Kill Bill: toda la maldita trama... La sesión doble de Quentin Tarantino contra el purismo de la memoria

Uma Thurman en una de las escena más míticas de la película. IMDb

"Tengo dos entradas para ver la nueva versión extendida de Kill Bill", respondí con orgullo a mi hermano Tristán cuando me preguntó por novedades de mi vida.

Lo hice exhibiendo aquel detalle como si fuera un gran hito personal que me distinguiera como persona de éxito en mis propias estimaciones, (cosa que, por supuesto, lo era).

Había conseguido dos entradas para ver Kill Bill: The Whole Bloody Affair (2004/2025), la versión recientemente restaurada y reeditada del legendario corte del director Quentin Tarantino.

Apenas habían pasado dos décadas desde que Harvey Weinstein y sus ejecutivos de Miramax castraran la obra de Tarantino en favor de su estreno comercial en dos partes: Kill Bill: Volumen 1 (2003) y Kill Bill: Volumen 2 (2004), seis meses después.

Este legendario corte de Tarantino había pululado clandestinamente por festivales de cine y salas de proyección privadas desde entonces, pero esta era la primera vez en 23 años que estaba accesible al público en nuestros cines más cercanos.

(En España Kill Bill: The Whole Bloody Affair se estrenó en abril de 2026).

Una de las míticas secuencias de la película.

Mis entradas eran para verla en el Prince Charles Cinema de Londres, justo al lado de Leicester Square, una auténtica meca para cineastas del mundo entero —que hoy en día se permiten proyectar Lawrence de Arabia (1962) en 77mm varias veces a la semana hasta la primera semana de junio de 2026—, supuestamente el cine favorito de Tarantino.

(La siguiente proyección en el Prince Charles Cinema será el lunes 15 de junio 2026).

Dejé una pausa dramática y expectante.

"Kill Bill es una película que he visto tantas veces que no sé si podría verla siquiera una vez más. Me la sé de memoria".

"Efectivamente, es que ahí está la gracia. En sabérsela de memoria para poder detectar cualquier cambio milimétrico de plano o escena, para poder compararla con la original, que en verdad nunca fue la original, sino la versión castrada por sus ejecutivos. La gracia es verla como Tarantino quería que la viéramos, en una sola sesión épica, como si fuera una película samurái. Encima creo que le han cambiado y añadido muchas cosas, como una nueva secuencia manga. Se dice que el orden y el sentido de las cosas cambia, que vale la pena volver a verla...", hice lo posible por reponerme.

No me había esperado la aparente apatía de Tristán, su inexplicable indiferencia, su sangre fría.

No me podía creer que tuviera que convencerle de la transcendencia cultural del momento que estábamos viviendo: el acontecimiento cinematográfico más importante del año (y posiblemente de las últimas dos décadas).

Tarantino, durante el rodaje con los actores. Gtres

¿Cómo explicarle el puesto de honor que ocupaba 'La Novia' de Kill Bill en mis propias fantasías de venganza y retribución más íntimas?

(¿Quién no había soñado con arrancarle un ojo a un enemigo en un solo y fluido movimiento gracias a esta película?)

No entendía su renuncia a dejar todo lo que estaba haciendo y salir corriendo hasta el cine más cercano.

Puede ser que al convertirse recientemente en padre —atolondrado por la falta de sueño y las hormonas que conllevan su incorporación al mundo de los adultos— mi hermano se imaginara que tenía mejores cosas que hacer que verse una película de 4 horas y 35 minutos que había visto incontables veces antes (por mucho que esta prometiera un civilizado intermedio de 15 minutos).

"He oído que han cambiado la pelea en blanco y negro contra los Crazy 88 y que la han puesto en color. Y me parece mal", en verdad era una cuestión ideológica.

Cada uno tiene su Kill Bill personal.

Mi hermano, auténtico purista y sibarita de culto, prefería mantener su Kill Bill intacto en su memoria, impoluto por las preferencias del director. Prefería preservar la memoria del documento original en el marco de su momento historiográfico preciso, en vez de admitir revisiones posteriores.

