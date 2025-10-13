La Comunidad de Magas te invita a disfrutar en el cine de 'Downton Abbey: el gran final'

Parecía que Downton Abbey llegaba a su final en 2022 cuando Maggie Smith se despedía de la saga en Una nueva era, la segunda de las películas del drama británico. Sin embargo, el guionista Julian Fellowes ha vuelto a demostrar que aún quedan asuntos que resolver en la familia Crawley.

Esta nueva entrega se mete de lleno en la alta sociedad londinense de los años 30, un periodo marcado por los cambios e incertidumbres de la población, lo que se va a plasmar perfectamente en las difíciles decisiones que los personajes deberán asumir para preservar el futuro de Downton.

Julian Fellowes

Julian Fellowes, creador de Downton Abbey, ha querido demostrar en El gran final cómo las casas aristocráticas que han perdurado en la modernidad lo han hecho adaptándose a los tiempos y redefiniendo su lugar en el mundo.

Es decir, la intención del ganador del Óscar a mejor guion original en el año 2002 era la de retratar a los Crawley como una familia capaz de afrontar los cambios sociales sin perder su esencia.

Julian Fellowes en el estreno de 'Downton Abbey: El gran final'. Getty

Para él, El Gran Final tiene todo lo que siempre hizo genuino a Downton Abbey: la disección de la aristocracia británica, los secretos que estallan a escondidas, las relaciones que existían entre sirvientes y señores y la magnífica vista de los países de Hampshire. Por eso, con este último estreno, debe llegar a su final.

Sinopsis

Es tiempo de cambios en el Londres de 1930. También para los Crawley. Robert, hijo del conde de Grantham, es consciente de que ha llegado el momento de pasar el relevo a la siguiente generación, pero un anuncio de última hora tambalea la decisión: Lady Mary, su hija, se ha divorciado.

Para más desgracia, el dinero con el que contaba Lord Grantham para afrontar unos gastos imprescindibles de la casa se ha esfumado, a causa de la crisis del 29 que golpeó de lleno a su fortuna.

Va a ser en este momento en el que cada miembro de la familia y del personal se enfrentarán a decisiones personales y profesionales para aceptar la transformación de su mundo.

Reparto de 'Downton Abbey: El gran final' en su estreno Getty

