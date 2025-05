Xabier Rodrigues, maquillador: "La máscara de pestañas puede envejecer la mirada a partir de los 40 si la aplicas así"

La máscara de pestañas es, sin discusión, uno de los grandes imprescindibles del neceser de cualquier persona que suela maquillarse.

Incluso aquellos que no suelen incluir este proceso en su rutina de belleza saben que este producto es capaz de abrir la mirada, elevar las pestañas y transformar por completo el rostro en un solo paso.

Pero, como en todo, según vamos envejeciendo, el maquillaje debe ir adaptándose a nuestras necesidades y a esos cambios propios de la edad.

No tiene sentido pintarse del mismo modo cuando se tienen 30 que cuando se tienen 50, simplemente porque tampoco nosotros somos iguales y vamos evolucionando.

Del mismo modo, una mala aplicación de la máscara de pestañas a partir de los 50 (aproximadamente) puede hacer justo lo contrario y añadir años.

Así lo confirma Xabier Rodrigues, maquillador profesional de MAC Cosmetics, quien asegura que son muchas las mujeres que cometen un error que envejece la mirada más de lo que creen.

Y no, no tiene nada que ver con el tipo de máscara que usas, ni con su color. El problema está en cómo te la aplicas. "La máscara de pestañas te puede envejecer la mirada si no la aplicas en capas finas para no apelmazar", advierte Xabier Rodrigues.

¿Cómo aplicar la máscara a partir de los 40?

Ese efecto de pestañas gruesas, pegadas entre sí y con grumos, no solo endurece las facciones, sino que hace que el ojo se vea más pequeño y fatigado, justo lo contrario de lo que buscamos a partir de cierta edad.

A medida que cumplimos años, la zona de los ojos pierde firmeza y definición, por lo que la técnica adecuada se vuelve aún más importante.

El objetivo ya no es tener unas pestañas XXL, sino conseguir una mirada abierta, ligera y, sobre todo, rejuvenecida.

Rodrigues tiene claro cuál es la fórmula ganadora para que la máscara juegue a tu favor y no en tu contra:

Riza las pestañas antes de aplicar nada. El rizador es tu mejor aliado para elevar la mirada y abrir el ojo. No lo subestimes: una buena curvatura cambia por completo el efecto final. Aplica la máscara en la raíz de las pestañas. Aquí es donde debe ir la mayor parte del producto. Depositarlo en la raíz ayuda a dar volumen sin sobrecargar las puntas, que es lo que apelmaza la mirada. Peina las pestañas hacia arriba con movimientos en zigzag. Esta técnica las separa, evita que se junten y crea un efecto lifting que visualmente "sube" el ojo. Capas finas, siempre. Olvídate de pasarte el cepillo tres o cuatro veces seguidas como si no hubiera un mañana. Rodrigues insiste en que menos es más: “capas finas, bien trabajadas, y si quieres un efecto más dramático, espera a que se seque la primera y añade otra ligera”.

Evita estos errores comunes

Además del exceso de producto, hay otros fallos muy habituales que pueden estropear el resultado de tu maquillaje de ojos:

Utilizar fórmulas demasiado densas. Estas tienden a formar grumos con facilidad. Opta por máscaras ligeras que alarguen y definan.

No limpiar el cepillo. Si ves que la máscara empieza a formar grumos, probablemente el cepillo está saturado o la fórmula está demasiado espesa. Limpia el aplicador con un papel antes de usarlo.

Aplicar la máscara sin preparar el párpado. Si tu piel tiende a generar grasa (algo común en el párpado inferior), aplica un primer o un poco de polvo translúcido para evitar que la máscara se emborrone con el paso de las horas.

Usar máscara caducada. Las máscaras de pestañas tienen una vida útil de 3 a 6 meses. Pasado ese tiempo, pueden secarse, formar grumos y, lo que es peor, acumular bacterias que irriten los ojos.

Trucos extra para potenciar tus pestañas sin sobrecargarlas

Si buscas un efecto más elegante o quieres sacar el máximo partido a tus pestañas sin recurrir al volumen extremo, Rodrigues recomienda:

Aplicar una prebase o primer de pestañas. Ayuda a separarlas y alargarlas antes de la máscara.

Elegir un tono marrón en lugar de negro. El marrón da definición sin endurecer tanto la expresión, ideal para looks más naturales o para el día a día.

Limpiar el exceso de producto del cepillo antes de aplicarlo. Así evitarás sobrecargar desde el primer trazo.

Aunque la máscara negra sigue siendo la más popular, hay otras opciones. "Las máscaras marrones son perfectas para un efecto suave y elegante, y las de colores también pueden ser una opción divertida para ocasiones especiales", afirma el experto.

¿Y si no quieres usar máscara? No pasa nada. Puedes destacar tu mirada con un buen delineado, sombra neutra y un toque de iluminador en el lagrimal para lograr ese efecto fresco sin necesidad de máscara.