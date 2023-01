10 errores de maquillaje que te suman años (y 10 productos para corregirlos)

Desde hace un tiempo, estamos viendo cómo la naturalidad gana terreno en el universo del maquillaje. Lo deseable ahora son pieles jugosas, vivas y con efecto no-makeup, que no se note nada (salvo tus labios rojos). ¿Por qué triunfa lo natural en general?

Porque o eres una experta en ponerte hasta las cejas (nunca mejor dicho) de maquillaje, o el resultado puede ser una máscara de tu "yo" del futuro. Concretamente hay diez cosas que nos suman años y que son muy fáciles de evitar, simplemente deja de hacerlas y modérate siguiendo estos consejos.

Error #1. Olvidar la hidratación

Es básico, una piel hidratada y luminosa no solo no suma, sino que resta años. Y en cualquier época, porque cuando el calor agobia y el maquillaje parece derretirse, una buena hidratante funciona a modo de primer; y cuando el frío llega, nutrir la barrera protectora de la piel es fundamental para evitar rojetes que ni el maquillaje cubrirá, al menos no de forma satisfactoria porque el escozor permanecerá.

Enzymion de Lush (24,95 €) es una crema facial ligera pero muy nutritiva y con acabado mate. Está hecha a base de limón fresco (usan uno en cada bote), que evita los brillos en el rostro; papaya, con propiedades estimulantes e iluminadoras; aceites orgánicos de aguacate prensado en frío, que nutre e hidrata; y gel orgánico de Aloe Vera de comercio justo, que calma y suaviza. El resultado es una piel saludable, nutrida y sin rastro de brillos ni de película grasa.

Error #2. Elegir una base más oscura que tu piel

Desde el momento en que eliges una base varios tonos por encima de tu piel, todo va a ir mal. Lo mejor que puedes hacer es probarla en el cuello para ver qué color se asemeja más a tu tono.

Con un 97 % de ingredientes derivados de la naturaleza y una duración de 16 hora, la base de maquillaje L'Essentiel, de Guerlain (55 €) presenta un acabado natural y luminoso. Su efecto sobre la tez es impecable, radiante y fresco. Su textura, cómoda y fundente, resulta ideal para modular la cobertura (de ligera a media).

Error #3. Aplicar maquillajes pesados

Una base demasiado espesa y con aceites va a resulta muy pesada, sobre todo en esta época del año en la que el sudor y el calor no ayudan a lucir una piel lisa. Si a esto le sumas lo anterior, elegir mal el color, acentuarás además las arruguitas que tengas y las que no si el maquillaje se cuartea.

La base Hello Happy, de Benefit cuenta con una cobertura media-ligera SPF15 PA +++. Unifica el rostro y disimula las imperfecciones gracias a su fórmula alisante



Error #4. Los polvos de sol

Que salga el sol no significa que todas las pieles se bronceen como la misma Donatella Versace. Por tanto, aplicar unos polvos de sol para recrear ese moreno dará lugar a un efecto careta bastante terrible.

Puedes aplicar polvos de sol, pero la idea es que vayan acorde a tu bronceado, elige un tono más que el de tu piel y aplica gradualmente para evitar pasarte de oscuro. Empieza marcando los pómulos justo debajo de ellos y sigue con el pincel el contorno de tu cara, la nariz y la barbilla. La idea es que el polvo caiga sobre los huesos del rostro, pues son los que de forma natural se broncean bajo el sol.

Estos polvos de sol efecto buena cara Ever Bronze, de Clarins se presentan en 3 tonos satinados que se adaptan a todas las pieles, intensifican y alargan el bronceado natural y cuidan la piel. Su fórmula está enriquecida con aceite de coco bio y extracto de cártamo que permite que se funda con la piel, la nutra y proteja.

Error #5. Olvidar el iluminador

Puede que sea el mejor aliado del rostro en verano y en invierno y, sin embargo, aún existen olvidadizas y reacios a usarlo por los temidos brillos. Para todas ellas va esta información: el iluminador produce un brillo sano que pronuncia las zonas sobre las que queremos llamar la atención (pómulos y arco de cupido sobre todo). No tiene nada que ver con los brillos de la grasa y del maquillaje. El iluminador va a darte un aspecto más joven.

