La familia Cucurella

Hay victorias que duran 90 minutos. Otras permanecen durante años.

La de España no se explica sólo por un título. Se entiende por el vínculo que este equipo ha construido con un país que no sólo celebra cómo juega, sino quiénes son quienes visten la camiseta de La Roja.

Hace algún tiempo grabé para Mediaset una entrevista con Claudia Rodríguez, la mujer de Marc Cucurella, dentro del programa Madres.

Nadie podía imaginar entonces que aquella conversación volvería a recorrer las redes sociales con tanta fuerza. Sin embargo, eso es exactamente lo que ha ocurrido.

No ha regresado por nostalgia.

Ha vuelto porque hoy se mira de otra manera. Porque el protagonista de aquella historia familiar es ahora uno de los campeones del mundo. Y, de pronto, un testimonio que parecía archivado recupera toda su vigencia.

Claudia hablaba de la vida que compartían, de las necesidades especiales de su hijo Mateo y de la forma en que ambos habían reorganizado su mundo alrededor de él.

Lo hacía sin dramatismo. Sin exhibicionismo. Sin convertir la dificultad en un espectáculo.

Sólo con una serenidad y una madurez poco habituales.

Salí de aquella entrevista con la impresión de haber conocido a una mujer extraordinaria.

Tenía apenas 25 años, tres hijos y una claridad de pensamiento que desarmaba cualquier prejuicio.

En pocos minutos derribaba muchos de los estereotipos que durante décadas hemos construido alrededor de los futbolistas y de sus parejas. Esas wags a las que tantas veces hemos reducido a un cliché tan cómodo como injusto.

Quizá por eso me ha alegrado tanto que esa conversación haya encontrado una segunda vida.

Y también me ha obligado a pensar en la velocidad a la que consumimos los contenidos.

Hemos asumido que lo nuevo siempre es mejor.

Casi nunca es verdad.

¿Por qué dejamos de recomendar una entrevista brillante sólo porque fue grabada hace un año y medio?

¿Por qué una serie parece antigua con apenas unos años, mientras dedicamos horas a otra recién estrenada que, con frecuencia, tiene mucho menos que decir?

Hemos confundido actualidad con valor.

Y no son lo mismo.

Vivimos atrapados en una lógica que exige reemplazar cada historia antes de que haya tenido tiempo de dejar huella.

La información se acumula.

La memoria, en cambio, se encoge.

Todo parece tener fecha de caducidad, incluso aquello que conserva intacto su interés.

Del mismo modo que empezamos a comprender que la ropa no necesita ser nueva para seguir siendo valiosa, quizá también deberíamos aplicar esa mirada a los libros, a las películas, a las series y al buen periodismo.

Hay conversaciones que no envejecen.

Sólo esperan el momento adecuado para volver a ser escuchadas.

La de Claudia Rodríguez es una de ellas.

Porque hoy admiramos al campeón que levanta un Mundial.

Pero conviene recordar que, mucho antes de los focos, ya existía el padre que organizaba su vida alrededor de su hijo, la familia que afrontaba cada reto con discreción y la mujer que se sentó frente a una cámara con una humildad difícil de encontrar.

A veces creemos que los héroes nacen el día en que levantan un trofeo.

La realidad suele ser mucho más silenciosa.

Casi siempre empiezan a serlo mucho antes, cuando nadie los está mirando.