porque esta piel me la ha dejado una base de 3 euros", comienza diciendo la creadora de contenido al inicio del clip.

"No va de broma", insiste, mostrando el resultado en cámara. "Y esto no me lo han enviado, me lo he comprado yo con mi dinero", subraya, desmarcándose de cualquier vínculo publicitario.

Se trata de la Sculpt & Define Foundation de la marca británica Technic Cosmetics, un producto que, según sus propias palabras, le ha dejado "la piel perfecta" sin sentirla cargada. Lo más llamativo: cuesta apenas tres euros.

Uno de los aspectos más destacados en su testimonio es la experiencia personal con su tipo de piel, que describe como problemática.

"Yo tengo un montón de marquitas de acné y acné activo por aquí", explica mientras señala zonas de su rostro. Sin embargo, destaca que la base consigue cubrir esas imperfecciones "y tampoco se siente muy cargada la piel".

Este equilibrio entre cobertura y ligereza es, según sus palabras y las reacciones de sus seguidores, lo que ha convertido a este producto en un fenómeno inesperado dentro del universo del maquillaje low cost.

A pesar de su bajo precio, puede encontrarse entre 3 y 4 euros según el punto de venta, ha logrado posicionarse como una de las bases más buscadas del momento, en parte gracias al respaldo espontáneo de creadoras como Sierra.

Base de maquillaje Sculpt & Define.

Fabricada por Technic Cosmetics, una marca con sede en el Reino Unido reconocida por su línea de productos asequibles y cruelty-free, esta base se presenta en un frasco de vidrio con dosificador y contiene 30 ml de producto.

Además, está disponible en una gama de tonos que incluye Ivory, Porcelain, Beige, Honey y Chestnut.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, otro de los puntos fuertes destacados por Dafne Sierra es su capacidad para cubrir marcas de acné y rojeces activas sin generar una sensación de maquillaje excesivo.

Esa dualidad, buena cobertura con sensación ligera, es precisamente lo que la ha convertido en una base ideal para uso diario según algunas usuarias.

Dónde comprarla

La base de maquillaje Sculpt & Define de Technic Cosmetics, recomendada por Dafne Sierra, está disponible principalmente en tiendas especializadas de cosmética.

Uno de los puntos de venta más conocidos es Maquillalia, una plataforma española dedicada a productos de belleza que comercializa esta base por un precio aproximado de 2,99 euros.

La web ofrece todos los tonos mencionados anteriormente, aunque algunos suelen agotarse con rapidez debido a la alta demanda generada tras la viralización del vídeo de Sierra.

Otro portal donde se puede adquirir es Los Secretos de Ro, que también distribuye productos de Technic. Sin embargo, varios tonos de la base aparecen como "no disponibles”, lo que indica que el stock es limitado y la reposición no siempre es inmediata.

En cuanto a tiendas físicas, la presencia del producto es más reducida. Algunas sucursales de Primor incluyen la marca Technic en su catálogo, aunque no siempre cuentan con toda la gama de la línea Sculpt & Define.

Por ello, la opción más segura para adquirir esta base sigue siendo la compra online, especialmente en sitios donde se pueden consultar opiniones de usuarias, verificar ingredientes y elegir el tono más adecuado.