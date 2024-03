Adiós a los arañazos en las gafas: el sencillo truco de la vaselina para quitar las marcas y dejarlas relucientes

Ver mal realmente es una situación muy tediosa y molesta, no solo no te das cuenta de absolutamente nada, sino que puede llegar a ocasionar mareos y dolores de cabeza. En este punto, las gafas se inventaron como el accesorio salvavidas, que nos permite ver con claridad y poder diferenciar todo lo que tenemos en frente. Lo cierto es que a pesar de su gran utilidad, es posible que para muchas personas sean la última opción.

Desde que se inventaron las lentillas, las gafas dejaron de producirse en un porcentaje muy grande. Ya no teníamos que preocuparnos de arruinar nuestra estética, limpiarlas cada diez minutos, no perderlas cada vez que nos las quitamos, que no se deslicen por la nariz o intentar no tirarlas en cada movimiento que hacíamos. Al final, aunque pensemos que no, son un accesorio que necesita la misma atención que cualquier otro.

Aun así, por muchas lentillas que inventen, las gafas siempre están en nuestra mesilla. Las lentillas son maravillosas, pero no todo en la vida es de color rosa. También son muy incómodas con el paso de las horas, duelen si se quedan secas, se pueden caer por arte de magia y todo eso sin hablar de lo difícil que es ponerlas o quitarlas cuando no tienes experiencia.

A pesar de todas sus desventajas, las gafas son el accesorio que nunca nos defrauda y al que siempre echamos mano cuando tenemos una urgencia o no queremos tirarnos horas intentando agarrarnos el párpado para que la lentilla entre una vez por todas. Por ese motivo, resulta fundamental mantener los cristales impecables, libre de rayajos o sucios. Aunque eso también es difícil.

Limpiar las gafas a la perfección puede estar en podium de las cosas simples más difíciles de todas. Intentamos con la camisa, un pañuelo, se lo dejamos a otra persona, echamos el aliento, mojamos el pañuelo y volvemos a pasar la tela, pero los cristales siguen igual de sucios que antes o incluso más.

Los remedios naturales nacieron demostrándonos que todas las cosas que tenemos al alcance de la mano tienen grandes beneficios y pueden hacernos la vida tan fácil. De hecho, un producto que todos tenemos en casa puede conseguir que los tediosos cristales de las gafas queden impecables durante horas. Y hasta ahora, no lo sabíamos.

El sencillo truco de la vaselina para quitar las marcas en tiempo récord

La vaselina lleva con nosotros más de un siglo. En un primer momento, empleaban una formulación parecida para tratar diferentes afecciones de la piel, como la sarna, cortes o quemaduras. De hecho, su creador, Robert Chesebrough, recorrió todo el estado de Nueva York en un carruaje tirado por caballos para promocionar este producto "milagroso".

La fama que desarrolló a lo largo de los años se sigue conservando hoy en día, y los milagros de este producto siguen poniéndose a prueba en todas las casas de España. A pesar de que su fama creció como un "medicamento", en la actualidad las personas lo priorizan a la hora de hidratar sus labios. Y no solo eso, sino que han descubierto que sus propiedades van más allá.

La vaselina que todos tenemos en el neceser puede actuar como un eficaz limpiador y desempañador de gafas, permitiendo una visión clara. Su textura untuosa permite crear una capa protectora que evita que se empañen con facilidad, así como cubrir los arañazos en los cristales.

La vaselina puede limpiar tus gafas. Istock.

Además, si mezclamos la vaselina con bicarbonato de sodio conseguiremos rellenar el arañazo y aportar un mejor aspecto al cristal de las gafas. La fórmula consiste en añadir una cucharada muy pequeña de vaselina y una de bicarbonato de sodio en un recipiente y, después de mezclarlo, aplicar la pasta resultante sobre la superficie dañada, siempre en dirección contraria al rayón para que la mezcla pueda hacer su función.

No solo eso, sino que también podemos mezclarla con detergente para madera. Lo primero que tenemos que hacer es quitar el polvo de las gafas y pasar a una fase de "regeneración". Debemos de aplicar el detergente en los cristales por al menos un minuto y después, extenderemos una fina base de vaselina que llenará los pequeños arañazos haciéndolos casi invisibles.

Cómo aplicar vaselina en las gafas

Para limpiar las gafas con vaselina resulta fundamental conocer una serie de recomendaciones. En primer lugar, no debemos abusar de la fórmula, simplemente realizarla siempre y cuando veamos que es necesario, cuando los arañazos nos están dificultando mucho la visión. Para aplicar el producto, estos son los pasos que debemos seguir: