Cinco referentes de las letras y el periodismo reciben el Premio Maga de Magas: la gran noche de la palabra en femenino

Hay noches en las que las palabras no se leen ni se dicen: se encarnan. Este jueves, 12 de junio, en el Auditorio Abante de Madrid, frente a la Puerta de Alcalá y con el Retiro como telón de fondo, cinco mujeres que han tejido el pensamiento, el relato y la opinión de nuestro tiempo fueron galardonadas en la tercera edición de los Premios Maga de Magas.

Ana Rosa Quintana, premiada por sobresalir como Mejor creadora de opinión; Rosa María Calaf, como Mejor reportera; Carmen Posadas, Mejor novelista; Adela Cortina, Mejor ensayista; y Nativel Preciado, con su premio a Toda una trayectoria en periodismo y literatura, no necesitan presentación: llevan décadas pronunciando el mundo, observándolo con lupa o imaginación, transformándolo al frente del micrófono o desde un cuaderno en blanco.

Sus nombres componen una constelación de referencia para quienes creen que escribir, opinar, narrar o pensar puede ser un acto de servicio, de compromiso con la cultura, la comunicación y la sociedad. Anoche, en un día cargado de mensajes que no eludieron la situación que se vive hoy en España, todas recibieron los premios que reconocen la excelencia femenina en el periodismo y la literatura en español.

"Yo he crecido viéndoos; vuestras voces inconfundibles forman parte de mi paisaje familiar y de mi infancia". La frase de bienvenida de Gadea de la Viuda, presidenta de la Fundación Abante, inauguró la gala y encendió, también, la emoción de una noche en la que las palabras se volvieron homenaje y reivindicación.

Una ceremonia para recordar que el feminismo también se escribe con micrófono, novela, opinión, filosofía. Y con garra. Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS, ejerció como maestra de ceremonias y se dirigió a las premiadas: "Si estáis aquí no es fruto del azar; habéis trabajado, pasado noches de desvelo, temblado, os habéis sentido pequeñitas...".

La abogada y periodista emocionó a los asistentes con un discurso en el que llamó a la unión: "En días convulsos como los que vivimos hoy, vosotras sois mujeres de palabra. Queremos celebraros para que, el día de mañana, las niñas también quieran llevar varita y tener un Maga de Magas porque lo tenéis vosotras".

Charo Izquierdo, presidenta del jurado de Maga de Magas, directora de ENCLAVE ODS y miembro del consejo editorial de Magas, definió los premios como los 'Pulitzer del periodismo y la literatura escrita por mujeres', por su dotación económica de 10.000 euros.

“Enhorabuena a las ganadoras, lo habéis sido por unanimidad del jurado”, apuntó. Cada una recibió también una estatuilla única, diseñada por el estudio Morillas.

A partir de aquí, el protagonismo fue de las comunicadoras y literatas reconocidas por los galardones, cuya ceremonia de entrega se ha convertido en una cita imprescindible en el mundo de las letras y la comunicación.

El premio a Ana Rosa Quintana

La presentadora, al frente de El programa de Ana Rosa (Telecinco), recibió el Premio Maga de Magas en la categoría de Creadora de opinión. Con un matinal que ya acumula 19 temporadas, la comunicadora madrileña se ha convertido en una líder de opinión indiscutible en la televisión generalista.

Ana Rosa Quintana (Madrid, 1956), reconocida por su capacidad para influir diariamente en la agenda informativa, recogió el premio de la mano de Cruz Sánchez de Lara. Ambas se emocionaron sobre un escenario que ya es sinónimo de momentos históricos.

Ana Rosa Quintana, Maga de Magas en la categoría de Mejor creadora de opinión. Esteban Palazuelos

Después de una prolífica trayectoria en los medios, "creo que me he ganado el derecho a decir lo que pienso, y que lo hago de una forma que no contamina al resto, porque en mi equipo hay compañeros que piensan como yo y otros que no. En estos tiempos de opiniones sincronizadas, es importante que estas sean libres, honradas y profesionales", expresó.

En su discurso, la periodista, que celebró su premio y reconoció su propia labor tras "mucho tiempo sintiendo el síndrome del impostor", recordó que "hacen falta más personas sin miedo", y adelantó que donará la dotación de su reconocimiento a asociaciones implicadas en el apoyo a las familias y vecinos afectados por la dana que sacudió Valencia el pasado octubre".

La reportera Rosa María Calaf

Esta tarde, Ana Núñez-Milara, directora de Magas, le otorgó el premio a la Mejor reportera, un galardón que reconoce su impecable trayectoria en la cobertura de conflictos internacionales y su capacidad para narrar el mundo con rigor y sensibilidad.

Rosa María Calaf (Barcelona, 1945), expresó: “Es una maravilla absoluta estar aquí y encontrarme con tantas viejas compañeras de hace tanto tiempo. Y la alegría de ver a tantas mujeres jóvenes. Cuando empecé, éramos dos. En TVE, en los estudios de Miramar, ni siquiera había baño para chicas”.

Rosa María Calaf, Maga de Magas en la categoría de Mejor reportera. Esteban Palazuelos

A sus 80 años, agradeció al jurado por “ponerme junto a estas mujeres estupendas. Lo vivo como un honor”. Reivindicó el valor del periodismo internacional: “Es el más hermoso de los compromisos: contar el mundo, lo que pasa a otra gente, y unir países y personas tan distintos. La vida de reportera internacional es gloriosamente caótica. No la cambiaría por nada”.

Calaf recordó que en la década de los 70 le decían que “esto no es una profesión para mujeres”. Y lanzó un doble aviso: “Primero, que nunca imaginé que en pleno siglo XXI tendríamos que seguir explicando que una sociedad en masculino y femenino a la par es mejor para todos porque es más justa.

