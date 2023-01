"Old Copper": por qué deberías tener en cuenta este tono de pelo este invierno

Año nuevo, look nuevo. El mes de enero anuncia nuevas tendencias, tanto a nivel de moda como de belleza. Este 2023 no falla a la regla, ya destacan algunas apuestas. A nivel capilar, tiene obligada mención el Old Copper, que se puede traducir literalmente como el "Antiguo Cobre".

[5 ideas de peinados con accesorios perfectas para estas fiestas]

Adoptado por numerosas famosas, desde Kendall Jenner para el desfile de Prada, hasta la renovada Lindsay Lohan en su nueva película navideña para Netflix, es una opción segura para lucir un look más luminoso y radiante. Si no sabes cómo lucirlo, si te puede favorecer y qué tono exacto elegir... descubre los consejos de expertos.