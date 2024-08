Esta es una de las playas más impresionantes de España: un lugar "secreto" al que no todo el mundo se atreve a ir

España puede presumir de muchas cosas, una gran cultura y una excelente gastronomía, pero una de sus características más especiales que la convierten en el segundo destino más solicitado del mundo son sus playas. En sus casi 8.000 km de litoral, se encuentran algunas de las mejores y más fascinantes joyas de Europa que cada vez más personas están dispuestas a conocer.

Debido a esta popularidad, es normal que cada vez sea más habitual buscar los lugares más escondidos de España. Aquellos en los que no haya tanta afluencia y podamos descansar en tranquilidad. Aunque pensemos que es tarea imposible y no haya lugar "por descubrir", sí que hay algunos rincones a los que no acude tanta gente.

Sa Calobra es una de las calas más bonitas de España, por lo que se posiciona como una de las joyas naturales de Mallorca. Un pequeño enclave de dos playas en plena Sierra de Tramuntana que no recibe muchos turistas por un simple motivo: no es tan fácil llegar.

Cala de Sa Calobra, Mallorca

Sa Calobra es una cala situada en el municipio de Escorca, en la isla de Mallorca. Se trata de un impresionante conjunto de dos playas, refugiadas entre acantilados rocosos y divididas por el Torrent de Pareis, un torrente que atraviesa la sierra de Tramontana de Mallorca.

Uno de los principales atractivos de este enclave natural son las aguas cristalinas y de azul turquesa de las que se puede disfrutar mientras contemplamos una excelente panorámica. Además, el mar suele estar calmado, lo cual no dificulta las visitas con niños.

Para conservar la naturaleza y la tranquilidad, en la zona no hay actividades de deportes acuáticos. Ni siquiera existen tumbonas o sombrillas en el alquiler, con el fin de que quienes acuden disfruten de una ambiente completamente virgen.

Aunque tenga un solo nombre al que la gente suele dirigirse, esta ubicación está compuesta de dos playas. La primera de ellas recibe el nombre principal, Sa Calobra, y consiste en un enclave muy pequeño de 30 metros de largo con pequeños guijarros y arena.

Sa Calobra es el lugar en el que se instala la mayor parte de la gente que acude, ya que es donde encontramos el aparcamiento y varios restaurantes que ofrecen platos únicos respetando la gastronomía de la zona. Se trata de un lugar escondido en medio de la naturaleza, por lo que no hay instalaciones de alojamiento, solo un refugio para excursionistas cerca.

Sin embargo, para la gran mayoría, Torrent de Pareis es el gran atractivo principal. Una playa de mayor tamaño, de unos 100 metros de largo, a la cual se accede a través de un camino de aproximadamente un kilómetro: de tierra y a través de un estrecho túnel. Pero no es el mayor desafío de la zona.

Torrent de pareis. Illes Balears.

Torrent de Pareis fue declarado Monumento Nacional en 2003, de hecho, de forma individual es una de las excursiones más bonitas que puedes programar en tu estancia en Mallorca. Se trata de un cañón de 3 kilómetros de longitud arropado por unas grandes paredes de roca calcárea.

La ubicación nos permite observar la puesta de sol desde un lugar privilegiado: una playa que puede ser considerada como una de las mejores del mundo. Los acantilados de más de 200 metros que rodean este enclave captan la atención de todos los visitantes y, cuando cae el sol, se funde con ellos.

El desafío de Sa Calobra

Uno de los principales atractivos de Sa Calobra es que no todo el mundo está dispuesta a llegar hasta a ella, pero quien se atreve puede disfrutar de algo único. Para ello, tenemos dos opciones, o bien a pie, o llegar en coche y dejarlo en el aparcamiento principal.

Si queremos la vía fácil, el coche es la mejor opción. Hay que seguir una de las carreteras más espectaculares de España, toda una obra de ingeniería que salva un desnivel de casi 900 metros y repleto de curvas. En este lugar, se debe tener mucha precaución.

Sin embargo, si buscamos emoción y queremos contemplar la verdadera naturaleza, podemos elegir la ruta a pie, que básicamente consiste en recorrer a pie el cañón Torrent de Pareis. Se trata de un sendero difícil entre obstáculos de piedras, cuevas e increíbles saltos.

También tenemos la opción de llegar a Sa Calobra en barco. O bien el nuestro propio o uno de los ferris que salen desde el Port de Sóller. El trayecto dura aproximadamente una hora, y es mejor consultar los horarios antes de ir.

Pero si, por algún casual, el ciclismo es nuestra pasión, el recorrido de ida y vuelta a esta maravillosa cala es uno de los más emblemáticos del mundo. Se trata de una subida de casi 10 kilómetros que han recorrido grandes profesionales.