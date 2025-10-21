Las claves de Germán García para proteger la cultura en la píldora formativa exclusiva de la Comunidad de Magas

En un mundo cada vez más globalizado y digital, preservar la cultura es una forma de mantener viva la esencia del legado de nuestros antepasados.

Gracias a ella se conecta con las raíces, tradiciones y las formas únicas que cada familia tiene de entender la vida. Sin cultura se perdería la diversidad que existe entre las personas y el sentido de pertenencia que da identidad a los pueblos.

Protegerla también significa valorar el arte, la lengua, la música, la gastronomía y los saberes que definen a todos. En estos tiempos de cambio acelerado, cuidar la cultura no es mirar al pasado, sino construir un futuro con memoria, respeto y riqueza compartida.

Desde la Comunidad de Magas creemos firmemente en la defensa de la cultura como muestra de amor propio. Por ese motivo, Germán García da Rosa, director de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en Paraguay, explica cómo cuidarla en su píldora formativa para la Comunidad de Magas.

Germán García da Rosa

El director de la oficina de la OEI en Paraguay cuenta con una trayectoria en la que la innovación y la cultura, no son conceptos contrarios, sino que se complementan y fortalecen mutuamente en la búsqueda de un desarrollo educativo y social sostenible.

Además, ha impulsado el uso de la inteligencia artificial en la educación iberoamericana al crear iniciativas y alianzas con gobiernos para el desarrollo de políticas inclusivas, enfocadas a la conectividad, programación docente y soberanía tecnológica.

También ha fomentado el fortalecimiento de la divulgación, promoviendo espacios de intercambio entre investigadores y desarrollando actividades artísticas, científicas y técnicas de relevancia nacional.

García da Rosa, en 25 años, ha gestionado proyectos de cooperación internacional financiados por la UE y la Cooperación Española en América Latina, Angola y Marruecos, promocionando de esta forma la cultura, educación, diplomacia pública e innovación social.

Conservar la cultura

Germán García da Rosa, en su píldora formativa, ofrece algunos puntos en los que defiende que para conservar y potenciar la cultura hay que acercar las obras clásicas de los grandes artistas a las nuevas generaciones mediante metodologías innovadoras y dinámicas.

Según su enfoque, fomentar el conocimiento de estos referentes culturales en la juventud requiere ir más allá de la transmisión tradicional. Propone herramientas como clubes de lectura o concursos en los que los jóvenes participen activamente, interpreten y compartan sus puntos de vista, haciendo de la cultura una experiencia viva y significativa.

También destaca la importancia de crear eventos multiculturales donde, en lugar de presentar la cultura de cada grupo como elementos aislados, se promuevan proyectos comunes entre diversas comunidades. Lo cual no solo es beneficioso para la educación, sino que se favorece a la inclusión.

Si quieres conocer todas las claves para fomentar la cultura, solicita la píldora formativa de Germán García da Rosa Tres acciones que podemos hacer por nuestra cultura.