Esta esponja es un indispensable, tanto a la hora de aplicar la base o el corrector, como para llevar en el neceser. De esta manera, podrás retocarte el maquillaje cuándo y dónde quieras.

La tienes en You Are The Princess por 2,99 euros y viene con una caja para poder llevarla sin manchar en el neceser.