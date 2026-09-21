La tentación de no pensar
Durante siglos hemos construido máquinas para librarnos de aquello que nos cansaba. Primero ampliaron nuestra fuerza; después, nuestra capacidad de cálculo; más tarde, nuestra memoria y nuestro acceso al conocimiento.
Casi siempre fue una buena noticia. La tecnología nos permitió hacer más con menos esfuerzo y, en el mejor de los casos, reservar tiempo y atención para asuntos que parecían más dignos de nosotros.
La inteligencia artificial introduce una novedad más incómoda. Ya no se limita a ejecutar una tarea: ordena información, sistematiza ideas, encuentra patrones, propone argumentos y escribe con una velocidad que ningún ser humano puede igualar.
Por primera vez, una herramienta de uso cotidiano no sólo nos ayuda a hacer. Empieza también a intervenir en esa zona más difícil de delimitar en la que decidimos qué pensamos, cómo lo pensamos y de qué manera queremos expresarlo.
No hay motivo para recibirla con nostalgia. Nadie sensato desearía volver a una época en la que localizar un dato exigía una tarde de biblioteca o corregir una errata significaba volver a mecanografiar una página entera.
La inteligencia artificial puede ahorrarnos una cantidad formidable de trabajo inútil. Puede leer centenares de páginas antes de una reunión, detectar inconsistencias, ordenar notas dispersas o convertir un caos de información en algo manejable.
El problema no comienza cuando la máquina hace demasiado. Comienza cuando nosotros empezamos a considerar innecesario hacer determinadas cosas porque la máquina ya puede hacerlas por nosotros.
Y esa frontera es bastante menos evidente de lo que parece.
Una calculadora nos evita una división larga, pero no nos impide entender qué significa dividir. Un navegador nos conduce a una dirección, aunque algunos hayamos perdido por el camino la capacidad de orientarnos en una ciudad desconocida.
La inteligencia artificial plantea una versión mucho más sofisticada de la misma pregunta: qué capacidades estamos dispuestos a dejar de ejercitar a cambio de comodidad.
La comodidad tiene una cualidad curiosa. Casi nunca se presenta como renuncia. Se presenta como avance.
Nadie decide una mañana que quiere perder capacidad de concentración, memoria o criterio. Simplemente empieza a utilizar herramientas que hacen menos necesario ejercitarlos con la misma frecuencia.
Hasta que un día descubre que lo que dejó de hacer por eficiencia era también parte de lo que sabía hacer.
Ese riesgo no convierte la tecnología en enemiga. Precisamente porque la herramienta es extraordinariamente buena, deberíamos pensar con más cuidado en la relación que establecemos con ella.
Las tecnologías mediocres obligan a mantener cierta distancia. Las excelentes desaparecen dentro de nuestros hábitos.
Y la inteligencia artificial está aprendiendo a desaparecer muy deprisa.
Ya empezamos a utilizarla para resumir aquello que no tenemos tiempo de leer, redactar lo que no encontramos tiempo para escribir y ordenar decisiones para las que apenas encontramos tiempo de pensar.
Puede que el problema verdadero no sea la inteligencia artificial. Puede que sea nuestra falta de tiempo.
Hemos construido una cultura que premia la velocidad hasta en actividades cuyo valor depende precisamente de lo contrario. Respondemos mensajes mientras hablamos con alguien, escuchamos conferencias al doble de velocidad y leemos resúmenes de libros que compramos porque queríamos leerlos.
En ese contexto, la promesa de una máquina que reduzca todavía más el esfuerzo intelectual resulta casi irresistible.
Pero comprender nunca fue una actividad especialmente eficiente.
El criterio se forma leyendo con cierta lentitud, enfrentando una idea con otra, encontrando una contradicción, equivocándose y corrigiéndose después. Se forma también soportando durante un tiempo la incomodidad de no saber qué pensar.
Nada de eso encaja demasiado bien en una cultura acostumbrada a recibir respuestas inmediatas. Y quizá por eso sea más necesario que nunca.
Cuanto mejores sean las respuestas que produzca una inteligencia artificial, más importante será nuestra capacidad para juzgarlas. Una impecablemente formulada puede contener una premisa equivocada, una omisión decisiva o una certeza que no merece tener.
El problema es que cuanto menos sepamos sobre un asunto, menos preparados estaremos para detectarlo.
Hay algo paradójico en todo esto: las máquinas que prometen reducir la necesidad de saber pueden terminar haciendo el conocimiento todavía más valioso.
Durante mucho tiempo pensamos que el acceso a la información nos haría automáticamente más sabios. Internet demostró que disponer de todas las respuestas del mundo no garantiza formular mejores preguntas.
La inteligencia artificial puede llevar esa paradoja un paso más allá.
Puede ofrecernos una respuesta antes incluso de que hayamos terminado de construir la pregunta.
Por eso la educación será probablemente el lugar donde esta discusión resulte más incómoda. Un estudiante puede hoy obtener en segundos una explicación, una estructura, un ensayo o una solución que antes le habría exigido una tarde entera.
Sería ingenuo pensar que renunciará voluntariamente a esa ventaja.
Pero también sería ingenuo olvidar que aquella tarde entera tenía una función.
Aprender nunca consistió únicamente en llegar a la solución. Consistía en adquirir, durante el recorrido, las herramientas necesarias para reconocer después cuándo una solución era mala.
Lo mismo sucede fuera de las aulas. Una conversación no mejora necesariamente porque llegue antes a una conclusión, ni una decisión porque alguien nos entregue en segundos una lista perfecta de ventajas e inconvenientes.
Algunos procesos humanos necesitan fricción.
Cambiar de opinión requiere tiempo. Comprender a otra persona requiere todavía más. Y asumir una decisión exige algo que ninguna herramienta puede resolver del todo: aceptar que las consecuencias también nos pertenecen.
Tal vez esa sea la parte que no deberíamos delegar.
No porque las máquinas vayan a arrebatárnosla, sino porque podemos entregársela voluntariamente, poco a poco, sin advertir siquiera que lo estamos haciendo.
La verdadera pregunta sobre la inteligencia artificial no es si llegará a pensar como nosotros.
Es si nosotros seguiremos considerando que pensar merece el esfuerzo.