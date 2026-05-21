La playa más bonita y poco conocida de España: aguas cristalinas y acantilados volcánicos que se disputan 2 pueblos

Si algo sabemos hacer bien el ser humano es discutir por tonterías que se suelen solucionar al momento. El problema llega cuando el asunto se encalla y se convierte en una disputa histórica.

Similar es el caso de Águilas (Murcia) y Pulpí (Almería), dos municipios que llevan siglos disputándose la pertenencia de la impresionante playa de los Cocedores. Un paraíso de aguas cristalinas y acantilados de origen volcánico que son el motivo de tal controversia.

No es para menos. Sin justificar en absoluto la discordia, la belleza de este rincón del Mediterráneo, en medio de ambas provincias, es una de las grandes joyas de este litoral. Un lugar en el que perderse y maravillarse con el pintoresco paisaje, mezcla de colores y naturaleza, que enamora a cualquiera.

Conocida también como cala Cerrada, no solo está considerada una de las más bonitas de la zona, sino de toda España. Sus impresionantes formaciones rocosas, su espectacular mar y el ambiente tranquilo que ofrece, lo convierte en un destino perfecto para aquellos que huyen del concepto de "playa masificada" y apuestan por las playas vírgenes.

Tal es la espectacularidad que ofrece esta playa, mitad almeriense, mitad murciana, que han sido múltiples los rodajes cinematográficos que aquí han tenido lugar. Una vez estés tumbado sobre su fina arena dorada, cualquier preocupación te parecerá menor.

Disputa histórica

Hay que remontarse al siglo XVI para conocer el comienzo de la discordia entre los pueblos de Vera (Almería) y Lorca (Murcia), antes de que existieran Pulpí y Águilas.

Ambas localidades reclamaban la soberanía de este rincón de costa, repercutiendo ello en la gestión y atención de los servicios de la playa. A día de hoy, aunque oficialmente enclavada en la provincia de Almería y perteneciente al municipio de Pulpí, la disputa por la pertenencia de la playa de los Cocedores sigue en pie.

Formación rocosa de la playa de los Cocederos. Filming Almería

El nombre de este idílico lugar proviene del aspecto que tiene la playa, recordando a los cocedores de esparto que antiguamente había en la zona para la fabricación de diversos utensilios. De hecho, las pequeñas piscinas naturales que aquí encontrarás, separadas del Mediterráneo por las rocas, eran utilizadas para cocer el material.

Una playa espectacular

Sus acantilados, repletos de cavidades, arcos y pequeñas grutas formados a lo largo de los siglos por la erosión del viento y el agua, lo han convertido en un enclave natural único, fácilmente reconocible.

Las aguas de su mar es otro de los elementos más destacables de este paraíso. Aguas cristalinas y limpias que la hacen de este un lugar perfecto para practicar actividades acuáticas como el snorkel o el paddle surf.

@soydealmeria PLAYA DE COCEDORES - ALMERÍA | La Cala de Cocedores te cautivará con su belleza natural y su encanto sin igual. Con sus aguas cristalinas y su arena suave, este paraíso es perfecto para relajarse y disfrutar del sol. Reportaje: Soy de Almería #almería #pupí #playas #calas ♬ sonido original - Soy de Almería

El hecho de ser mucho menos conocida que otras playas más concurridas de la costa de Almería o de la Costa Cálida, hace que aquí encuentres el ambiente tranquilo y relajado que muchos buscamos.

Este aspecto no quita que no cuente con algunos servicios como chiringuitos, uno con la bandera de Andalucía (Los Cocederos) y otro con la bandera de la Región de Murcia (Zoco del Mar). Otro claro ejemplo de la disputa que ambas provincias mantienen por la jurisdicción de esta impresionante playa.

Cómo llegar

El halo de exclusividad de la playa de Los Cocederos, a pesar de la espectacularidad del enclave, se basa en parte al acceso que tiene. Llegar hasta aquí puede resultar un tanto complicado, pero no imposible.

Deberás tomar la nacional Vera-Águilas A-332 y llegar al cruce que da acceso a la playa. Tendrás que recorrer aproximadamente 200 metros, a través de una pista de tierra, que te conducirá hasta el aparcamiento.

Vista aérea de la playa de los Cocederos. E.E.

Eso sí, una vez aquí, te olvidarás del camino. Habrá merecido la pena llegar hasta esta auténtico paraíso, oficialmente enclavado en la provincia de Almería, pero que, para muchos, pertenece a Murcia.