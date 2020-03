Ocho trucos para soportar a tu pareja 24 horas al día: lo que no hay que hacer y temas a evitar

C. Serna

Las estadísticas advierten de que después de las vacaciones, los divorcios y las separaciones se disparan y lo achacan a la cantidad de tiempo real que pasamos esos días juntos. Imaginar lo que puede ser este mes para muchas parejas que a la ansiedad de la emergencia sanitaria y la situación económica se une el estar juntos en un recinto cerrado 24 horas al día, siete días a la semana...

Los psicólogos aseguran que, hasta en la mejor de las relaciones, hay que tener una guía de supervivencia de pareja para esta situación tan complicada.

1- Rutinas mañaneras

Lo mejor para una convivencia en positivos es empezar bien el día. Para ello es mejor acompasar las rutinas para no crear conflictos ni en el baño ni en la cocina y marcar los horarios de cada uno.

Consejo: Hay que dejar claro las horas que necesita cada uno en el baño, sobre todo si hay sólo uno en la casa, para poder organizarse mejor. También es bueno decidir a qué hora nos levantamos (si es la misma todos los días, mucho mejor) y si el ejercicio nos gusta hacerlo antes o después de desayunar.

"Hay que entender que es un espacio de convivencia mayor y tratar de ver que es una circunstancia temporal para tener más paciencia. Es clave desarrollar la paciencia en vez de ir buscan la discusión o lo que no nos gusta", aclara Ana Asensio, psicóloga y creadora del proyecto "Vidas en Positivo".

2- La apariencia

Estamos de acuerdo en que nuestras parejas son las personas que más nos conocen en este mundo (salvando a las madres) y que nos han visto de las peores situaciones posibles. Y que estar encerrados no nos permite ni ir a peluquerías ni barberías pero todos los expertos advierten de que hay que cuidar nuestra apariencia para sentirnos mejor.

Consejo: Cualquier psicólogo alaba los beneficios de ducharse todos los días para tener buena salud física y mental, pero además, no es normal que estemos todo el día con los pijamas puestos, las batas grandes o las zapatillas de estar por casa. Hay muchas formas de estar arregladas y cómodas y de cuidarnos el pelo y mantener una rutina de belleza aunque sea de confinamiento que nos ayude a tener buena cara.

3- Cosas que tenemos que dejar de hacer

"Si había parejas que estaban en crisis o en un momento de toma de decisión, este no es el momento para hacerlo, hay que esperar a que todo pase", advierte Ana Asensio. Si ya llevamos un tiempo conviviendo sabemos perfectamente los ruidos y las manías que molestan a nuestra pareja. Las cosas por las que siempre explota tu compañero o compañera y qué es lo que no soporta en un día normal. Justo son esos pequeños episodios lo que evitar para no desencadenar una guerra.

Consejo: "Lo mejor que podemos hacer es tener una comunicación directa, si uno tiene un mal día que lo diga y se comprende y ya. Hay que intentar no buscarnos las cosquillas porque no nos lleva a nada. No es inteligente", añade Asensio.

4- Espacios separados

La privacidad es uno de los temas que supone una fuente de conflicto y más ahora, con un confinamiento que nos obliga a estar juntos en unos metros cuadrados cerrados. Pero es muy importante tener momentos de soledad y únicos de cada uno para mejorar la convivencia.

Consejo: "No hay por qué estar 24 horas en el mismo espacio de casa, a no ser que sea un estudio. Lo suyo es que se pueda estar en espacios separados, leyendo en el dormitorio mientras que está en el salón, si tiene una casa más grande o si hay jardín o terraza. El espacio separado también recarga mucho y que cada uno tiene que mantener su rutina tanto si se trabaja como si no".

5- Temas que mejor no tocar

El tiempo que se gasta en el baño o el que se invierte en el teléfono. Las tonterías que cada uno ve en su móvil o las guarrerías que decide comprar para luego comer son temas muy sensibles en estos tiempos de coronavirus. Decidir que se comprar de antemano para evitar tener una bronca a la vuelta cuando es uno sólo el que baja al supermercado puede ser una forma de rebajar la tensión.

