Ven a nuestro Club de Lectura con Gervasio Posadas y participa en el sorteo de su libro 'El fracaso de mi éxito'

Foto de Gervasio Posadas, el protagonista del próximo Club de Lectura de la Comunidad de Magas. Cedida

La Comunidad de Magas presenta un nuevo Club de Lectura, esta vez, con Gervasio Posadas. Allí hablaremos sobre su última novela, El fracaso de mi éxito, libro que también sorteamos.

El evento tendrá lugar el próximo 27 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Espacio Dobble de Madrid y allí les esperará a nuestras lectoras, no solo una tarde llena de literatura, sino también el delicioso cóctel de Magas por Fundador: un Brandy Solera Reserva, de Fundador, mezclado con el sabor cítrico de la lima, el amargor del pomelo y la escarcha de sal azul.

Así que ya sabes, si no te lo quieres perder, apúntate al Club de Lectura de Gervasio Posadas ¡Ya quedan pocos días para apuntarse!

'El fracaso de mi éxito'

El libro del que hablará el autor en el Club de Lectura es El fracaso de mi éxito, una novela satírica que trata sobre la supuesta gloria de un mundo que vive bajo los ojos de las redes sociales y la necesidad de fama.

La historia sigue a un escritor en decadencia, Gonzalo Montenegro, que acepta escribir la autobiografía de un futbolista famoso para pagar las facturas, mientras que simultáneamente se hace viral en Instagram creando una identidad falsa de poeta digital.

El libro explora las contradicciones entre el talento, el trabajo, la suerte y el éxito, y cuestiona la justicia de un sistema donde la notoriedad a menudo triunfa sobre la calidad.

El fracaso de mi éxito, el libro de Gervasio Posadas que sorteamos en la Comunidad de Magas. Cedida

Si quieres un ejemplar ¡Apúntante al sorteo de la Comunidad de Magas!

El protagonista