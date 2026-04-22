La Fundación MOP dedica su nueva exposición al fotógrafo de moda Paolo Roversi, icónico maestro de la luz y la Polaroid

A escasos días de que la obra de Annie Leibovitz diga adiós a las paredes de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), el centro se prepara para acoger otra muestra que no dejará a amantes de la fotografía indiferentes. Este acaba de confirmar que su próxima apuesta de cara al verano será llevar hasta A Coruña el universo creativo del italiano Paolo Roversi.

Bajo el título Doubts, la muestra reunirá del 20 de junio al 20 de septiembre obras icónicas y también imágenes inéditas tomadas por uno de los artistas de la lente más reputados del panorama internacional. Con ella, el espectador podrá tener una visión más amplia de la trayectoria del artista de la lente, que abarca más de cuatro décadas de esfuerzo y éxitos.

Nacido en Rávena en 1947, Roversi vio despertar su interés por la fotografía en una infancia marcada por la curiosidad visual. Se sabe que durante unas vacaciones familiares en España en 1964 ya revelaba sus primeros negativos en un cuarto oscuro improvisado, y que siete años después empezó a trabajar como fotoperiodista para la agencia Associated Press.

Poco después abrió su primer estudio de retratos en su ciudad natal, pero las ganas de ver mundo le llevaron hasta París, uno de los indiscutibles epicentros de la moda europea, invitado por el entonces director artístico de la revista Elle, Peter Knapp. Se conocieron por casualidad unos años antes y este le abrió las puertas de la ciudad del amor que lo cambiaría todo para él.

Comenzó a trabajar como reportero para la agencia Huppert y fue progresivamente flirteando con la fotografía de moda, en un momento en el que esta no estaba tan profesionalizada y los medios se interesaban más por los fotoperiodistas tradicionales. Al poco tiempo descubrió el trabajo de Avedon, Penn, Newton y otros genios del objetivo.

Desde entonces, ha construido una trayectoria caracterizada por una estética inconfundible. Su uso del gran formato, especialmente la Polaroid 8x10, se ha convertido en una de sus señas de identidad, dando lugar a imágenes de atmósfera delicada, luz tenue y un aire casi pictórico que oscila entre lo clásico y lo onírico, como en un sueño del siglo XIX.

A lo largo de su carrera, ha colaborado con algunas de las cabeceras más prestigiosas —como Vogue, W Magazine o Vanity Fair— y con grandes casas de moda, entre ellas Dior y Comme des Garçons. Sin embargo, su trabajo trasciende lo puramente editorial: en sus retratos busca capturar algo más profundo, una dimensión íntima que revela la esencia del sujeto.

Su enfoque minimalista y su capacidad para generar espacios de silencio y contemplación han convertido su estudio parisino, el legendario Studio Luce, en un referente dentro de la fotografía contemporánea. Allí, la luz se convierte en la aliada del maestro para construir la imagen y potenciar su carga emocional.

Ante él han posado celebridades y modelos de renombre internacional, sobre todo del mundo de la moda y el cine. Entre las personalidades más famosas destacan nombres como Kate Moss, Naomi Campbell y Kate Middleton (por su 40 cumpleaños).

En Doubts, la Fundación MOP ofrecerá un recorrido por el legado del autor a través de piezas emblemáticas y material nunca antes mostrado, proponiendo un recorrido íntimo por el universo creativo del artista. Un proyecto con el que Roversi y Marta Ortega invitan al espectador a explorar el papel de la incertidumbre en el proceso creativo.

Y es que, como el propio italiano defiende, "las dudas abren la puerta a la imaginación, de igual modo que las certezas la cierran". Esta idea articula toda la muestra, que se desplegará en distintas secciones interconectadas —Theatre, Appearances, Shadows, Doubts, People, Presence, Grace, Beauty y Fading—, cada una dedicada a un aspecto clave de su lenguaje visual.

La exposición revela la maestría técnica del fotógrafo y pone en valor su visión profundamente poética de la imagen. Porque, como señala el crítico Vince Aletti, muchas de las mejores fotografías de Roversi "parecen cobrar vida ante nuestra mirada y emocionan al punto que resulta imposible confinarlas a una página, a una pared".