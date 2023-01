'Glass skin': así es la tendencia de belleza que garantiza un acabado "de cristal"

Layering, skinimalismo... las apuestas de belleza coreanas son bien conocidas por ser tan completas como eficaces. "La famosa rutina de skincare coreana tiene nada menos que 10 pasos, desde una doble limpieza, una buena hidratación pasando antes por la esencia y sin olvidarse nunca de la protección solar" destacan los expertos de You Are The Princess.

Entre sus últimas tendencias, destaca la llamada glass skin. Descubre en qué radica esta técnica, que depende de un buen cuidado facial pero también de un maquillaje adaptado.

¿De qué se trata?

"El glass skin consiste en lucir una piel perfecta, sin imperfecciones, luminosa y translúcida como el cristal" explican desde MiiN Korean Cosmetics. Como su nombre lo indica, garantiza un acabado "cristalino", con una luminosidad inédita de la piel, que plasme su perfecto cuidado.

¿Cuál es el paso a paso?

Doble limpieza . Empieza con este paso que consiste "en la utilización de dos productos: uno con textura oleosa, para eliminar los residuos como el maquillaje, el exceso de sebo o los filtros de la protección solar; y otro limpiador espumoso, para limpiar en profundidad el poro, eliminar la suciedad, las partículas de polvo y las células muertas" según recuerdan los expertos de Olyan farma.

Tónico ."El tónico no solo conseguirá equilibrar la piel tras la limpieza, también aportará esa humedad que favorecerá la penetración de todo lo que vayamos a aplicar después" explica Raquel González, cosmetóloga y directora de formación de Perricone MD

Hidratación . Sea cual sea tu tipo de piel, es clave para conseguir luz, retrasar la aparición de las arrugas y hacer que sea más suave y tersa, entre otros beneficios.

Aceite facial . Es el que aportará el toque de brillo definitivo a tu piel. Potenciará su luz de forma natural.

Protección solar. Es fundamental para proteger tu piel de los rayos, incluso en invierno.

Recuerda asimismo exfoliar tu piel, una vez a la semana: "es fundamental para conseguir una regeneración efectiva, ya que la piel será más permeable y estará lista para absorber los nutrientes, principios activos de los productos beauty de la rutina de cuidado personal de cada persona" según ESTRID.

¿Y el maquillaje?

Conseguir una piel luminosa, casi como el cristal, depende de una buena rutina facial pero también de la elección de productos de maquillaje adaptados.

Hecha con un 97 % de ingredientes de origen natural, la base de maquillaje Prisme Libre Skin-Caring Glow, de Givenchy cuida la piel además de brindar un acabado luminoso. Garantiza una piel sin imperfecciones hasta 12 horas y fresca durante todo el día. Es además transpirable, cómoda y no comedogénica.

Para potenciar su efecto, se puede completar con el Prisme Libre Prep & Set Glow Mist, el único primer con protección solar.

Positive Light Silky Touch Highlightern, de RARE BEAUTY es un iluminador en polvo que proporciona a la piel un resplandor instantáneo. ¿Cómo aplicarlo? "Coge la brocha Positive Light Precision Highlighter Brush (o la brocha que prefieras) y aplica suavemente los polvos. Aplícalo con ligeros toques en los puntos más destacados del rostro (por ejemplo, la parte superior de los pómulos, el hueso de la ceja, el puente de la nariz y el arco de cupido)" (29,99 € en Sephora).

Freshly Cosmetics nos propone este iluminador líquido 100% natural, Iridescent Glow Highlighter, ideal para conseguir un efecto iridiscente. Aporta brillo y jugosidad a la piel gracias al increíble efecto glow que causan las micas y pigmentos de origen natural (11,25 €).

