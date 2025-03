La gurú de las cejas Valentina Troni triunfa con la técnica Hairstroke: "Hasta yo me sorprendo del resultado"

El microblading es una técnica semipermanente de maquillaje de cejas que ha ido ganando una enorme popularidad en los últimos años, convirtiéndose en una de las tendencias más destacadas en el mundo de la belleza.

Originalmente desarrollado en Asia, consiste en aplicar pigmento en la capa superficial de la piel mediante pequeñas incisiones hechas con una herramienta de varias agujas, lo que permite crear un efecto natural de cejas más gruesas y definidas.

La facilidad de mantener una apariencia cuidada y la rapidez de la técnica han convertido al microblading en una opción atractiva para quienes buscan resultados duraderos y naturales.

La mirada es muy importante en la expresión general del rostro, y cualquier signo de cansancio se va a reflejar en esta zona en forma de ojeras, bolsas y aspecto fatigado. Un buen diseño de cejas puede aportar su granito de arena en este sentido.

Valentina Troni es experta en la mirada y además directora ejecutiva de Tebori Brows. Se trata de una de las figuras más destacadas en el mundo del microblading y el diseño de cejas.

Lo que ha llevado a Valentina a la cima de la industria no solo es su destreza técnica, sino también su enfoque en la personalización. Cada diseño de ceja que realiza está cuidadosamente adaptado al rostro de cada cliente, asegurando que los resultados no solo sean buenos, sino que también respeten la forma y las características únicas de cada persona.

Además, es reconocida por su labor como educadora, enseñando a otros profesionales de la belleza a perfeccionar la técnica de Tebori, contribuyendo a la expansión y popularización de este arte en todo el mundo.

Como experta nos explica todo sobre cómo un buen diseño de cejas puede dar equilibrio a nuestra belleza facial y las mejores técnicas que existen en la actualidad para lucirlas perfectas y naturales.

¿Cuál ha sido tu trayectoria hasta ahora?

Soy licenciada en Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas. No tiene nada que ver con lo que hago. También fui entrenadora personal durante 4 años y tuve que sacarme los títulos para poder ejercer.

He perdido la cuenta de todos los cursos que he hecho ya. Solo puedo decir que me he formado con las mejores micropigmentadoras del mundo y eso me ha permitido dominar la técnica y tener una mayor capacidad creativa.

¿Cómo pasaste de estudiar Comunicación a convertirte en una experta de belleza?

Los motivos que me llevaron a iniciarme en la micropigmentación fueron un cúmulo de cosas: baja motivación en mi trabajo, deseo de mejorar mi situación financiera y personalmente, una gran necesidad de dar un giro a mi vida.

Vi un anuncio en Instagram que ofertaba un curso y no me lo pensé mucho, además, siempre he querido emprender, así que me lancé. En 6 meses ya estaba trabajando con una cartera de clientes y aumentando mis ingresos.

¿Qué relevancia tienen las cejas en la expresión del rostro?

Toda. Le quitas las cejas a una persona y parece otra. No hace mucho, vi una película en la que un delincuente se afeita las cejas para huir de la justicia y cambiar su apariencia. Simplemente, eso ya te hace entender que las cejas nos representan: puedes parecer más joven en dos horas o más mayor si las descuidas. Su forma puede hacerte parecer enfadada, alegre, triste… son fundamentales para dar equilibrio a nuestra belleza facial.

Valentina Troni, dueña de TeboriBrows. Cedida

¿Cuál es la clave para tomar las medidas de unas cejas de la forma adecuada?

La forma de las cejas ideal no es un algoritmo. Se tienen en cuenta parámetros como la distancia de los ojos, la nariz y la boca. También es fundamental conocer el tipo de cejas y de piel que tiene el cliente.

Hay cosas que no se deben hacer y no se tienen en cuenta, por ejemplo, si una clienta tiene una ceja excesivamente fina, no se le puede dibujar una de 3 centímetros. Por mucho que le guste, nunca quedará natural, hay ciertas cosas a tener en cuenta que te lo dan los años de experiencia.

¿Cuál es el mejor tipo de ceja para cada rostro? ¿Cuál queda mejor a cada tipo de piel?

No existe una norma. Es totalmente personalizado y estudiando la fisionomía del rostro y los huesos de la cara. No creo que se deba estandarizar.

¿Cuál es la técnica para conseguir unas cejas naturales que no parezcan tatuadas? ¿Y en qué consiste?

Sin duda el Hairstrokes, implantamos pigmento de forma suave y lenta (tardamos una media de 3 horas) sin dañar la piel, haciendo dibujos muy estudiados y tratando de crear unas cejas tan naturales y tan realistas que nadie sepa nunca que las llevas micropigmentadas.

Seguramente soy una de las primeras en implementarla en sus diseños y ya llevo dos incansables años aprendiendo y mejorando esta técnica para lograr los mejores resultados, aunque a día de hoy hay mucha competencia pero profesionales debidamente cualificados muy pocos.

En los últimos años, se han celebrado competiciones y eventos enormes solo para mostrar lo mejor de nuestro trabajo, esto es algo muy positivo para la industria y para ganar visibilidad.

¿En qué se diferencia esta técnica de otras?

La suavidad con la que se implanta el pigmento. Con una aguja muy fina vamos depositando una capa de pigmento sobre la piel, punto a punto.

Esta sucesión de puntos lo que hace es permitirnos hacer líneas muy finas, curvadas, superpuestas y de distintos grosores y saturaciones. Gracias a esto podemos dibujar una ceja tal cual sería si tuviera pelo de verdad, a veces hasta yo misma me sorprendo del resultado.

A muchas personas les echa para atrás el precio. Como profesional, ¿crees que está ligado el precio a la calidad?

Absolutamente y me parece un despropósito la diferencia de precios. El cliente no entiende el duro trabajo que hay detrás de una ceja natural. Yo he tenido que escuchar frases de muy mal gusto como: 'Pagar eso por cuatro pelos'. No entienden el costo de las formaciones, el tiempo invertido para conseguir aprender y para continuar, hablamos de un arte.

La micropigmentación es artesanía pura, a mano alzada, y lo más importante es que se toca la cara. Nosotras como centro de micropigmentación y láser, con 7 años de experiencia, puedo decir que casi tenemos más clientas en el láser que en micropigmentación y que más de la mitad de las clientas que acuden al centro son chapuzas estéticas, algunas con tintas en capas tan profundas que ni el láser lo puede quitar.

Un cirujano cobra miles de euros por una cirugía y nadie se plantea que son 3 horas de tratamiento y que es un servicio que también tiene sus riesgos y una gran carga de estrés.

Ahora mismo hay mucha oferta, pero al final, cuando hay tanta competencia, solo sobreviven los fuertes. Los que de verdad ofrecen calidad. El cliente no es tonto y sabe diferenciar algo bueno de algo malo, no vale la pena engañar.

Algunos mitos comunes sobre la micropigmentación son que es dolorosa, permanente y que solo se ve bien en ciertas personas, ¿es tan dolorosa como dicen?

¡Para nada! Hoy mismo he escuchado una clienta roncar durante el proceso. Pero no todos los profesionales lo saben hacer adecuadamente, ya que la piel es muy fina en esa zona y no es necesario hacer presión, de hecho, es contraproducente.