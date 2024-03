La belleza se compromete con la sostenibilidad: descubre el programa ‘Hairstylist for the future’ de L’Oréal

El mundo de la belleza es uno de los sectores que más comprometido está con la sostenibilidad. Se suele hablar de belleza sostenible cuando nos referimos a aquellos productos de cosmética que son diseñados desde un enfoque sustentable y ecológico, donde tanto sus ingredientes como su packaging, puedan volver a ser utilizados, reciclados o puedan ser descartados sin dañar los suelos, el agua y tendrán tiempos más cortos de degradación.

Pero la sostenibilidad va más allá, y desde Magas hemos viajado hasta Burgos con la División de Productos Profesionales de L’Oréal para conocer de primer mano los productos de Kérastase y su nuevo programa Hairstylist For The Future, con el que se busca impulsar al sector de la peluquería profesional hacia la sostenibilidad global y reducir el impacto medioambiental de cada salón, favoreciendo una transición hacia alternativas más sostenibles en el desarrollo de su actividad.

Empresa de L'Oreal en Burgos Cedida

La iniciativa está basada en tres pilares: la reducción en el uso de agua, el reciclaje de residuos y las alternativas limpias en el consumo de energía. Cuenta actualmente con 3.000 salones adscritos en 23 países.

Para el lanzamiento en España, se han llevado a cabo colaboraciones con socios locales y alianzas internacionales, gracias a las cuales, se pretende convertir a cada salón, en actor del desarrollo sostenible.

El reto es que los salones de peluquería se unan a este programa y al compromiso de hacer de estos un espacio más sostenible. Para ello, se les informará y actualizará sobre las opciones y beneficios de implementar nuevas tecnologías de ahorro en agua y energía o participar en programas responsables con el entorno.

En palabras de Gonçalo Nascimento, directora general de L’Oréal Productos Profesionales: "Tenemos el deber de continuar ejerciendo un liderazgo sostenible del sector. Con el lanzamiento de este programa, queremos crear una gran comunidad entre nuestros salones y hacer de la industria de la peluquería profesional, una industria más sostenible y respetuosa con el planeta".

Un kilo de cabello puede absorber aceites y petróleo hasta 8 veces su volumen

Se estima que el 60% del residuo generado por un salón lo constituye el pelo cortado. L ́Oréal Productos Profesionales ha contado con el mejor partner para el reciclado de cabello a nivel local, la start-up española Clic Recycle. Su programa de recogida apuesta por la valorización de esta materia orgánica transformándola en:

Mantillos para la agricultura regenerativa . Elaborados en un 50% con pelo cortado, su alto contenido en nitrógeno les hace funcionar como un abono natural que permite prescindir de los fertilizantes químicos. Se estima que 3 kg de cabello humano contienen 500 gr de nitrógeno. Además, pueden combatir plagas, malas hierbas, y proporcionan un enorme ahorro de agua de riego, ya que evitan la evaporación y mantienen la humedad.

. Elaborados en un 50% con pelo cortado, su alto contenido en nitrógeno les hace funcionar como un abono natural que permite prescindir de los fertilizantes químicos. Además, pueden combatir plagas, malas hierbas, y proporcionan un enorme ahorro de agua de riego, ya que evitan la evaporación y mantienen la humedad. Barreras biodegradables de cabello para la limpieza de aceites, hidrocarburos y metales pesados en puertos, ríos y mares. Hasta ahora, el material utilizado para captar estos materiales ha sido el polipropileno. El pelo, además de biodegradable, ha demostrado ser más absorbente con materiales como el cadmio, cobre, zinc o plomo. Según datos de la propia start-up, un kilo de cabello puede absorber hasta 8 litros de aceites y petróleo.

Otra iniciativa en materia de reducción de residuos, y en concreto, del consumo de detergentes, es la colaboración con Grupo Idris. Gracias a su dispositivo Ecoidris, un equipo de ozono en agua para instalar en lavadoras permite lavar la ropa sin usar detergentes ni suavizantes, solo con agua fría y ozono, que además es un potente desinfectante natural.

Reducir el consumo de agua del lavacabezas en un 69%

Para reducir la huella hídrica, L'Oréal Productos Profesionales ofrece al estilista una innovación sin precedentes: el water saver. Se trata de un cabezal desarrollado por L'Oréal con la start-up suiza de tecnología ambiental Gjosa, cuya tecnología de fragmentación de agua permite ahorrar hasta el 69% del agua utilizada en cada lavado.

Esta nueva tecnología solo emplea dos litros y medio de agua por minuto, cuando el estándar es 8 litros. Además, crea gotas que son 10 veces más pequeñas para una mejor absorción y un aclarado más rápido.

El compromiso con la sostenibilidad

La sostenibilidad es una oportunidad para la evolución de la industria de la peluquería profesional. Cada vez más consumidores españoles se muestran sensibles a las propuestas de negocios que se implican con su comunidad y buscan soluciones que sean respetuosas con nuestro entorno.

Con gestos sencillos se quiere implicar no solo al peluquero en una gestión más sostenible de su salón, sino también a los clientes, que pueden ver un valor añadido en el servicio.

Fábrica burgos L'oreal Cedida

L'Oréal Productos Profesionales lidera la innovación en sostenibilidad del sector. Desde la Fábrica de Burgos —centro referente en impacto social y medioambiental— se han lanzado a la industria opciones de envases reciclables, productos rellenables y fórmulas ecofriendly.

Con Hairstylists For The Future, la división da un paso más y amplía su compromiso con iniciativas que van al centro del medio ambiente con gran impacto, no solo en cada negocio sino en la industria de la peluquería.