Consejo: Mejor no hablar de esos temas que suelen acabar en pelea y que todo sabemos cuáles son: las distintas familias, competiciones de quién hace más veces alguna tarea, política... "Yo lo que haría, en positivo, es fomentar momentos saludables de pareja como las típicas conversaciones que tienes cuando te vas de viaje y que cuentas cosas de cuando eras pequeño, o crear espacios comunicativos para hablar de cosas de las que nunca se hablan", propone Asensio.

Entre lo que tampoco conviene estar dándole muchas vueltas es el coronavirus, "ni a la gestión ni al trabajo". "Las parejas muchas veces se convierten en parejas gestión, ahora hago esto, lo otro... Se puede hablar de millones de cosas, de algo que hayas leído, que te haya hecho gracia...", añade.

Y si no se nos ocurre nada, el periódico inglés The Times ha sacado una lista que puede importarse, con matices, al panorama español: ordenar los famosos a los que más despreciamos, enumerar las cosas más extrañas que ha hecho últimamente la gente que conocemos, colocar por orden de aprecio a los vecinos, imaginar cuáles de las parejas que conocemos estarán mejor o peor solos, idear recetas con determinados ingredientes obligatorios o diseñar el plan perfecto para cuando acabe todo esto.

6- El sexo

Las relaciones sexuales juegan un doble papel en el estado de la pareja. Si los dos están bien, los juegos eróticos tienen ahora más oportunidades de aparecer con mimo al estar más tiempo juntos y sin el estrés del día a día. Pero si ya había algún tipo de problema en la relación, el sexo y la falta de escapatoria por el confinamiento puede transformarlo en un peso mayor. Los expertos aseguran que hay que tenerlo muy presente y hablar de ello.

Consejo: Los expertos advierten de que no podemos olvidar los beneficios que ofrece el sexo, en pareja o de forma individual, y compartir este tiempo como un juego más. Hay que dedicar tiempo a la pareja y escucharla para tener las relaciones con más calma que en el día a día, cuando nos ahoga el estrés y la presión, y ser conscientes de que el sexo ayuda a desconectar y fisiológicamente es muy saludable en estos tiempos.

7- Ejercicio en común

El deporte en casa es una de las recetas obligadas para mejorar nuestro estado durante el confinamiento pero hay que ver bien cómo lo hacemos y con quién lo hacemos. "Hay que organizar los espacios y los tiempos en casa si se han variado para que haya un horario de respeto que facilite la convivencia", aclara Ana Asensio. Y eso incluye el deporte. Muchos aconsejan que, salvo que la pareja esté acostumbrada a ejercitarse junta, mejor cada uno por su lado para evitar peleas.

Consejo: Los psicólogos aseguran que si a los dos les gusta hacer ejercicios juntos puede ser un momento de comunión muy bueno para la pareja, pero si no es lo habitual... Las correcciones, el intentar estar uno a la altura del otro, los tiempos de dedicación... pueden convertirse en otra fuente de conflicto que, mejor evitar marcándose cada uno su ritmo y su deporte.

8- Diversión para dos

La mayoría de las plataformas han abierto sus parrillas para poder elegir decenas de documentales, centenares de series, miles de películas. También se han puesto a disposición del público muchos libros para leer online y las revistas de abril se pueden descargar sin pagar ni un duro. Todo con el fin de llenar nuestras horas de encierro. Pero si estamos en pareja, los expertos aseguran que tan buenos son estos momentos de estar juntos eligiendo sesiones de cine como los de leer cada uno lo que le guste o le apetezca.

Consejo: "Se trata de rutinas que ayudan mucho a estar ordenados. Y es importante porque el orden externo trae también el orden interno. Pero también hay que ser flexibles con el otro y no ir a mirar aquello que no molesta todo el tiempo", propone Asensio. En estos casos, es bueno hacer una lista de las cosas que queremos ver y leer durante estos días y, lo que coincida, colocarla en nuestro horario común y lo que no, pues que cada uno invierta su tiempo de forma individual para poder tener también más temas de conversación. Menos mal que ahora todos tenemos nuestro ordenador y unos buenos cascos.

En general, como explica Asensio, deberíamos hacer un paréntesis e imponernos casi como un mantra la frase "por favor, en este momento, intentemos no discutir"; "vamos a hacernos la vida fácil" y "vamos a llevarnos bien".