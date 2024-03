Adiós a las canas: el sencillo truco del té para acabar con ellas y recuperar el color original del pelo

El paso del tiempo es algo que nos afecta a todos. Lo queramos o no, todos vamos a tener que enfrentarnos a la pérdida de energía, la dificultad de perder peso, las temidas arrugas y los molestos pelitos blancos que provocan que estemos constantemente pensando cuándo teñirnos. La aparición de las canas es inevitable con el paso de los años, y aunque algunos lo puedan retrasar más tiempo que otros, tarde o temprano siempre llega.

Aunque el cabello gris sea más común en personas mayores, este suceso puede aparecer en edades más tempranas debido a factores genéticos o ambientales. Se producen por la disminución de la melanina, el pigmento que da color al cabello, y por mucho que en ocasiones queramos volverlo parte de nuestra identidad, en muchas otras simplemente preferimos que no se vean.

Las personas optan por usar tintes comerciales disponibles en el mercado; sin embargo, muchos de ellos contienen productos químicos como el amoniaco, que pueden dañar el cabello y el cuero cabelludo. Lo cierto es que además de los productos naturales o una alimentación correcta, hay alternativas que no solo son más seguras, sino que también pueden ayudar a mejorar la salud del cabello.

El amoniaco es uno de los ingredientes más frecuentes en las formulaciones de los tintes que encontramos en el mercado. Este producto puede romper el cabello, secarlo y eliminar todo el brillo, además de provocar irritación en el cuero cabelludo y algunas reacciones en algunas personas. A pesar de que muchas de las firmas decidieron eliminar este componente químico, muchas personas decidieron buscar alternativas más seguras y suaves.

Lo cierto es que la estética alrededor de las canas ha cambiado con el paso de los años y ya muchas personas las lucen estupendamente en su día a día; sin embargo, muchas otras se sienten inseguras y prefieren el color natural de su pelo. Aquellas que no terminan de sentirse seguras con estos pelitos blancos, pero tampoco quieren probar otros productos del mercado, los remedios naturales existen para justo eso.

Así debes usar el té para eliminar las canas

El té podría considerarse como una de las bebidas que más beneficios tiene para las personas. Todas sus variantes les permiten ser excelentes antiinflamatorios, favorecer la pérdida de peso, aportar energía, prevenir enfermedades o incluso, combatir con algunas de las marcas físicas que en ocasiones queremos eliminar como las arrugas, las ojeras y también las canas.

Aunque muchas personas no lo sepan, el té es un remedio casero muy económico y rápido para eliminar y oscurecer los temidos pelitos blancos. Además, en muchas ocasiones, son productos que ya tenemos en la cocina del hogar porque se emplean muy habitualmente o, si no, se pueden encontrar en cualquier supermercado o herboristería. Lo único que necesitamos es un litro de agua, una bolsa de romero, una de salvia y otra de té verde. Pero no vamos a consumirlo.

El té es uno de los remedios caseros más efectivos para oscurecer las canas. Istock.

Para conseguir la mezcla que posteriormente utilizaremos, vamos a necesitar hervir el litro de agua con un cazo y cuando esté listo, añadiremos las tres bolsitas de hierbas (romero, salvia y té verde). Vamos a dejar que reposen durante cinco minutos y después, retiraremos el fuego. Una vez apagado y frío, colaremos la mezcla y el líquido debemos dejarlo reposar durante 24 horas en un recipiente hermético.

En cuanto transcurran las horas, la mezcla estará lista para aplicar en el cabello, desde las raíces hasta las puntas, separando los mechones para asegurar que todas las partes se impregnen del té. En cuanto creamos que hemos cubierto todo, podemos o colocarnos un gorro de plástico o bien, cubrirnos la cabeza con papel transparente.

El tratamiento tiene que actuar durante una hora y después, tendremos que lavarnos el pelo tal y como hacemos habitualmente. Para obtener los mejores resultados y tal y como sucede con todos los remedios caseros o profesionales, lo importante es la constancia, por lo que lo mejor es repetir el procedimiento durante tres días consecutivos.

Quienes lo han probado, aseguran que sus pelos blancos han recuperado el color original durante varios meses, tal y como funcionan los tintes tradicionales. A pesar de que se traten de ingredientes naturales, es fundamental realizar una prueba antes de proceder a aplicarlo en el cabello, por si termina irritándolo.