Alfonso Pérez, director creativo de Ángel Schlesser: "La moda va unida al perfume"

La firma Maison Schlesser Parfums transportó a sus invitados a un mundo onírico en Madrid, con la presencia de reconocidas influencers y otros amigos de la marca que disfrutaron de una velada llena de música, flores y fragancias el pasado 30 de marzo.

El evento de presentación de perfumes contó con la participación de Edurne, que lleva siendo embajadora de la firma Ángel Schlesser Parfum desde hace dos años, debido a su positividad, carácter femenino y seguridad en sí misma. Se convirtió en la perfecta anfitriona de una noche llena de encanto y elegancia, en la que se presentaban la nueva colección de perfumes.

Edurne en el evento Schlesser

La noche fue un éxito rotundo, y contó con la asistencia de importantes personalidades, muchas de ellas vestidas por Ángel Schlesser, en colaboración con el director creativo de la firma, Alfonso Pérez, que configuró una selección exclusiva de prendas que complementa perfectamente las fragancias de la marca.

Desde magasIN tuvimos la oportunidad de hablar con él sobre como fue el proceso de crear una colección de ropa a través de una fragancia.

El hilo conductor de la colección otoño/invierno 2023 es el icónico perfume FEMME. ¿Por qué te has decantado por esta elección?

Pues mira, lo elegí como hilo conductor porque era un tema que me apetecía muchísimo tocar. Y luego me parece que una casa de moda como esta, que está vinculada a este perfume, pues me apetecía un poco tirar de ahí y crear un puente. Fue por eso, porque me apetecía mucho, me parece que está muy bien.

Aparte la moda, siempre va unida al perfume, y además, como Shlesser es una casa que comparte la moda y las fragancias, me gustaba mucho esta idea de fusionar las dos cosas.

¿Crees que la elección de un perfume influye en la estética de una persona?

Bueno, yo creo que el perfume es una cosa más personal y más de piel. Pero a la moda siempre ha estado vinculado, sí. Van como de la mano, ¿no? Lo vemos en París: Chanel, Dior... Me parece que es una cosa que complementa la otra al final. Aplicar el perfume es como el toque, el clic final cuando estás vestida.

En esta colección he visto que tenéis como lema que el tiempo y la estética va cambiando y entonces la moda tiene que cambiar también. ¿Crees que en las fragancias también pasa eso? ¿O son más clásicas?

Yo no soy perfumista, pero creo que ellos también hacen su proceso de cambio. Al final todos evolucionamos de alguna manera: la moda, la estética, la arquitectura, el cine.

Viajaste hasta Milán para ver cómo creaban el perfume FEMME y así estar más familiarizado con el proceso. ¿Cómo fue la experiencia?

Yo nunca había estado en Italia ni por supuesto en Milán, y me encantó. Me pareció una ciudad superbonita. Es muy limpia, con un rollo decadente pero supercuidado. Las casas son ideales, tienen los patios interiores tremendos. Las tiendas de moda son alucinantes... eso sí, es un sitio donde se respira dinero por todos lados, pero me encantó.

Luego ir a ver como creaban el perfume fue una experiencia muy gratificante porque lo agradecieron mucho y yo aprendí muchísimo de ellos, me recibieron muy bien allí. Fue una muy buena experiencia que volvería a repetir mañana. Todos fueron muy amables y bueno, me explicaron el proceso de sacar las esencias, los florales, las maderas.

Edurne en el evento de Angel Schlesser Schlesser

Todos los elementos que utilizan para elaborar los perfumes. Son un poco alquimistas, ¿sabes? Y es un poco lo que yo he querido hacer en esta colección.

¿Cómo ha sido integrar como todos estos elementos un poco más de la naturaleza en la colección de ropa?

Bueno, yo creo que había como dos piezas en esta colección. Por un lado, había esta primera parte que es verdad que está muy integrado lo floral, están las prendas con estos arreglos florales y con los colores que a mí me evocaban todo eso: los marrones, los ocres...

Igual que todo el tema de las gasas, que es muy interesante porque me recordaban cuando vaporizas el perfume y queda como suspendido en el aire, son prendas como muy delicadas pero con una base de patrón muy sólida. Yo creo que es una colección que tiene mucha presencia.

¿Habías trabajado antes en a partir de un perfume?

No, yo nunca. Nunca había tenido la oportunidad, nunca había trabajado en una marca que además de ropa también comparte el nombre con una casa de perfumes. Me ha parecido muy interesante porque es un trabajo muy olfativo, muy de intuición, igual que la moda. Había mucho de alquimia, de mezclar. Yo creo que todas las artes: la pintura, la arquitectura... tienen algo de eso.

¿Qué referencias artísticas, aparte del perfume, has utilizado para crear la nueva colección?

A mí me encanta la arquitectura, porque me inspiro mucho por el patrón. Me gusta que sean piezas como muy construidas, con mucho volumen. También me fijo mucho en la pintura para elegir los colores. Pero en general soy muy ecléctico, veo referencias en todos lados: en la pintura, el cine, la música, la calle o hasta en el metro.

Una palabra para definir la colección.

Femme, obviamente.

¿Cómo es la mujer Schlesser?

Pues yo creo que es una mujer muy urbana, con quietud hacia la moda, una persona sofisticada y a la vez una mujer moderna, que le gusta moverse e innovar.

Carla Hinojosa y Eugenia Osborne en el evento Schlesser

Una mujer famosa a la que te gustaría vestir.

Es que hay muchas, pero por decirte una española, Ángela Molina, me encanta.

Una película en la que la marca Schelesser iría bien.

Pues mira, yo te diría que Matrix. Puede ser muy galáctico, pero me gusta como quedaría ahí.

