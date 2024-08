Las sobrinas nietas de Harris enseñan cómo pronunciar bien 'Kamala' y ponen a todo el público en pie

¡La Convención Demócrata ha terminado por todo lo alto! Además del potente discurso de Kamala Harris, en el que ha prometido a los Estados Unidos de América gobernar con sentido común y tener un liderazgo práctico si sale elegida presidenta, el encuentro demócrata ha dejado imágenes muy curiosas y extravagantes... ¡Al más puro estilo americano!

Una de ellas ha sido la aparición por sorpresa de las dos sobrinas nietas de la política, la gran protagonista de la noche. Las menores han irrumpido en el escenario con un objetivo claro: enseñar al mundo cómo se pronuncia correctamente el nombre de su antecesora. ¡Y mira si lo han hecho!

"¡Kamala! ¡Kamala!", ha gritado al unísono y por unos instantes el estadio de los Chicago Bulls. Pero, ¿por qué la necesidad de incidir en la pronunciación de su nombre? ¿Qué esconde este tierno gesto de las sobrinas nietas de Kamala?

La aparición estelar

Tras una breve presentación de Kerry Washington, la actriz estadounidense afín a la candidata, han salido al escenario dos jóvenes bien arregladas para la ocasión, con una inocencia y un desparpajo radiantes. La primera de ellas, portando un traje rosa y una camisa blanca. La segunda, de menor estatura, un vestido azul con cuello de bebé y medias blancas. En ese momento, todo el público aplaudía.

"Hola a todo el mundo, mi nombre es Amara", ha dicho la primera. "Y mi nombre es Leela, su hermana pequeña", ha añadido la de azul. En aquel instante, las pequeñas ya habían conseguido la atención de todos los allí presentes.

"Estamos aquí para enseñar cómo se pronuncia el nombre de Kamala", ha continuado diciendo Amara. En ese momento, el público ha respondido con una evidente muestra de ternura: "Ohh", se ha escuchado, sutil, al United Center.

"¡Káma-La! ¡Káma-La!"

Tras la breve presentación, efectuada con gran precisión de movimiento, como si de una obra de teatro se tratase, las niñas entraron en materia. En tan solo un par de minutos, lograron su objetivo: que todo el estadio de los Chicago Bulls coreara el nombre de su tía abuela.

"Primero, tenéis que decir 'Comma', como la coma de una oración", ha explicado Amara. "Después, decid 'La', como ¡la, la, la!", la ha complementado Leela, su hermana pequeña, como si estuviera cantando una canción. De esta manera, juntas han formado el nombre de Kamala, y han instado a todo el público a decirlo con ellas.

"¡Vamos a practicarlo!", se ha aventurado a decir la actriz Kerry Washington. E, inmediatamente, con el público como cómplice, toda la Convención Demócrata ha gritado el nombre de su candidata a las elecciones electorales. "¡Los de la derecha, decid 'Káma'"!, ha alentado una de las sobrinas nietas de Harris. "¡Los de la izquierda, decid 'La'"!, ha repetido la otra. Y las niñas hicieron su magia, logrando que miles de personas se sincronizaran para gritar ¡Kamala! ¡Kamala!

Una declaración de intenciones

Este gesto tan tierno y que puso una nota de color en el cierre de la Convención Demócrata, llega como respuesta a una campaña plagada de burlas hacia su nombre y figura.

"Me ha llamado la atención que hay algunas personas que luchan o fingen tener dificultades con la pronunciación adecuada de nuestro futuro", ha comenzado diciendo Kerry Washington en la presentación de las niñas, antes de realizar un gesto de desaprobación que no ha pasado desapercibido. "Escúchenme: la confusión es comprensible, la falta de respeto, no", le ha dicho al público.

Desde que se anunciara su candidatura para el Partido Demócrata, los insultos y apodos que ha recibido Kamala Harris se han incrementado. Aparte, su nombre se ha utilizado para asociar determinadas ideas sobre su política: en redes sociales, se viralizó el hashtag #Kamunism, un juego de palabras que une el término 'comunismo' con 'Kamala' de forma despectiva.

Otros gestos peyorativos han llegado de la mano del propio Trump: "Yo la llamo 'Kamala, la risueña'. ¿La han visto reírse? Está loca. Se puede decir mucho de una persona por su risa. Ella está loca... ¡loca!", decía el candidato republicano el pasado 20 de julio en un mitin de Michigan.