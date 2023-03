Tenía la piel apagada hasta que probé estos 5 sérums

Contaminación, cansancio, uso de pantallas... son muchos los elementos que influyen de forma directa sobre nuestra piel. Estos se añaden a otras "debilidades naturales" (exceso de sebo, sequedad...). De ahí la importancia de adoptar una rutina que responda a todas sus necesidades.

En esta rutina de cuidados, tiene obligada mención el sérum. ¿Por qué? Se trata de un producto, de base acuosa, que combina varios principios activos. Estos actúan de forma directa y precisa sobre la piel. Entre sus ventajas, destaca la penetración profunda, ayudada por la textura, y la posibilidad de medir muy bien la dosis deseada, gracias a su formato de gotero. Además, potencia los efectos de otros productos de cuidado.

Desde magasIN, seleccionamos 5 referencias que destacan por aportar luminosidad a la piel en un tiempo récord.

Glowfilter

Vegano y fabricado en España, el sérum de Vitamina C VIT C 30%, de Glowfilter , la firma cosmética con sello valenciano (40 €) es una gran apuesta para todas las pieles. De alta penetración gracias a sus activos encapsulados, entre ellos la vitamina C y el ácido ferúlico, consigue una potente acción antioxidante. Previene el envejecimiento prematuro, favorece una piel firme y elástica y ayuda a la unificación del tono.

belif

El sérum Aqua Bomb Súper Drops sérum con vitamina C 8%, de belif permite despertar la piel apagada y cansada con este suero de alto rendimiento que mejora la calidad de la piel en sólo 2 semanas. Formulado con un 8% de vitamina C pura, este sérum potencia la luminosidad de la piel, ilumina el cutis y le devuelve una saludable vitalidad. Con su textura ligera, proporciona una hidratación explosiva que se absorbe rápidamente por la piel, sin ninguna pegajosidad. Contiene extracto de magnolia que ayuda al cuidado sinérgico antioxidante, además de mejorar la elasticidad y la firmeza de la piel (29,99 € en Sephora). Apivita El sérum de luminosidad y antifatiga Bee Radiant de Apivita (38,50 €) es un sérum energizante con extracto de peonía blanca, propóleo patentado y fruta de dragón que previene, retrasa y repara los signos de la edad en proceso de formación (líneas finas, arrugas) a la vez que ofrece luminosidad inmediata y duradera. Mejora la síntesis de colágeno, elastina y ácido hialurónico, ofreciendo una piel hidratada, más elástica y de aspecto más joven, gracias al extracto de propóleo patentado, el glucógeno vegetal y la glicina natural. También contribuye a mejorar de manera instantánea la luminosidad de la piel mediante la emisión de fluorescencia. Finalmente, rejuvenece la piel y el estado de ánimo con aceites esenciales de jengibre, limón y rosa. Darphin Éclat Sublime Micro-Serum Dual Rejuvenecedor, de Darphin (92 €) es un sérum híbrido de aceites de alto rendimiento que combina la eficacia y la ligereza de un sérum con el confort de potentes aceites. Proporciona una experiencia refrescante y lujosa a tu piel gracias a un equilibrio óptimo entre una fórmula enriquecida a base de agua y aceite en cápsulas. Está formulado con un avanzado complejo renovador Pepti-Botanical y potenciado por un dúo de bio-optimizadores, claves para reconstruir y restaurar la vitalidad interior de la piel. Este sérum, de dos fases, refuerza la barrera protectora de la piel y estimula el colágeno para conseguir una piel de aspecto más joven. Las líneas de expresión y las arrugas se reducen notablemente, la piel se siente más firme y tersa, con un aspecto más rejuvenecido y radiante en todo momento. Además, el 95 % de los ingredientes son de origen natural. L'Oréal Paris Tras 5 años de investigación científica y más de 200 fórmulas probadas, L’Oréal Paris presenta el revolucionario el Sérum Revitalift Clinical 12% vitamina C + E + salicílico (23,90 €). Formulado con vitamina C pura y estable en una alta concentración, este activo de referencia se ve reforzado por la vitamina E y el ácido salicílico para una máxima potencia. Contiene además ácido hialurónico, glicerina (el agente hidratante atrae y retiene el agua en las capas superficiales de la epidermis), adenosina (ayuda a proporcionar a las células la energía que necesitan para multiplicarse) y dipéptidos (contienen arginina y tirosina, dos aminoácidos que se encuentran naturalmente en el cuerpo), todos potenciadores antienvejecimiento. Esta exclusiva combinación de activos dermatológicos ha sido específicamente seleccionada para prevenir y corregir la falta de brillo, el tono desigual, suavizar la textura de la piel y afinar el aspecto de los poros.