El Illuminador dúo Killawatt Freestyle de Fenty Beauty by Rihanna (36,99 €) es un iluminador compacto de muy fácil aplicación gracias a su tecnología híbrida entre la crema y el polvo que lo hace suave y ligero. Se adapta a todos los tonos de piel por su caridad de colores.

Error #6. Utilizar el blush inapropiado de forma inapropiada

Elegir tu colorete es una tarea en la que deberías aplicarte. Ni a todas les queda bien el rosa y el melocotón, ni por ser verano debemos utilizar tonos tierra. Elige tu color tal y como te contamos aquí y aplícalo en las manzanas de las mejillas.

El colorete iluminador L'Orchidée, de Sisley está compuesto de tres tonos que se mezclan hasta el infinito para ensalzar el cutis y esculpir el rostro con suavidad (70,12 €).

Error #7 Abusar en los ojos

Los ojos marcados en ambos párpados con eyeliner y sombra solo los puede llevar Kristen Stewart y porque ya estamos más que acostumbradas. La tendencia ahora es difuminar, nada de ahumados extremos, aplica una línea de sombra juntos las pestañas y difumina, y utiliza tonos acorde a tu color de ojos tanto para el día como para la noche.

No hace falta que te despidas tu eyeliner negro, aplícalo sobre el párpado móvil con precisión y con un efecto retro. En el de abajo no, hace los ojos más pequeños, más hundidos y envejece.

El Couture Colour Clutch, de Yves Saint Laurent (64,80 €) ofrece un juego de texturas ineludibles, de mate a nacarado, de satinado a metálico, en 10 tonos.

Error #8. Maquillar los labios cuarteados

Si tus labios están deshidratados y se les marcan aún más las pequeñas arruguitas, maquillarlos con un labial oscuro sólo las va a acentuar y, con el paso de las horas, va a cuartearse el color debido a la deshidratación propia del labio y a la pigmentación del labial que lo secará aún más.

Este efecto avejenta la zona de la boca recreando unas arrugas que solo se deben a la deshidratación pero que suman años. Si tienes los labios así no olvide sumar un hidratante con SPF y recurre al gloss, pero con cuidado, que aunque Kylie diga que está de moda de nuevo, el efecto brillante Paris Hilton está de capa caída, mejor uno mate.

Los 14 tonos mate empolvados están impregnados con potentes pigmentos, lo que permite a Le Rouge Deep Velvet, de Guerlain, de embellecer los labios con una sensación de comodidad y un color intenso que dura hasta 12 horas (39,99 €).

Error #9 Apuntarte al contouring de golpe

Hablando del contouring, cuidado porque requiere estudio y prueba tras prueba, no vale con ver un tutorial y salir a la calle. Tienes que ver cuáles son los tonos de maquillaje a combinar y tomarte el tiempo de marcar bien las zonas y difuminar.

Ya sabes, oscuro bajo los pómulos, alrededor del rostro y de los lados de la nariz, y puntos de luz sobre los pómulos, la frente, el tabique de la nariz, el arco de cupido y la barbilla. Haz pruebas y si no te convencen esas rayas de colores por la cara, escoge un maquillaje en polvo, más fácil de difuminar e igualmente efectivo.

La paleta Instant Look in a Palette en Beauty Glow, de Charlotte Tilbury (69 €) cuenta con 7 tonos para maquillar ojos, cutis y mejillas.

Error #10 Cargarte las cejas

Hace ya tiempo que sabemos lo importantes que son las cejas. Enmarcan el rostro, dan personalidad y potencian la mirada. Por eso depilar más de la cuenta tanto su grosor como su largura es un error.

Pero si eres de las que hace tiempo se dejaron un reguero de hormigas, como se suele decir, la solución está en pintarlas. Si utilizas un lápiz, haz como si pintaras pelo a pelo, nada de rellenar como si colorearas, haz pequeños pelos hasta conseguir la forma deseada. También puedes usar polvos, fáciles de difuminar si te pasas con el cepillo de peinado; geles para darles color, otros para darles volumen y hasta plantillas para diseñarlas.

Diorshow Crayon Sourcils Poudre, de Dior es el lápiz de cejas en polvo perfecto para obtener un resultado de maquillaje natural. Su fórmula resistente al aguproporciona un acabado de maquillaje de larga duración, natural y estructurado: el lápiz de cejas redensifica la línea de las cejas, para realzar la mirada durante 24 horas (30 €).

