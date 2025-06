El secreto de la piel perfecta de Vicky Martin Berrocal (52 años): "Cada mañana me pongo hielo en la cara"

Vicky Martín Berrocal no solo es uno de los grandes talentos dentro del mundo de la moda, dentro y fuera de nuestras fronteras, sino que también de los rostros más bellos y raciales que hay en nuestro país.

A sus 52 años, la diseñadora andaluza luce una piel luminosa, firme y con un aspecto rejuvenecido que no pasa desapercibido en redes sociales. ¿Su secreto? No es una crema de lujo ni un tratamiento exclusivo de cabina, sino algo que todos tenemos en casa: hielo.

Tal y como declaraba la diseñadora, Vicky se pone hielo en la cara antes de aplicarse sus cremas. Un gesto sencillo, barato y, según ella misma ha confesado, tremendamente efectivo.

Estamos tan saturados de productos y consejos contradictorios, que nos encanta saber cómo la diseñadora ha demostrado que la constancia, el cariño propio y un poco de ingenio pueden ser el mejor ritual antiedad.

"Me pongo hielo en la cara por la mañana, me lavo la piel mañana y noche y aplico mi crema hidratante", compartió recientemente en sus redes sociales. Y la respuesta de sus seguidoras no se hizo esperar: miles de likes y comentarios agradeciendo su transparencia.

Hielo en el rostro

La técnica que sigue Berrocal, conocida como crioterapia facial, ha sido adoptada por numerosas estrellas internacionales, desde Jennifer Aniston hasta modelos de pasarela.

El frío actúa como un "despertador" para la piel: contrae los vasos sanguíneos, mejora la circulación, reduce las bolsas y las ojeras, reafirma el rostro y deja una tez visiblemente más tersa.

Además, aplicarse hielo justo antes de las cremas potencia la eficacia de los cosméticos. ¿Por qué? Porque la piel, al contraerse, cierra los poros, y al volver a su temperatura natural, los productos penetran mejor. El resultado es una piel más receptiva, más fresca y visiblemente rejuvenecida.

Una rutina muy completa

Pero el hielo no es el único paso en el que confía Vicky. Su rutina, que ha desgranado con total sinceridad en Instagram, incluye gestos clave que cualquier persona puede adoptar:

Colágeno en ayunas : Es lo primero que toma al despertarse. Este suplemento fortalece el cabello, mejora la elasticidad de la piel y ayuda a mantener las articulaciones en forma. Una tendencia beauty que está arrasando y que Vicky ha hecho parte de su día a día.

: Es lo primero que toma al despertarse. Este suplemento fortalece el cabello, mejora la elasticidad de la piel y ayuda a mantener las articulaciones en forma. Una tendencia beauty que está arrasando y que Vicky ha hecho parte de su día a día. Limpieza facial dos veces al día : Vicky lo deja claro: " Sin limpieza, no hay belleza ". La doble limpieza —por la mañana para eliminar toxinas acumuladas durante el sueño, y por la noche para eliminar maquillaje e impurezas— es un gesto esencial para una piel sana y luminosa.

: Vicky lo deja claro: " ". La doble limpieza —por la mañana para eliminar toxinas acumuladas durante el sueño, y por la noche para eliminar maquillaje e impurezas— es un gesto esencial para una piel sana y luminosa. Crema hidratante mañana y noche : No puede faltar. Ella misma afirma que es constante con este paso, sin importar el día. La hidratación mantiene la piel equilibrada y refuerza la barrera cutánea, clave para prevenir el envejecimiento prematuro.

: No puede faltar. Ella misma afirma que es constante con este paso, sin importar el día. La hidratación mantiene la piel equilibrada y refuerza la barrera cutánea, clave para prevenir el envejecimiento prematuro. CC Cream con protección solar: Una apuesta inteligente para unificar el tono, hidratar y protegerse frente a los rayos UV. En un solo gesto, cuida su piel y consigue un acabado natural.

Lo fascinante de este pequeño ritual es su accesibilidad. No necesitas gastar grandes cantidades de dinero ni acudir a una clínica estética. Solo necesitas un cubito de hielo, una gasa (para evitar contacto directo con la piel si es muy sensible) y dos minutos cada mañana.

Además, es una técnica que funciona para todos los tipos de piel, siempre que se haga con precaución. Puede convertirse en un momento de autocuidado y conexión contigo misma: algo que Vicky promueve en cada una de sus publicaciones.