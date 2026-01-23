La Comunidad de Magas te invita a disfrutar de la magia de los partidos de la Liga F desde las gradas

En medio del ecuador de la Liga F Moeve cualquier cosa puede pasar y todavía 16 equipos se juegan el liderato y su plaza para la siguiente temporada.

Y como en la Comunidad de Magas somos fieles seguidoras del fútbol femenino y sabemos la incertidumbre de esta parte del campeonato: queremos que lo disfrutes tanto como nosotras.

Es por eso que nos hemos unido a la Liga F Moeve para sortear entradas dobles para los partidos de la jornada 18 y ver la magia de este deporte en vivo.

Los partidos de la jornada 18 de la Liga F

Cada punto a estas alturas de la temporada es un motivo de celebración. Pero aquí te dejamos los duelos que podrás seguir desde el terreno de juego.

La vuelta 18 de la Liga F Moeve comenzará con dos partidos: el Atlético de Madrid contra el Granada CF, que se verán las caras en el estadio de las madrileñas, y por otra parte el Levante UD jugará en su casa contra el Madrid CFF. Ambos encuentros se jugarán a las 12:00 de la mañana.

Ya llegada la tarde del sábado 31 de enero, el Atletic Club se enfrentará al RCD Espanyol, un partido que no sólo se podrá seguir desde DAZN, como el resto, sino que también estará disponible en Gol play, 3cat y TEN. Ese día lo cerrará el enfrentamiento entre el Alhama CF ElPozo y el DUX Logroño, partido que tendrá lugar en Sevilla.

El fin de semana más futbolero terminará con el enfrentamiento en barcelona del FC Badalona Women contra el SD Eibar y, en Coruña, el Deportivo Abanca contra el Real Madrid CF a las 12:00 de la mañana.

Una hora más tarde, a las 13:00 horas de la mañana, en horario peninsular, el Costa Adeje de Tenerefie tendrá como rival a la Real Sociedad, partido que las canarias jugarán en casa.

El sorteo de la Comunidad de Magas

En la Comunidad de Magas queremos terminar enero y, empezar febrero por todo lo alto, por eso no podemos dejar que te pierdas una de las jornadas más importantes de la temporada.

Y es que estos no son unos partidos cualquiera, sino que la Liga F Moeve es donde se juega el mejor fútbol femenino del mundo.

Si no quieres perderte esta jornada lo tienes muy facil, porque estamos sorteando entradas dobles para los partidos de la vuelta 18 de la Liga F Moeve. ¿Quieres ir? ¡Participa y suerte!