Se dejaba cegar felizmente por el fanatismo, en vez de regirse por la lógica del racionalismo empírico.

Se negaba a ir a ver la película, inmediatamente, ¡sin ni siquiera haberla visto!

Pobre Tristán…

Tendría que ser yo la voz del racionalismo — "Pues yo no te podría decir si me parece mal o bien que la escena de los Crazy 88 sea en color. Todavía no lo sé. Tendría que verla, en su contexto…"— , pero muy posiblemente había empezado a salivar ante la emoción de considerarla en su contexto.

Hablamos de la mítica escena en la que aparece Uma Thurman/'La Novia' (Beatrix Kiddo aka 'Black Mamba'), enfundada en un chándal amarillo y negro, con zapatillas Puma y una Kawasaki ZZR250 a juego, para enfrentarse contra Lucy Liu/O-Ren Ishii (aka Cottonmouth), jefa de la yakuza de Tokio e imposiblemente más divina con su impecable kimono blanco y su espada samurái negra y laqueada (una Hattori Hanso decorada con pequeñas florecitas metálicas).

Mítica es su irrupción en el restaurante-discoteca japonés (el House of Blue Leaves) en pleno concierto de Los 5.6.7.8.s —un grupo de garaje rock femenino japonés—, donde se enfrenta con el ejército personal de O-Ren (los ya denominados Crazy 88).

Ser la jefa de la yakuza japonesa tiene sus beneficios. Entre ellos, el poder lanzar oleadas de súbditos en su defensa, todos artistas marciales dispuestos a pelear hasta a la muerte.

Aun así, de poco le sirve a O-Ren esta imponente legión de artistas marciales, los Crazy 88 (de los que sólo 50 se podrían contar como físicamente presentes en la escena), ya que 'La Novia' los mata, mutila y degüella, sanguinariamente, a uno tras otro de ellos, en una de las escenas más icónicas y exquisitamente coreografiadas de la película.

Esta secuencia de escenas en el House of Blue Leaves presenta una violencia exagerada hasta la exuberancia cómica y lo pastiche, una violencia que se convierte en tarantinesca. Cada plano está minado de referencias a películas samuráis, de artes marciales (particularmente en su auge de los años setenta) y teatro kabuki clásico.

La célebre escena de lucha entre Beatrix Kiddo y Chiaki Kuriyama (Gogo Yubari).

Fue coreografiada con la ayuda de Yuen Woo-Ping (consultor de artes marciales para Matrix (1999) y Tigre y Dragón (2000), y nos muestra a Tarantino en su máxima gloria.

El director confesó que, efectivamente, su intención había sido crear "una de las secuencias más emocionantes e importantes de la historia del cine".

Las ocho semanas de rodaje que le dedicó a esa escena (seis por detrás del calendario de rodaje), las pasó trabajando con efectos prácticos, simulando explosiones y chorros de sangre a base de condones y extintores de fuego llenos de pintura roja.

Apostó por efectos especiales prácticos en vez de añadidos artificialmente en posproducción, queriendo homenajear el cine chino de los años 70 (específicamente las películas del director Chang Cheh).

Puede ser que en su momento (del año 2003) la escena se cambiara al blanco y negro para satisfacer a los censores y evadir la temida clasificación NC-17, que hacía que la película no fuese apta para menores de 18 años y auguraba peores rendimientos en taquilla.

"¿Quién sabe si hoy en día tendría sentido verla en color?...". Ya no sabía si seguía hablando con mi hermano por teléfono o si hablaba conmigo misma en mi imaginación y le estaba utilizando como pretexto para continuar la conversación y sacarle en este artículo.

Por mucho que me leyera las páginas de Wikipedia de Kill Bill: Volumen 1, Kill Bill: Volumen 2 y Kill Bill: The Whole Bloody Affair con recelo (ejercicio muy recomendable), al igual que la entrevista de Uma Thurman para el New York Times —en la que denuncia a su productor Weinstein de acoso sexual y a su director Tarantino de crueldad recurrente—, sólo existía una manera de responder a mi pregunta.