"Y segundo, que no permitamos que el oficio del periodista se convierta en otra cosa. En este panorama de noticias que mienten, de silencios que engañan, de ruido que distrae, hace falta un periodismo que ilumine, no que incendie”, recalcó sobre el escenario.

Las novelas de Carmen Posadas

El Maga de Magas en la categoría de Mejor novelista recayó en la escritora uruguaya nacionalizada española por El misterioso caso del impostor del Titanic (Espasa, 2024), un relato que sirve como muestra de su capacidad para construir universos narrativos con mirada aguda y estilo propio.

Otorgada por Blanca Berasategui, editora de El Cultural, Carmen Posadas (Montevideo, 1953) recibió la estatuilla entre los aplausos y sonrisas del público. En su discurso de agradecimiento.

Carmen Posadas, Maga de Magas en la categoría de Mejor ensayista. Esteban Palazuelos

“Estoy muy impresionada porque hoy, para mí, se cierra un círculo. Siempre quise ser escritora, pero pensé que estaba fuera de mis posibilidades. Nunca fui a la universidad. Tenía un padre de esos que leen a Tolstói y me decía que, después de lo que había hecho Cervantes, yo no tenía nada que escribir”, pronunció.

La novelista contó emocionada que, cuando era joven, paseaba por el Retiro madrileño pensando: “No tengo formación, nunca llegaré a nada”. Y añadió: “Hoy, he llegado hasta aquí y he vuelto a ver el parque, pero ahora es porque me están dando este premio”.

En su intervención, dirigió sus palabras a las mujeres que sueñan con escribir: “A las chicas que creen que no es posible, como lo pensaba yo, les digo que el que resiste gana. No basta con desear, hay que trabajar muchísimo. Pero si trabajas, lo logras. Estoy muy orgullosa”.

Adela Cortina, mejor ensayista

La filósofa y catedrática en ética por la Universidad de Valencia recibió el reconocimiento en la categoría de Mejor ensayista por ¿Ética o ideologia de la Inteligencia Artificial? (Ediciones Paidós, 2024). En esta obra, reflexiona sobre los desafíos éticos que plantea la inteligencia artificial y alerta de sus peligros para la democracia.

Adela Cortina (Valencia, 1947) recibe su galardón —otorgado por quien un día fue su alumno de filosofía, el periodista de EL ESPAÑOL Vicente Ferrer— por su aportación al debate público y al pensamiento ético contemporáneo. “Yo he orado cuentos desde la infancia”, comenzó a contar con una sonrisa, “pero que me hayáis hecho Maga me parece extraordinario".

Adela Cortina, Maga de Magas en la categoría de Mejor ensayista. Esteban Palazuelos

“Lo acepto, pero solo si me dejáis serlo como yo quiera. Porque hay distintos estilos de maga. A mí me gusta más el de la bella durmiente. La maga buena lanza un hechizo sobre la espada del príncipe en el combate contra Maléfica... y fue derrotada”. También habló del cuento de los tres cerditos, en el que uno de ellos hace su casa de ladrillo, "y, gracias a su tesón, logra protegerse a sí mismo y a sus hermanitos".

Esa, decía, es la verdadera magia: "Entender que trabajar día a día, forjando los caracteres de las personas y de los pueblos para que el bien prevalezca y el mal no, es la ética”. Finalmente, una emocionada y reivindicativa Cortina concluyó su discurso lanzando deseos al aire.

"Deseo que la democracia de nuestro país se fortalezca con una verdadera división de poderes, que en el mundo se respeten los derechos humanos, que aumenten las democracias y decaigan las autocracias. Y deseo que podamos construir un futuro en el que hombres y mujeres podamos ser felices y hacer nuestra vida como nos parezca más oportuno. Eso, más que un conjuro, requiere ponerse manos a la obra”.

Trayectoria de Nativel Preciado

Por su brillante serenidad en el periodismo y la literatura, por su mirada ecuánime y palabra coherente, el premio Maga de Magas a Toda una trayectoria en periodismo y literatura es para Nativel Preciado (Madrid, 1948). En esta ocasión, Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, fue el encargado de poner el galardón en manos de la histórica periodista y escritora.

A lo largo de su carrera, la profesional madrileña ha conjugado éxitos en la literatura y en el periodismo, convirtiéndose en una figura relevante y respetada por su mirada lúcida, su avidez informadora y su defensa constante de los valores democráticos.

Nativel Preciado, Maga de Magas a toda una Trayectoria en periodismo y literatura. Esteban Palazuelos

"Estoy feliz por muchas cosas", reconoció. "Tengo casi 80 años. Jane Goodall tiene 91 y el año pasado —lo digo para que nos animemos las mayores— recorrió 24 países predicando lo que piensa. Ella defiende que las pequeñas acciones, repetidas mucho tiempo, pueden ser revolucionarias. Yo voy a decir que la bondad, en este momento, también lo es”.

“Cumplo más de 50 años de profesión. Este es un premio fantástico porque me llega en un momento de plenitud. Me llega para hacerme más feliz de lo que ya soy. Últimamente me paso el día dando las gracias, porque me gusta ser agradecida. Tengo mucha suerte. Y la culminación de mi suerte es ser Maga de Magas”.

Entre aplausos, estas cinco grandes voces del periodismo y la literatura subieron juntas al escenario para inmortalizar un momento histórico. Los Premios Maga de Magas pusieron el broche final a la ceremonia con un cóctel con vistas al corazón verde de Madrid, que se despidió de la tercera edición de los 'Pulitzer españoles del periodismo y la literatura' por todo lo alto.