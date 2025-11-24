Foto de Gervasio Posadas, el protagonista del próximo Club de Lectura de la Comunidad de Magas.

Foto de Gervasio Posadas, el protagonista del próximo Club de Lectura de la Comunidad de Magas. Cedida

Actualidad

Ven a nuestro Club de Lectura con Gervasio Posadas y participa en el sorteo de su libro 'El fracaso de mi éxito'

Las lectoras de Magas podrán asistir al evento que tendrá lugar en el Espacio Dobble de Madrid el próximo 27 de noviembre a las 19:00 horas.

Más información: Cóctel y charla con Gervasio Posadas sobre su última novela 'El fracaso de mi éxito'

Lola Cuevas
Publicada

La Comunidad de Magas presenta un nuevo Club de Lectura, esta vez, con Gervasio Posadas. Allí hablaremos sobre su última novela, El fracaso de mi éxito, libro que también sorteamos.

ME APUNTO

El evento tendrá lugar el próximo 27 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Espacio Dobble de Madrid y allí les esperará a nuestras lectoras, no solo una tarde llena de literatura, sino también el delicioso cóctel de Magas por Fundador: un Brandy Solera Reserva, de Fundador, mezclado con el sabor cítrico de la lima, el amargor del pomelo y la escarcha de sal azul.

Así que ya sabes, si no te lo quieres perder, apúntate al Club de Lectura de Gervasio Posadas ¡Ya quedan pocos días para apuntarse!

'El fracaso de mi éxito'

El libro del que hablará el autor en el Club de Lectura es El fracaso de mi éxito, una novela satírica que trata sobre la supuesta gloria de un mundo que vive bajo los ojos de las redes sociales y la necesidad de fama. 

La historia sigue a un escritor en decadencia, Gonzalo Montenegro, que acepta escribir la autobiografía de un futbolista famoso para pagar las facturas, mientras que simultáneamente se hace viral en Instagram creando una identidad falsa de poeta digital.

El libro explora las contradicciones entre el talento, el trabajo, la suerte y el éxito, y cuestiona la justicia de un sistema donde la notoriedad a menudo triunfa sobre la calidad. 

El fracaso de mi éxito, el libro de Gervasio Posadas que sorteamos en la Comunidad de Magas.

El fracaso de mi éxito, el libro de Gervasio Posadas que sorteamos en la Comunidad de Magas. Cedida

Si quieres un ejemplar ¡Apúntante al sorteo de la Comunidad de Magas!

El protagonista

Gervasio Posadas, escritor de origen uruguayo criado en España, pasó su infancia recorriendo mundo gracias a la profesión diplomática de su padre. Vivió en la antigua Unión Soviética y en países como Argentina y Reino Unido; todas ellas, experiencias que marcaron su mirada y, con el tiempo, su vocación literaria.

Durante su juventud se formó en Publicidad y desarrolló una sólida carrera en multinacionales del sector. Sin embargo, a los 40 años decidió dar un giro decisivo: dejar atrás el mundo empresarial para dedicarse plenamente a la literatura y a la gestión cultural, su auténtica pasión y el motor de su futura trayectoria.

En 2007 debutó con El secreto del gazpacho (Siruela), una sátira de los manuales de autoayuda que se convirtió en un éxito inmediato. A esta obra le siguieron títulos tan celebrados como La venganza es dulce y además no engorda (Espasa, 2009) y Niki Zas y el retrete nuclear (Grupo Edebé, 2013), consolidándose como una de las voces más singulares del panorama literario.

¡QUIERO IR!

Si te apetece conversar con él, esta es tu ocasión. El próximo 27 de noviembre, a las 19:00, te esperamos en el Espacio Dobble de Madrid para dialogar con Gervasio Posadas sobre su última novela mientras disfrutas del cóctel de Magas por Fundador. ¡No faltes!

El Club de Lectura 

Hasta ahora han pasado por estos encuentros algunos de los rostros más conocidos de la literatura española. 

Megan Maxwell, Marta Robles o Espido Freire son unas de las escritoras que han charlado con nuestras lectoras, cuya experiencia, como nos han contado, ha sido fantástica, y tú puedes ser la siguiente en vivirlo con Gervasio Posadas. 

¡No te lo pierdas!