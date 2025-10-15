Este balón de La Liga F Moeve puede ser tuyo: participa en nuestro sorteo de la Comunidad y ¡suerte!

Puma ha sido la encargada del diseño del esférico. Cedida

La Liga F Moeve, la principal competición de fútbol femenino en España, vive un momento de gran protagonismo en la actualidad. Con 16 equipos en disputa, el torneo avanza con el FC Barcelona al frente de la tabla, seguido de conjuntos como el Atlético de Madrid y Real Sociedad, ambos con muy buenos resultados en las primeras fechas marcadas en el calendario.

Y es que la temporada actual ofrece partidos llenos de intensidad y calidad. A medida que avanza el campeonato, jugadoras como Aitana Bonmatí y Vicky López se perfilan como grandes referentes, acumulando reconocimientos por su desempeño y logros.

Y como fieles seguidoras de la disciplina, en la Comunidad de Magas queremos que sientas de cerca la magia de este deporte. Por eso, sorteamos el balón oficial de la temporada para que puedas disfrutar de la pasión de esta práctica en tu propia casa.

Cambio de tornas

Desde hace unos años, el fútbol femenino ha dejado de ser una nota al pie de página para convertirse en un fenómeno con nombre propio.

En los últimos tiempos, los estadios se llenan cada vez más, los medios multiplican su cobertura y las marcas se disputan entre ellas la posibilidad de asociarse a las jugadoras.

Aitana Bonmatí y Caroline Weir en el Clásico disputado en el Alfredo Di Stéfano. EuropaPress

La realidad es que cada vez las deportistas tienen más seguidores y han conseguido hacerse un hueco en un panorama mayormente masculino, consolidándose como referentes indiscutibles tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Balón ORBITA 25/26

El modelo que sortea la Comunidad de Magas es el esférico de la temporada. Su diseño se inspira en la velocidad, precisión, control y rendimiento de la Fórmula 1. Además, se tiñe de una paleta de colores alineada con la identidad visual de la competición.

Por otro lado, está equipado con toda la innovación actual: una estructura de 12 grandes paneles sin costuras moldeados en alta frecuencia, una superficie texturizada y una válvula Puma Air Lock para una mejor retención del aire.

Linda Caicedo jugando con el balón del sorteo a sus pies. Getty

Con este lanzamiento, PUMA refuerza su compromiso con el rendimiento en el fútbol femenino, ofreciendo a las jugadoras una propuesta que combina estética y precisión.

Para las seguidoras

¿Os imagináis tener en casa la pelota con la que se marcarán goles, se darán asistencias y permitirá vivir momentos inolvidables en el fútbol español? Ahora, gracias a la Comunidad de Magas, esto no solo puede ser una aspiración, sino que puede convertirse en una realidad.

Además, sabemos que muchas de las lectoras tenéis amigos o familiares que son verdaderos amantes de La Liga F y mediante este sencillo proceso podríais darles la mayor de las sorpresas.

Tener el esférico con el que juega la ganadora por tercera vez del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, es muy sencillo: si te unes a la Comunidad de Magas de forma completamente gratuita, puedes participar en este sorteo tan especial.

¡Anímate y apúntate!