Si quería resolverlo de forma honorable, debía de ser ante la pantalla.

"Tampoco olvidemos la importancia de unos buenos altavoces como influencia crucial sobre la experiencia", añadía mi amigo-acompañante (un espectador no compulsivo de Kill Bill, que había visto las películas múltiples veces desde su estreno).

"Mira, una camiseta del Wu-Tang Clan", señaló con entusiasmo mientras tomábamos nuestras butacas.

Rápidamente se puso a explicarme (entre susurros teatrales y reajustes de palomitas) que RZA, uno de los fundadores del Wu-Tang Clan, había sido un héroe personal para él, que no debía de perderme su álbum Liquid Swords (1995) y que algo había tenido que ver con la inmejorable banda sonora de la película.

No tengo muy claro si esto me lo explicaba antes o después de la proyección, en nuestro exaltado momento de crítica posterior, porque se abrieron las cortinas, se apagaron las luces, la película empezó y el tiempo mismo se dilató. Entramos en trance tarantinesco.

Los ojos como platos: no estaba dispuesta a perderme ni medio milímetro de cambio.

Sabía que para mí existía un fino hilo entre el sobre análisis y mi capacidad de disfrute.

Tendría que entregarme a la experiencia, dejarme fluir con las nuevas decisiones editoriales, acceder a un nivel más profundo de la existencia en la que pudiera vivir el desapego hacia los detalles cambiados, verla como la vería el auténtico artista marcial.

La recompensa de este desapego fue inmediata.

El enfrentamiento entre 'La Novia' y su antiguo mentor y amante, Bill, en 'Kill Bill 2'.

Los créditos de apertura de la película habían sido reorganizados con deleite, convirtiéndose en una especie de juego autoreferencial para espectadores contemporáneos, que reconocían a los personajes y sus actores, convertidos en iconos gracias a su participación en esta muy mitificada saga.

El siguiente cambio ineludible fue una nueva escena de anime añadida. Estaba producida por el mismo estudio japonés Production I.G. que intervino en la original con tanto éxito.

En ella, se narra la venganza de una O-Ren Ishiii adolescente contra Pretty Riki, e incluye la caída de ambos en picado por el hueco de un ascensor sembrado de granadas que explotan dramáticamente.

El nuevo corte del director es más violento.

Cuenta con más explosiones y más extremidades laceradas (como el segundo brazo de Sophie Fatale, la atractiva secretaria francesa de O-Ren Ishiii que 'La Novia' deja con vida para que pueda contar la historia de su furia vengativa).

Aun así, verla toda de golpe, como una odisea de venganza interrumpida, es como verla por primera vez.

Verla de esta manera, fiel al formato tradicional de una película samurái, hace que su escena final —¡spoiler con 23 años de carrerilla!—, en la que Uma Thurman/Beatrix Kiddo llora en el suelo del cuarto de baño, vacilando maníacamente entre la risa y el llanto, cobre unas profundidades épicas e inexpresables en su poética complejidad y en lo absurdo de su romance.

Kill Bill es, ante todo, una historia de un amor descarrilado por un malentendido.

La tragedia romántica más sublime de todos los tiempos.

Diría que Kill Bill: The Whole Bloody Affair es una versión inconmensurablemente mejorada de la original. (Aunque posiblemente tenga que volver a verme Kill Bill: Volumen 1, Kill Bill: Volumen 2 y Kill Bill: The Whole Bloody Affair unas cuantas veces más para poder decirlo con autoridad).

Pero decir que la escena de la House of Blue Leaves sea mejor en color que en blanco y negro (que prefiero ver a Gogo Yurubi llorar lágrimas de sangre rojas, en vez de negras, mientras se derrumba lentamente con la pata de una silla incrustada en la cabeza), pronunciarme de manera tan consecuente, a tanto no me atrevo…