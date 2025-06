Xabi Rodrigues, maquillador: "Solo necesitas máscara de pestañas para rejuvenecer y tener 'buena cara'"

Nuestra mejor versión siempre depende de nosotros mismos. Es la clave para irradiar frente al resto y que ellos te vean tan guapa como tú te sientes. Pero, innegablemente, existen trucos que sacan lo mejor de cada una, y más si te los recomienda un reconocido experto en maquillaje.

El maquillaje tiene el poder de transformar nuestra apariencia, haciéndonos ver más descansadas, frescas y, sobre todo, rejuvenecidas. Sin embargo, no siempre es necesario recurrir a una gran cantidad de productos y técnicas complicadas para conseguir una mirada más joven y radiante.

Según Xabi Rodrigues, maquillador profesional de MAC Cosmetics, el secreto para un look rejuvenecedor y fácil está en una sola herramienta: la máscara de pestañas. Si aún no has probado este sencillo truco, es el momento perfecto para hacerlo.

La importancia de resaltar los ojos

Los ojos son una de las áreas más expresivas del rostro y, sin lugar a dudas, son fundamentales cuando buscamos un maquillaje que nos haga lucir más jóvenes. "Puedes no llevar sombras de ojos, pero una buena máscara de pestañas siempre elevará la mirada", asegura Xabi Rodrigues.

Este simple consejo es la clave para conseguir un efecto inmediato de frescura y vitalidad, sin tener que recurrir a complejos ahumados o sombras elaboradas.

Según el experto, lo más importante al trabajar la mirada es enfocar la atención en la máscara de pestañas, un producto que, por su capacidad para alargar, definir y dar volumen a las pestañas, tiene el poder de abrir la mirada y suavizar las líneas de expresión, un factor crucial cuando se busca un look rejuvenecedor.

El producto mágico

La máscara de pestañas no es solo para quienes desean un look más impactante o dramático. Si tu objetivo es lograr una apariencia más joven, solo necesitas aplicarla de la manera correcta.

El truco de Xabi Rodrigues es simple: aplica varias capas de máscara, enfocándote en las raíces de las pestañas. Esto hará que tus ojos se vean más grandes y despiertos, minimizando los signos de fatiga y envejecimiento, como las ojeras y los párpados caídos.

Además, si buscas un efecto más marcado, puedes elegir una máscara de pestañas con un cepillo especial que te ayude a separar y alargar las pestañas, creando un efecto de mayor volumen. Este sencillo paso tiene el poder de transformar por completo tu rostro en cuestión de minutos.

Cuida la piel

Aunque la máscara de pestañas juega un papel crucial en el maquillaje rejuvenecedor, la piel debe ser la base para un acabado perfecto. Un rostro bien cuidado y con una piel hidratada y saludable es esencial para que el maquillaje luzca bien.

Xabi Rodrigues explica que es fundamental preparar la piel antes de aplicar cualquier producto de maquillaje. Esto incluye el uso de un buen corrector para unificar el tono de la piel, especialmente en la zona de las ojeras, y así obtener un acabado luminoso y natural.

Si tus párpados tienden a tener pliegues o caídas, el maquillador recomienda aplicar un poco de corrector en todo el párpado superior hasta la ceja, lo cual ayuda a iluminar el área y a crear un lienzo uniforme sobre el que se pueda aplicar la máscara de pestañas con mayor eficacia.

Cómo agrandar la mirada

Para un efecto de ojos más grandes y despiertos, Xabi Rodrigues sugiere una técnica rápida y sencilla: después de aplicar el corrector, puedes difuminar un lápiz marrón a lo largo de la línea de las pestañas superiores. Luego, utilizando una brocha pequeña, difumina el producto para dar un toque sutil que abra la mirada sin necesidad de sombras pesadas. El resultado es un efecto natural y rejuvenecedor en solo unos minutos.

Un error común que muchas personas cometen al maquillarse los ojos es estirar los párpados para aplicar el maquillaje. Según Xabi Rodrigues, este gesto puede hacer que el maquillaje no se vea bien cuando los ojos se abran. La clave para un look de ojos perfecto es no estirar la piel, sino trabajar sobre ella mientras los ojos están abiertos, adaptando la aplicación del producto a la estructura natural del ojo. De este modo, el maquillaje se mantiene intacto y luce mucho más natural y equilibrado.

Uno de los grandes consejos de Xabi Rodrigues es que menos es más. Si bien el uso de sombras de ojos o lápiz de ojos puede ser divertido y ofrecer un look impactante, un maquillaje más sencillo puede ser igual de efectivo. Con solo una buena máscara de pestañas, puedes conseguir un aspecto natural, fresco y rejuvenecedor sin complicarte demasiado. De hecho, el propio Xabi afirma que no es necesario aplicar lápiz de ojos si no se desea, ya que la máscara de pestañas es más que suficiente para transformar la mirada.

Prebase para ojos, ¿sí o no?

Aunque la prebase de sombras es útil para mantener las sombras intactas durante el día, Xabi Rodrigues enfatiza que no es imprescindible para lograr un maquillaje rejuvenecedor de ojos.

La máscara de pestañas es suficiente para dar definición a los ojos sin necesidad de añadir más productos. Sin embargo, si decides aplicar sombras, una prebase puede ser útil para evitar que el maquillaje se mueva o se cuartee con el paso del tiempo.

Una de las grandes ventajas de la máscara de pestañas es su versatilidad. Puedes adaptarla a tu estilo y a la ocasión, eligiendo una fórmula más ligera para un look de día o una máscara más intensa para un maquillaje de noche. Además, su aplicación es rápida y fácil, lo que hace que sea un producto ideal para quienes tienen poco tiempo, pero no quieren renunciar a una mirada espectacular.