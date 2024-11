Adiós a la peluquería: colas en Lefties por el nuevo cepillo de aire tipo Dyson que cuesta menos de 17 euros

En los últimos meses, las herramientas para secar, peinar y dar volumen al pelo están en boca de todos gracias a la famosa Dyson. La firma ha conseguido colarse en millones de hogares debido a su popularidad y eficacia, y también ha conseguido que otras muchas empresas opten por el mismo formato, pero con una única diferencia: el precio.

A pesar de la gran efectividad de la Dyson, es cierto que muchas personas no pueden permitírsela o no quieren gastarse esa cantidad de dinero en una herramienta para el pelo. Por ello, grandes firmas como Carrefour o Lidl, ya han lanzado su versión que no solo es más asequible, sino que también podemos conseguir unos resultados sorprendentes.

La firma low-cost de Inditex también se ha unido a la tendencia, y ha lanzado su versión del cepillo secador y moldeador. Por un precio de 16,99 €, Lefties ofrece en su página web o en tiendas físicas su formato único, que además cuenta con tres funciones diferentes: peinar, secar y dar volumen.

El cepillo secador 3 en 1 de Lefties

Lefties nació, según el exdirector de Zara España, Eduardo Cardona, como el lugar donde vender prendas con taras. Con el paso del tiempo, se ha convertido no solo en la firma low-cost de referencia de Inditex, sino también en el lugar donde encontrar diferentes accesorios, tanto complementos como herramientas de belleza.

El cepillo secador de la firma (1384/330/800) se ha convertido en solo unos días en un éxito en ventas, y así lo han mostrado los usuarios de TikTok. La herramienta cuenta con tres funciones diferentes: peinar, secar y dar volumen a la vez y todo ello con dos potencias, una más fuerte y otra más leve.

Cepillo secador de Lefties.

Los cepillos eléctricos para el pelo son una opción perfecta, sobre todo cuando tenemos mucha prisa por la mañana o tenemos que darnos una ducha rápida y no tenemos tiempo para secar y después planchar u ondular.

Estas herramientas no solo permiten secar el pelo, sino que también sirven para añadir un extra de volumen, conseguir unas ondas suaves y moldear el cabello en tiempo récord. Incluso, para dar vida a esos flequillos más rebeldes o imposibles de domar.

El cepillo secador se enchufa a la pared mediante cable que dispone de giro 360º y tiene 1,5 metros de longitud, con el fin de poder llegar a cada mechón del cabello sin necesidad de hacer mucho movimiento o cambiar la herramienta de lugar.